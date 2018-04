FC Bayern beginnt entscheidende Saisonphase gegen Leverkusen: Die Nervenbelastungsprobe

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes 1. HNL Dinamo Zagreb -

Osijek Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Serie A Quattro Stadi Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtjylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton (Delayed) Ligue 1 Nantes -

Rennes Championship Millwall -

Fulham Ligue 1 Dijon -

Lyon Primera División Leganes -

La Coruna J1 League Kobe -

Nagoya Primera División Eibar -

Getafe Premiership Hibernian -

Celtic Premier League West Bromwich -

Liverpool CSL Guangzhou R&F -

Shandong Luneng Serie A SPAL -

Rom Championship Ipswich -

Aston Villa Premier League Watford -

Crystal Palace Primera División Celta Vigo -

Valencia Ligue 1 Marseille -

Lille Serie A Sassuolo -

Florenz Ligue 1 Amiens -

Straßburg Ligue 1 Guingamp -

Monaco Ligue 1 Metz -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Angers Championship Cardiff -

Nottingham Serie A AC Mailand -

Benevento Copa del Rey FC Sevilla -

FC Barcelona Primeira Liga Estoril -

Benfica Primera División Girona -

Espanyol Serie A Cagliari -

Bologna Premier League Arsenal -

West Ham Ligue 1 Nizza -

Montpellier Serie A Udinese -

Crotone Serie A Chievo Verona -

Inter Mailand Serie A Lazio -

Sampdoria Serie A Atalanta -

Turin Primera División Malaga -

Real Sociedad 1. HNL Hajduk Split -

Dinamo Zagreb Ligue 1 St. Etienne -

Troyes Premier League Man City -

Swansea Premier League Lok Moskau -

Ufa First Division A Brügge -

Lüttich Primera División Las Palmas -

Alaves Premier League Stoke -

Burnley (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Real Betis Serie A Juventus -

Neapel Ligue 1 Bordeaux -

PSG Serie A CFC Genua -

Hellas Verona Premier League Everton -

Newcastle Primera División Bilbao -

Levante Primeira Liga FC Porto -

Setubal J1 League Kashima -

Kobe Copa Libertadores Cruzeiro -

Univ Chile First Division A Genk -

Brügge Championship Fulham -

Sunderland Primera División Levante -

FC Sevilla J1 League Kobe -

Kawasaki Primera División Espanyol -

Las Palmas Premier League Liverpool -

Stoke CSL Guangzhou Evergrande -

Jiangsu Championship Aston Villa -

Derby County Premier League Huddersfield -

Everton Primera División Real Sociedad -

Bilbao Serie A AS Rom -

Chievo Verona Championship Middlesbrough -

Millwall Premier League Swansea -

Chelsea Primera División Real Madrid -

Leganes Premier League Crystal Palace -

Leicester (Delayed) Primera División Villarreal -

Celta Vigo Serie A Inter Mailand -

Juventus Premier League Southampton -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Newcastle -

West Bromwich (Delayed) Premier League Burnley -

Brighton (Delayed) Primera División Getafe -

Girona Serie A Crotone -

Sassuolo Eredivisie Feyenoord -

Sparta Eredivisie Den Haag -

PSV Serie A Sampdoria -

Cagliari Serie A Atalanta -

CFC Genua Serie A Bologna -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

SPAL Serie A Benevento -

Udinese Premier League West Ham -

Man City Primera División Alaves -

Atletico Madrid Premier League Man Utd -

Arsenal Serie A Florenz -

Neapel Primera División Valencia -

Eibar Primera División La Coruna -

Barcelona Serie A Turin -

Lazio Premier League Tottenham -

Watford Primera División Real Betis -

Malaga

Der FC Bayern München geht voller Selbstbewusstsein in die entscheidenden Wochen der Saison. Im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen (20.45 Uhr im LIVETICKER) will der deutsche Rekordmeister das erste Finale perfekt machen. Die Bosse sprechen vor den letzten Wochen von Jupp Heynckes als Bayern-Trainer bereits von der Wiederholung der Triplesaison 2013. Leverkusen ist in dieser Situation eine Standortbestimmung, wie gut die Bayern wirklich schon sind.

"Endlich kommen wir zu den wichtigen Dingen des Lebens", sagt Uli Hoeneß. Auf sein Gesicht legt sich zumindest für einen kurzen Moment ein leichtes Grinsen.

Es ist eine von sehr wenigen Emotionsregungen des Bayern-Präsidenten bei diesem denkwürdigen Auftritt an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge in der Mixed Zone der Allianz Arena. Ansonsten gibt er sich zurückhaltend, mit einer ernsten Miene, ohne große Regungen.

Vor den TV-Kameras sind die Emotionen zuvor mit ihm durchgegangen, als er auf die Vorwürfe von Eintracht Frankfurts Vorstandsvorsitzenden Fredi Bobic wegen des Vorgehens um die Verpflichtung von Niko Kovac als Trainer für die neue Saison angesprochen wurde. Jetzt decken sich seine Aussagen inhaltlich zwar noch mit denen bei Sky, er ist aber für seine Verhältnisse fast stoisch.

Beinahe erleichtert wirkt sein angedeutetes Grinsen, als er zu den sportlichen Aufgaben der kommenden Wochen befragt wird. Zu den "wichtigen Dingen des Lebens" eben.

Uli Hoeneß: Nervenbelastung für den FC Bayern "kommt ab Dienstag"

"Für uns ist es natürlich besonders schön, dass wir in der Bundesliga noch ein paar Spiele ohne nervliche Belastung haben", sagt Hoeneß über den Umstand, dass die deutsche Meisterschaft bereits eingetütet ist und die Bundesligaspiele entsprechend ohne Druck stattfinden. Denn: "Die Nervenbelastung kommt ab Dienstag."

