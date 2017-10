Rangnick droht Ärger nach "Handy-Beweis"

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp trifft auf seinen Trauzeugen Basketbol Süper Ligi So 15:00 Derby in Istanbul: Galatasaray-Fenerbahce Copa del Rey Fuenlabrada -

RB Leipzigs Sportdirektor Ralf Rangnick muss für die Handy-Affäre mit einer Strafe durch den DFB rechnen. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren gegen den 59-Jährige ein. Rangnick war beim Pokalgipfel zwischen RB und Bayern München (1:1 n.V., 4:5 i.E.) in der Halbzeit auf den Platz gestürmt, um Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) mit seinem Smartphone eine Fehlentscheidung aufzuzeigen.

Es kam auf dem Platz zur Rudelbildung, Weltmeister Mats Hummels baute sich vor Rangnick auf. Bayern-Torhüter Sven Ulreich schlichtete. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Sonst haben die Schiedsrichter bald in der Halbzeit nur noch Verantwortliche um die Ohren", sagte Hummels hinterher.

Zwayer verwies Rangnick bereits während des Spiels aus dem Innenraum. Mutmaßlich war auf dem Smartphone die strittige Szene zu sehen: Bayern-Star Arturo Vidal hatte an der Strafraumgrenze den Leipziger Emil Forsberg gefoult (35.). Zwayer entschied zunächst auf Elfmeter für RB, was er nach Rücksprache mit seinem Assistenten zurücknahm. Es gab Freistoß.

Stein des Anstoßes war Schiri Zwayer. Mehrere falsche Entscheidungen und fehlendes Fingerspitzengefühl wurden dem Unparteiischen - von beiden Seiten im Übrigen - vorgeworfen.

