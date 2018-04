Eintracht Frankfurt steht nach Sieg auf Schalke im Pokalfinale: Das Wie ist völlig egal

Fed Cup Women National Team Sa 21.04. Halbfinale! Kerber, Görges und Co. gegen Tschechien Cup Fenerbahce -

Eintracht Frankfurt hat der Drucksituation rund um die Kovac-Querelen standgehalten und steht zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale. Spieler und Verantwortliche beschwören den Geist der Eintracht und loben die Fans. Trotz der scheinbar unmöglichen Aufgabe gegen Kovacs künftigen Arbeitgeber FC Bayern im Finale sind Spieler und Verantwortliche zuversichtlich, den Pokal diesmal nach Frankfurt holen zu können. Wie der 1:0-Sieg beim FC Schalke 04 zustande kam, ist unter dem Strich irrelevant.

Der Abpfiff sorgt für die Eruption. Spieler lassen sich auf den Rasen fallen, gehen auf die Knie, ballen die Fäuste. Trainer, Betreuer und Auswechselspieler rennen im Vollsprint auf den Platz. Im Gästeblock spielen sich ekstatische Szenen ab.

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin", schmettern die Frankfurter Fans minutenlang durch die Arena auf Schalke. Es sind pure Emotionen, als es feststeht: Die Eintracht steht zum zweiten Mal in Folge im DFB-Pokalfinale in Berlin.

"Heute hat man den Verein Eintracht Frankfurt gesehen", schwärmte Niko Kovac etwa eine halbe Stunde später auf der Pressekonferenz im Bauch der Arena: "Vom Präsidenten, über den Vorstand, über das Team zu den Fans. Das war der absolute Wahnsinn. Was das Team aus sich herausgeholt hat, unterstreicht dessen unglaubliche Moral. Wir stehen jetzt zum zweiten Mal in Folge im Finale. Was dieses Team geleistet hat, dafür hätten sie eigentlich einen Nobelpreis verdient."

Erleichterung für Niko Kovac und Eintracht Frankfurt

Dem Noch-Trainer der Eintracht stand in diesem Moment so vieles ins Gesicht geschrieben. Der Druck vor dem Halbfinale beim FC Schalke 04 war aufgrund der jüngsten Ereignisse immens. Durch die dubiose Zeitlinie, die Kovac bezüglich seines bevorstehenden Wechsels zum FC Bayern München kommunizierte, litten seine Glaubwürdigkeit und die Sympathiewerte enorm.

Sogar Spekulationen, die Eintracht könne sich im Fall eines Ausscheidens im Pokalhalbfinale vorzeitig von Kovac trennen, waren hochgekocht.

Russ über Frankfurt: "Wir sind ein eingeschworener Sauhaufen"

"Es ist so, dass wir das nicht ausblenden können. Jeder von uns hat ein iPhone, jeder nutzt Medien. Natürlich bekommt man das eine oder andere mit", gab Marco Russ nach dem Sieg in der Mixed Zone der Arena zu: "Aber wir sind so ein eingeschworener Sauhaufen. Wenn es ins Training und in die Spiele geht, ist es uns Latte. Wir hatten ein Ziel mit dem Trainer, mit den Betreuern, mit dem Busfahrer, mit allen: Wir wollten nach Berlin. Das haben wir geschafft."

Geschafft. Berlin. Nach dem Wie fragte im Eintracht-Lager später niemand mehr. Es war völlig egal. Und diese Irgendwie-Rückkehr ins Pokalfinale hatte Methode. Bereits im Vorfeld hatte Kovac gesagt: "Mich interessiert nicht, wie wir weiterkommen. Und sei es mit Betonfußball. Hauptsache, wir kommen ins Finale. Nur das zählt."

Eintracht-Weg ins Finale war schmutzig

Tatsächlich war der Weg ins Finale schmutzig. In einer lange ereignisarmen Partie standen beide Mannschaften tief, hatten Angst davor, den ersten Fehler zu machen und dann gegen ein stabiles Defensivbollwerk anlaufen zu müssen. Am Ende war die Partie "kein Schmankerl" (Christian Heidel), die 18 Torschüsse sind Negativrekord in dieser Pokalsaison.

Statt Torraumszenen gab es harte Zweikämpfe, Diskussionen und ohrenbetäubende Lautstärke. Beide Fanlager verwandelten die Arena in einen Hexenkessel. Es war kein Leckerbissen, aber eine Pokalschlacht.

Während sich Schalke in der zweiten Halbzeit zahlreiche Torchancen erspielte, jedoch immer wieder am starken Lukas Hradecky scheiterte, ging die Eintracht durch ein kurioses Tor in Führung: Nach einer Ecke von Jonathan de Guzman beförderte Luka Jovic den Ball mit der Hacke ins Tor. Irgendwie. "Wenn er den so gewollt hat, Hut ab", sagte Schalkes Heidel später. Die Partie schien so ein krummes Ding zu brauchen, um einen Sieger zu ermitteln.

FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt: Noten und Einzelkritik © getty 1/29 Hinten hielt die Spinne Hradecky alles und vorne sorgte Jovics Hacke für das entscheidende Tor. Die Noten und Einzelkritiken zum DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Schalke und Frankfurt. © getty 2/29 Ralf Fährmann: Mit dem Schüsschen von Jovic in der Anfangsphase hatte er keine Probleme. Beim Gegentreffer chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/29 Benjamin Stambouli: Machte eine solide Partie, ließ dann aber Jovic bei dessen Treffer zum 1:0 entwischen. Note: 4. © getty 4/29 Naldo: Hielt die Schalker Verteidigung in Manier eines richtigen Abwehrchefs zusammen. Klärte einige Male stark und gewann jeden Zweikampf. Note: 2. © getty 5/29 Thilo Kehrer: War der präziseste Schalker Passspieler, gewann aber nicht einmal die Hälfte seiner Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 6/29 Alessandro Schöpf: Bot sich immer an und war viel am Ball - machte daraus aber wenig. Note: 4. © getty 7/29 Leon Goretzka: Eine unspektakuläre Vorstellung von Goretzka. Kam einmal zum Abschluss, der aber geblockt wurde. Note: 4. © getty 8/29 Nabil Bentaleb: Schloss mit seinem guten Stellungsspiel viele Passwege. Offensive Akzente setzte er aber kaum. Note: 4. © getty 9/29 Amine Harit: Lebhaft in den ersten Augenblicken der Partie aber mit zunehmender Spieldauer immer wirkungsloser. Note: 4,5. © getty 10/29 Daniel Caligiuri: Rieb sich in unzähligen Zweikämpfen auf. Scheiterte mit seinem abgefälschten Schuss in der 32. Minute knapp und servierte die folgende Ecke Burgstaller perfekt auf den Kopf. Note: 3. © getty 11/29 Guido Burgstaller: Seinen Kopfball in der 32. Minute parierte Hradecky hervorragend, genau wie seinen Schuss in der 67. Kurz davor tanzte er Russ im gegnerischen Strafraum aus, scheiterte dann aber mit seinem Schuss aus spitzem Winkel. Note: 3. © getty 12/29 Marko Pjaca: Traf Boateng gegen Ende der ersten Halbzeit unglücklich, woraufhin dieser angeschlagen ausgewechselt werden musste. Setzte keine spielerischen Akzente, war an keinem Torschuss beteiligt, musste Anfang der zweiten Halbzeit runter. Note: 5,5. © getty 13/29 Yevhen Konoplyanka: Wurde Anfang der zweiten Halbzeit für Pjaca eingewechselt und machte deutlich mehr Betrieb als sein Vorgänger. Scheiterte mit einem Schuss in der 68. an Hradecky. Note: 3,5. © getty 14/29 Cedric Teuchert: Kam in der 82. Minute ins Spiel und sorgte nochmal für etwas Wirbel. Keine Bewertung. © getty 15/29 Franco Di Santo: Spät eingewechselt und in der Nachspielzeit im Fokus. Bugsierte den Ball ins Tor - doch der Schiedsrichter erkannte den Treffer wegen eines vermeintlichen Handspiels nicht an. Keine Bewertung. © getty 16/29 Lukas Hradecky: Die "Spinne" rettete der Eintracht mit drei starken Paraden das Zu-Null. Erst bei Burgstallers Kopfball in der 33., dann bei seinem Schuss in der 65. und schließlich bei einem Schuss von Konoplyanka kurz darauf. Note: 1,5. © getty 17/29 David Abraham: Fälschte den Schuss von Caligiuri in der 32. fast ins eigene Tor ab. Präsentierte sich ansonsten zweikampfstark. Note: 3. © getty 18/29 Makoto Hasebe: Machte in der Innenverteidigung einen stabilen Eindruck und verteilte die Bälle gut. Starke Passquote von knapp 95 Prozent. Note: 2,5. © getty 19/29 Marco Russ: Ging von Beginn an rustikal in die Zweikämpfe, musste aber auch einstecken. In der 65. Minute ließ er sich im eigenen Strafraum von Burgstaller austanzen. Note: 3,5. © getty 20/29 Marius Wolf: Lieferte etwas bessere Flanken als sein Pendant auf links Willems. Schwache Zweikampfquote von nur knapp 35 Prozent. Note: 4. © getty 21/29 Omar Mascarell: Wurde nach einer blassen Vorstellung für Gelsen Fernandes ausgewechselt. Note: 4. © getty 22/29 Jetro Willems: Agierte auf seiner linken Seite sehr zurückhaltend. Seine Flanken waren viel zu ungenau. In der Schlussphase ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 23/29 Jonathan de Guzman: Bereitete mit seinem Eckball Jovics Treffer zum 1:0 vor. Note: 3. © getty 24/29 Marco Fabian: Agierte agil und flexibel, ließ sich immer wieder tief fallen. Schloss viermal ab, tat das aber zu ungenau. Note: 3,5. © getty 25/29 Kevin-Prince Boateng: Leistete sich viele Ballverluste und wurde kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 26/29 Luka Jovic: Mit seinem Hacken-Treffer zum 1:0 der Matchwinner. Trat ansonsten abgesehen von einem Distanzschuss aber kaum in Erscheinung. Verteidigte Burgstaller bei dessen Kopfball in der 32. nicht konsequent genug. Note: 2,5. © getty 27/29 Mijat Gacinovic: Kam kurz vor der Pause für Boateng ins Spiel und trat in der Folge kaum in Erscheinung. Note: 3,5. © getty 28/29 Danny da Costa: Kam in der Schlussphase für Willems. Keine Bewertung. © getty 29/29 Gelson Fernandes: Wurde in der 78 Minute eingewechselt und musste zwei Minuten später wegen eines Tritts gegen den Knöchel von Goretzka mit Rot vom Platz. Keine Bewertung.