Nach den Irritationen zum Ende der Woche und den nicht uneingeschränkt glücklichen Aussagen der Münchner Vereinsführung ("großzügige Geste"), die zumindest einen Imageschaden zur Folge hatten, will sich der FC Bayern nun wieder zu 100 Prozent auf das Sportliche konzentrieren.

Das Pokalhalbfinale bei Bayer Leverkusen ist der Auftakt in die entscheidende Phase der Saison. Eine von drei englischen Wochen hintereinander, in denen sich entscheidet, wann die Saison aus Münchner Sicht und damit auch die Trainerkarriere von Jupp Heynckes - diesmal aller Voraussicht nach endgültig - enden wird. Schon mit dem letzten Bundesligaspieltag am 12. Mai, mit dem DFB-Pokalfinale in Berlin am 19. oder sogar erst mit dem Endspiel in der Champions League am 26. Mai in Kiew. Die van Gaal'schen Tod-oder-Gladiolen-Spiele beginnen.

FC Bayern vor den entscheidenden Wochen voller Selbstbewusstsein

Die Bayern gehen die anstehenden Aufgaben nach den größtenteils überzeugenden Aufgaben zuletzt mit vollem Selbstbewusstsein an. "Wir haben einen tollen Kader in diesem Jahr und wir haben mit Jupp Heynckes einen Mann, der das ganze Mosaik perfekt zusammengeführt hat", sagte Karl-Heinz Rummenigge.

Heynckes betonte am Montag auf der Abschluss-Pressekonferenz vor dem Pokalhalbfinale, seine Mannschaft sei vor allem mental auf höchstem Niveau: "In engen Situationen braucht man eine starke Psyche. Und das hat der FC Bayern immer bewiesen. In diesem Sinne ist meine Mannschaft bestens vorbereitet."

Der 72-Jährige betonte seit seiner Amtsübernahme im Oktober immer wieder diese mentale Ebene. Den Fokus auf das Wesentliche. Vor allem legte er Wert darauf, dass Gedanken an die letzten Jahre nicht zählten, weil nun wieder ein anderes Trainerteam und ein anderer Geist da seien. Und mit diesem Trainerteam und diesem Geist habe der FC Bayern vor fünf Jahren Historisches erreicht. Selbstbewusstsein pur, beinahe an der Grenze.

Bayer Leverkusen ist rechtzeitig zur Wettkampfform zurückgekehrt

Bayer Leverkusen ist zum Auftakt der Endspielwochen für die Bayern allerdings eine echte Nervenbelastungsprobe. "Leverkusen ist eine exzellente Kontermannschaft mit viel Fantasie und technischer Finesse. Im Pokal entscheidet immer die Emotion - das wird ein Leckerbissen", analysierte Heynckes den kommenden Gegner.

Tatsächlich bewies die Werkself in den beiden Ligaspielen, dass sie den Bayern wehtun kann. Leverkusen spielt genau den Fußball, mit dem der Meister in dieser Saison häufig Probleme hatte: ein aggressives, beinahe radikales Angriffspressing mit schnellem Umschalten und einer Torgefahr, die auf viele Schultern verteilt ist. Sowohl zum Saisonauftakt in München als auch im ersten Rückrundenspiel in Leverkusen hätte Bayer einen Punkt verdient gehabt. Mindestens.

Und Leverkusen ist rechtzeitig wieder zur Wettkampfform zurückgekehrt. Zwischenzeitlich hatte es so ausgesehen, als würde der Herrlich-Truppe im Kampf um die Champions-League-Plätze die Luft ausgehen.

Die überzeugenden 4:1-Siege gegen die direkten Konkurrenten aus Leipzig und Frankfurt waren nun echte Ausrufezeichen und stellten die Weichen klar auf Einzug in die Königsklasse. Am Wochenende zogen sie sogar am BVB vorbei auf Platz drei, Platz fünf ist bereits vier Punkte entfernt. Für die Bayern ist Leverkusen eine Standortbestimmung. Ein Gegner, der dem Meister vor Augen führen wird, wie weit er wirklich ist.

Karl-Heinz Rummenigge warnt vor Leverkusen - und spricht vom Triple

"Sie scheinen gut drauf zu sein", sagte deshalb auch Rummenigge und warnte: "Wir werden gut und konzentriert spielen müssen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich nach Berlin zu fahren."

Noch ist Niko Kovac nicht Trainer des FC Bayern. Die Verantwortlichen wurden in den letzten Tagen nicht müde, das zu betonen.

Denn noch habe man einen Spezialisten für die anstehende Saisonphase auf der Bank. Und die Zusammenarbeit mit diesem wolle man noch genießen, so lange sie noch andauert.

Bei seinem ganz persönlichen Wunsch für Heynckes vergaß Rummenigge am Samstagabend sogar die zuletzt meist prakizierte Zurückhaltung, wenn es um das T-Wort ging: "Jetzt geht es um die Wurst in den letzten Wochen, die wir noch gemeinsam mit Jupp Heynckes haben. Ich wünsche ihm idealerweise, dass er wiederholt, was ihm 2013 schon einmal gelungen ist. Denn es ist vor ihm noch gar niemandem gelungen, das Triple zu wiederholen. Das wäre natürlich eine ganz tolle Angelegenheit. Aber das wird schwierig, da machen wir uns nichts vor."

Das Restprogramm des FC Bayern München