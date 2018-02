Bayer-Coach Herrlich vor Viertelfinale gegen Werder: "Es geht um Leben oder Sterben"

Fed Cup Sa 10.02. DTB gastiert in Minsk - alle übrigen Spiele im Superfeed Serie A Live Lazio -

In bislang sechs Duellen scheiterte Bayer Leverkusen im DFB-Pokal immer an Werder Bremen. Dieses Jahr will der Werksklub diese Negativserie endlich beenden.

Heiko Herrlich hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen. Da war es aber schon zu spät. "Es geht da nicht um einen Punkt, es geht um Leben oder Sterben", beschrieb der Trainer von Bayer Leverkusen zuvor recht drastisch die Bedeutung des Pokal-Viertelfinales seiner Mannschaft gegen Angstgegner Werder Bremen am Dienstagabend (20.45 Uhr im LIVETICKER).

Kurz darauf bemühte sich der 46-Jährige zwar, seine Worte zu relativieren und erklärte, dass er sich nur auf das Überleben in diesem Wettbewerb bezogen habe, aber die immense Bedeutung des Spiels für den Tabellenzweiten hätte Herrlich nicht besser darstellen können.

Völler: "Auch mal gegen Bayern eine Chance"

Auch Rudi Völler verdeutlichte den Stellenwert des DFB-Pokals für die Werkself. "Wenn man das Schicksal hat, in einer Liga mit den Bayern zu spielen, ist der Pokal vielleicht der Wettbewerb, in dem man auch mal gegen die Bayern eine Chance hat und sie schlägt. Das wollen wir erreichen", sagte Leverkusens Sportchef in der Fußball-Talkshow "Wontorra" bei Sky Sport News HD.

Jungstar Kai Havertz weiß um die Favoritenrolle des Champion-League-Anwärters gegen das Bundesliga-Kellerkind und nimmt dieser Rolle auch an: "Wir wollen im Pokal so weit wie möglich kommen. Es ist unser Anspruch, Bremen zu Hause zu besiegen. Wir sind in einer richtig guten Verfassung", sagte der 18-Jährige. Erstmals seit 2009 wieder das Halbfinale zu erreichen, wäre für den Verein, die Stadt und für die Spieler "einfach geil", so der 18-Jährige in der Rheinischen Post.

Doch sein Coach lässt sich von der Tabelle nicht blenden und beschwört nicht erst seit dem 2:1 der Nordlichter bei Schalke am vergangenen Samstag die Qualitäten des Gegners. "Bremen hat sich unter Florian Kohfeldt gut entwickelt und ist weitaus besser als es der Tabellenplatz vermuten lässt", sagte Herrlich.

Bayer mit schlechter Pokalbilanz gegen Werder

Vor allem aber im Pokal haben die Grün-Weißen Bayer bislang immer geärgert und in allen sechs Duellen die Oberhand behalten. Zuletzt warfen die Bremer vor zwei Jahren Leverkusen mit einem 3:1 im Viertelfinale in der BayArena aus dem Wettbewerb. "Bayer ist ein starker Gegner, aber wir haben da schon mal gewonnen", sagte Kohfeldt entsprechend selbstbewusst vor der Abreise in Rheinland, "die Statistik spielt aber keine Rolle, weder für Leverkusen noch für uns". Herrlich kündigte vor diesem Hintergrund an, dass er mit seinem Team "Pionierarbeit" leisten und "als erste Mannschaft" diese negative Serie beenden wolle.

Sein Werder-Kollege könnte hingegen bei seiner Einstimmung auf Dienstag auch noch einmal das Pokalfinale 2009 im Berliner Olympiastadion bemühen, das Werder dank eines Treffers von Mesut Özil mit 1:0 für sich entschied hat und dadurch seinen sechsten und bislang letzten Pokalsieg feiern konnte. "Wir weisen unsere Spieler darauf hin, welch große, traditionsreiche Bedeutung der DFB-Pokal für unseren Verein hat", sagte Kohfeldt.