Schiedsrichterpech für den FC Schalke 04

Der fade Beigeschmack dabei: Vor dem Eckstoß hatte Frankfurts Marco Fabian seinen Gegenspieler Benjamin Stambouli gefoult. Es hätte Freistoß für Schalke statt Ecke für die Eintracht geben müssen.

Doch Schalke steckte nicht auf. In Überzahl (nach der berechtigten Roten Karte gegen den eben erst eingewechselten Gelson Fernandes) drückten die Königsblauen auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit eskalierte das Schiedsrichterpech aus Schalker Sicht schließlich.

Robert Hartmann nahm den späten Ausgleichstreffer von Franco Di Santo wegen eines angeblichen Handspiels zurück. Eine Fehlentscheidung, bei der der Videoassistent nicht eingreifen durfte, weil der Schiedsrichter bereits abgepfiffen hatte, bevor der Ball im Netz war. Ergo war es kein Tor, also durfte die Situation nicht untersucht werden.

Die Beschwerden der Schalker blieben ohne Ertrag. Der Pfiff war zwar falsch, doch er war da. Tatsachenentscheidung. Blöd gelaufen.

Eintracht Frankfurt holt sich Glück beim Fußballgott zurück

Die Eintracht holte sich beim Fußballgott eine dicke Portion eben jenes Glücks zurück, das ihr in Partien wie gegen den BVB, Werder Bremen oder die TSG Hoffenheim fehlte. Es kam für die Hessen zur rechten Zeit und ermöglichte den achten Pokalfinaleinzug der Vereinsgeschichte. Trotz Verletzungspech, trotz der Kovac-Querelen.

"Es war ein Sieg des Willens. Heute hat man gemerkt, dass sich die Mannschaft von der Stimmung im Umfeld nicht beeinflussen lassen, sondern einfach nach Berlin fahren möchte. Hier auf Schalke zu gewinnen, ist nicht einfach, aber wir haben es uns erarbeitet und letztlich auch verdient", sagte Bruno Hübner.

Der Sportdirektor stellte insbesondere den Support der Fans heraus: "Es ist Wahnsinn. Die Unterstützung war einfach hervorragend heute. Wenn man sich dann noch ausrechnet, was unsere Fans in Berlin machen werden, hat man jetzt schon wieder Gänsehaut."

Letztes Kovac-Spiel als Eintracht-Trainer gegen FC Bayern

Die Abschiedstournee von Kovac und Hradecky, dessen Abgang Fredi Bobic am Mittwoch offiziell bestätigte, geht also in eine Ehrenrunde.

Und als wäre das Drehbuch rund um den Noch-Trainer nicht schon wild genug, wird Kovac sein letztes Spiel als Eintracht-Trainer am 19. Mai gegen seinen künftigen Arbeitgeber, den FC Bayern, coachen. "Da kann er gleich mal zeigen, was er draufhat", sagte Hübner mit einem Grinsen. "Auch wenn es gegen seine zukünftige Mannschaft geht, bin ich sicher, er will gewinnen", stimmte Hradecky zu.

Eintrachts Hübner: FC Bayern ein "übermächtiger Gegner"

Doch unabhängig von dem Ausgerechnet-Charakter des Endspiels zeigten die Frankfurter großen Respekt vor der sportlichen Aufgabe: "Wir treffen auf einen übermächtigen Gegner, aber in einem Spiel ist immer alles drin. Wir waren letztes Jahr gegen Dortmund schon nah dran. Dieses Jahr wollen wir den Pokal gewinnen." Die Worte von Hübner stehen stellvertretend für den einhelligen Frankfurter Sprech an diesem Abend.

Zu diesem Sprech gehörte auch, erst einmal nicht auf das Duell mit den Überbayern zu blicken. Stattdessen wolle man den "Abend genießen" (Kovac).

Die Frankfurter Fans taten dies schon über die 98 Minuten und umso mehr beim ekstatischen Jubel nach dem Abpfiff. Die Eruption eines Vulkans, der zuletzt bedrohlich gebrodelt hatte. Im Revier ging an diesem Abend noch der eine oder andere Liter über die Theken.

Feuchtfröhlich wurde es auch in der Eintracht-Kabine. Auf die Frage, ob das Team den Erfolg mit Wasser oder Äppler begießen werde, grinste Marco Russ und sagte: "Ich denke Bier. Lukas ist ja eben schon im Vollsprint rein. Ich denke, dass er schon auf einem Kasten sitzt."

Eintracht Frankfurt: Das Restprogramm im Überblick