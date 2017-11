Rangnick bereut Handy-Gate beim Pokal-Gipfel

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Championship Live Preston -

Ralf Rangnick bereut seinen emotionalen Handy-Auftritt vor einer Woche und gelobt Besserung. "Das war nicht die allercleverste Idee und wird mir sicherlich in meiner Karriere nicht mehr passieren", sagte der Sportdirektor von RB Leipzig vor dem Auftritt des Vizemeisters in der Champions League am Mittwoch beim FC Porto im ZDF.

Der 59-Jährige war in der Halbzeit des Pokalgipfels gegen Bayern München (1:1 n.V., 4:5 i.E.) in der Halbzeit auf den Platz gestürmt, um Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) mit seinem Smartphone eine Fehlentscheidung aufzuzeigen. Wegen dieses Verhaltens hat der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ein Ermittlungsverfahren gegen Rangnick eingeleitet.