Leipzig vs. FC Bayern: Die Protagonisten des Dramas in der Einzelkritik © getty 1/30 TOR - Peter Gulacsi: Starke Partie des Keepers. Beim 1:1 chancenlos, reagierte Gulacsi in der 80. Minute glänzend gegen den Volley von Thiago. Überragend seine Doppelparade in der Verlängerung. Note: 1,5 © getty 2/30 ABWEHR - Bernardo: Der Brasilianer war oft am Spielaufbau beteiligt und kam zwangsweise auf viele Ballaktionen. Nach vorne setzte der Außenverteidiger aber keine Akzente. Note: 3,5 © getty 3/30 Willy Orban: Zeigte in der Defensive eine mehr als solide Partie und ließ Lewandowski nur selten zur Entfaltung kommen. Note: 3 © getty 4/30 Dayot Upamecano: Ähnlich wie Orban mit einer unaufgeregten Partie, sammelte aber mehr Ballaktionen als der Kapitän. Note: 3 © getty 5/30 Marcel Halstenberg: Leistete sich vor Lewandowskis Großchance einen Schnitzer, kurbelte ansonsten immer wieder an und blieb ohne größere Fehler. Note: 3,5 © getty 6/30 MITTELFELD - Naby Keita: Bis zu seiner Gelb-Roten Karte der beste Feldspieler auf dem Platz. Sein ungeschicktes Verhalten im Zweikampf mit Lewandowski verhindert eine bessere Bewertung. Note: 3,5 © getty 7/30 Kevin Kampl: Der unermüdliche Arbeiter im Leipziger Mittelfeld. War hauptsächlich gegen den Ball gefordert und machte das gut, konnte in der Offensive aber keine Akzente setzen. Note: 3 © getty 8/30 Marcel Sabitzer: Auffällige Partie des Österreichers, der gewohnt lauffreudig unterwegs war, immer wieder Nadelstiche setzen konnte und stark im Gegenpressing agierte. Note: 2,5 © getty 9/30 ANGRIFF - Emil Forsberg: War der beste RBL-Angreifer und bereitete den Bayern Probleme (sechs Torschüsse). Holte erst den Freistoß gegen Vidal heraus und scheiterte mit diesem nur knapp. Note: 2 © getty 10/30 Yussuf Poulsen: Ackerte viel in der Offensive und holte den Elfmeter gegen Boateng heraus. In Unterzahl agierte er als alleiniger Stürmer, bekam aber kaum mehr Zuspiele. Note: 3 © getty 11/30 Jean-Kevin Augustin: Umtriebige Partie des Stürmers, dem allerdings die Durchschlagskraft fehlte. Kam auf zwei Torschüsse. Fiel Keitas Platzverweis zum Opfer und musste Demme weichen. Note: 3,5 © getty 12/30 Diego Demme: Ersetzte Augustin in der 57. Minute. Spielte kurz vor dem Ende der Verlängerung einen herausragenden Ball auf Laimer. Note: 3 © getty 13/30 Timo Werner: Sollte in der Schlussphase noch einmal Tempo in die Konter der Leipziger bringen. Lief einige Mal knapp ins Abseits und verschoss den entscheidenden Elfmeter. Note: 4 © getty 14/30 Konrad Laimer: Ab der 102. Minute auf dem Platz und mit einer guten Möglichkeit zum 2:1 (118.). Keine Benotung © getty 15/30 Lukas Klostermann: Stand die letzten zehn Minuten der Verlängerung auf dem Platz. Keine Benotung © getty 16/30 TOR - Sven Ulreich: Reagierte stark gegen Forsberg in der 25. Minute und war auch in der 28. Minute gegen Augustin zur Stelle. Beim Elfmeterschießen hielt er den entscheidenden Schuss von Werner. Note: 1,5 © getty 17/30 ABWEHR - Joshua Kimmich: Mit viel Drang nach vorne kurbelte Kimmich das Offensivspiel der Bayern an, seine Flanken fanden aber zu selten den richtigen Abnehmer. Technisch und kämpferisch weitestgehend fehlerfrei. Note: 2,5 © getty 18/30 Jerome Boateng: Licht und Schatten beim Verteidiger. Erst verursachte er mit seinem nachlässigen Zweikampfverhalten den Elfer gegen Poulsen und hätte sogar mit Gelb-Rot fliegen können. Sechs Minuten später bereitete er den Ausgleich perfekt vor. Note: 3,5 © getty 19/30 Mats Hummels: Hatte die meisten Ballaktionen und spielte die meisten Pässe aller Akteure auf dem Rasen. Außerdem mit fünf klärenden Aktionen und vier abgefangenen Bällen (jeweils Bestwert). Note: 2,5 © getty 20/30 David Alaba: Hatte die zweitmeisten Ballaktionen aller Spieler und spielte die meisten Pässe der Bayern in der gegnerischen Hälfte. Trieb in Überzahl über links an, kam aber kaum einmal durch. Note: 3,5 © getty 21/30 MITTELFELD - Corentin Tolisso: Stand in der ersten Halbzeit mehrmals vor einer Gelben Karte, bereitete durch gutes Pressing Lewandowskis Großchance vor (66.), aber verfing sich auch immer wieder im RBL-Pressingnetz. Note: 3,5 © getty 22/30 Arturo Vidal: Führte bis zu seiner Auswechslung die meisten Zweikämpfe seines Teams, verlor davon aber über drei Viertel. War nach seinem ungestümen Foul an Forsberg früh Gelb-Rot gefährdet und wurde vorsichtshalber ausgewechselt. Note: 4 © getty 23/30 Thiago: Seine wichtigste Aktion war der Kopfballtreffer zum Ausgleich. Gab 3 Torschüsse auf das Tor ab, ehe er mit Gelb vorbelastet in der 101. Minute ausgewechselt wurde. Note: 3 © getty 24/30 Kingsley Coman: War überhaupt kein Faktor im Offensivspiel der Münchner. Gewann nur jeden vierten Zweikampf und bereitete keinen Torschuss für einen Kollegen vor. Note: 4,5 © getty 25/30 Arjen Robben: Deutlich präsenter als Nebenmann Coman, aber auch Robben hatte nicht die zündende Idee. Behielt im Elfmeterschießen die Nerven und verwandelte sicher. Note: 3,5 © getty 26/30 ANGRIFF - Robert Lewandowski. Schoss erst knapp am Tor vorbei (66.), dann lenkte Gulacsi seinen Versuch knapp drüber (105.). Wenig später köpfte er über die Latte (107.). Sein Elfmeter saß, agierte aber letztlich ziemlich glücklos. Note: 3,5 © getty 27/30 Sebastian Rudy: Kam in der 57. Minute für Vidal und dirigierte das Spiel der Münchner im zentralen Mittelfeld. Brachte in Überzahl Ruhe in den Münchner Spielaufbau, ohne den nötigen Punch zu setzen. Note: 3 © getty 28/30 Javi Martinez: Kam in der letzten halben Stunde zum Einsatz. Köpfte in der 90. Minute einen Robben-Freistoß nur knapp neben das Tor und war auf der Sechs deutlich stabiler als seine Vorgänger. Note: 3 © getty 29/30 Rafinha: Kam kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Partie und hielt seine rechte Seite, allerdings ohne nennenswerte Aktionen. Note: 3,5 © getty 30/30 Kwasi Okyere Wriedt: Feierte in der Verlängerung sein Pflichtspieldebüt, einzig die Latte verhinderte den perfekten Einstand. Keine Benotung

Rummenigge lobt: "Zwayer ist einer unserer besten Schiedsrichter"

So zeigte Zwayer Leipzigs Naby Keita in der 55. Minute Gelb-Rot. Der Mittelfeldstratege hatte Robert Lewandowski auf dem Weg zum Tor am Trikot gezogen. Der künftige Liverpool-Star war in der ersten Halbzeit wegen Foulspiels verwarnt worden, nachdem er selbst dreimal Opfer von Foulspielen geworden war und es keine Verwarnung gegeben hatte.

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge verstand den RB-Protest allerdings nicht: "Die Gelb-Rote Karte für Keita war berechtigt", meinte der 62-Jährige und stellte klar: "Zwayer ist einer unserer besten Schiedsrichter."