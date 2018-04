FC Bayern im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen: Übertragung im TV und Livestream

NBA Sa 14.04. Endlich Playoffs: Verfolge deine Stars live Ligue 1 Angers -

Im Halbfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer Leverkusen in der heimischen Bay-Arena den FC Bayern München (Dienstag, 17.04., 20.30 Uhr im Liveticker). Hier findet ihr alle Infos zu der Partie sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und dem Einzug in das Halbfinale der Champions League wollen die Münchner auch im DFB-Pokal die Chance auf den Gewinn des Triples wahren. In den letzten drei Jahren markierte die Vorschlussrunde für den FC Bayern zwei Mal die Endstation, beide Male setzte sich Borussia Dortmund gegen den deutschen Rekordmeister durch.

Während die Münchner Stammgast im Pokal-Halbfinale sind, ist die Werkself aus Leverkusen zum ersten Mal seit der Saison 2008/09 wieder in der vorletzten Runde vertreten.

Damals verpasste die Mannschaft von Bruno Labbadia mit einer 0:1-Niederlage im Finale gegen Werder Bremen den ersten Titel seit dem DFB-Pokalsieg 1992/93. Diese historische Chance würde das Team von Heiko Herrlich dieses Mal nur allzu gerne wahrnehmen.

Wo und wann findet Leverkusen - FC Bayern statt?

Beide Teams treffen am Dienstag, den 17. April in der Leverkusener Bay-Arena aufeinander. Angestossen wird um 20.45 Uhr.

Leverkusen - FC Bayern im TV, Livestream und Liveticker

Sowohl Pay-TV-Sender Sky als auch die ARD übertragen das Spiel zwischen Leverkusen und den Münchnern.

Darüber hinaus ist die Partie auch im Livestream der ARD und über Skygo zu sehen.

Mit dem Liveticker von SPOX verpasst ihr ebenfalls nichts von dem Spiel.

Leverkusens Weg ins Halbfinale

Runde Partie Ergebnis 1. Runde Karlsruher SC - Bayer Leverkusen 0:3 n.V. 2. Runde Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1 Achtelfinale Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 Viertelfinale Bayer Leverkusen - Werder Bremen 4:2 n.V.

Auf dem Weg ins Halbfinale musste die Werkself bereits zwei Mal in die Verlängerung. Mit drei Treffern und zwei Vorlagen hatte Julian Brandt dabei in den bisherigen vier Partien wesentlichen Anteil am Leverkusener Einzug in die Vorschlussrunde.

Bayern Münchens Weg ins Halbfinale

Runde Partie Ergebnis 1. Runde Chemnitzer FC - FC Bayern 0:5 2. Runde RB Leipzig - FC Bayern 5:6 n.E. Achtelfinale FC Bayern - Borussia Dortmund 2:1 Viertelfinale SC Paderborn - FC Bayern 0:6

Die Bayern treten bereits gegen das dritte Spitzenteam der diesjährigen Bundesliga-Spielzeit an. Gegen RB Leipzig wurde das frühe Ausscheiden in der zweiten Runde erst im Elfmeterschießen abgewendet.

Die letzten Duelle zwischen Leverkusen und dem FC Bayern

Im letzten Vergleich zwischen beiden Teams setzten sich die Münchner zum Start in die Rückrunde mit 3:1 durch. Davor blieben die Münchner aber bei drei Remis und einer Niederlage vier Mal ohne Sieg bei der Werkself.

Im DFB-Pokal trafen beide Teams bislang zwei Mal im Viertelfinale aufeinander. 2008/09 setzte sich Bayer unter Bruno Labbadia mit 4:2 durch, 2014/15 behielt der FC Bayern mit Pep Guardiola an der Seitenlinie beim 5:3 nach Elfmeterschießen das bessere Ende für sich.