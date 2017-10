"Da hatte der Schiri die Exklusivrechte"

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus Copa del Rey Live Saragossa -

Während Fortuna-Trainer Funkel trotz des bitteren Ausscheidens gegen den Rivalen aus der Nachbarstadt stolz auf seine Mannschaft ist, sorgt eine Elfmeter-Entscheidung bei der 1:4 Pleite von Union Berlin gegen Bayer Leverkusen für reichlich Diskussionsstoff. Das veranlasst Union-Coach Keller zur scharfen Schiedsrichter-Kritik.

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Ich bin stolz, wie wir uns gegen einen gestandenden Bundesligisten präsentiert haben. Ich finde die Niederlage etwas unglücklich wegen des verschossenen Elfmeters. Aber diese Niederlage wirft uns nicht zurück, das ist kein Beinbruch."

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das war ein packendes Derby auf Augenhöhe. Beide Mannschaften haben körperlich alles gegeben. Wir haben eine Fortuna vorgefunden, wie wir sie erwartet haben. Wir haben das 1:5 gegen Leverkusen gut weggesteckt und hinten ganz gut gestanden. Beim Elfmeter haben wir das Spielglück gehabt, um eine Runde weiterzukommen. Unter dem Strich war es aber ein verdienter Sieg für uns."

Bayer Leverkusen - Union Berlin 4:1

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen)...

...zum Spiel: "Wir sind sehr glücklich, eine Runde weitergekommen zu sein. Die Berliner haben so gespielt, wie wir sie erwartet haben. Sie waren sehr mutig, haben sehr gut gepresst. Wir haben einige Zeit gebraucht. Nach dem 1:0 hätten wir den Sack zumachen müssen. Ich habe noch in der Halbzeit gewarnt, den Gegner nicht aufzubauen. So ist Union nach dem Ausgleich noch stärker geworden. Der Sieg ist am Ende zu hoch ausgefallen."

...über Julian Brandt: "Über die Qualitäten von Julian Brandt müssen wir nicht reden, aber auch er hat noch viel Luft nach oben."

...über den strittigen Elfmeter vor dem 3:1: "Das war die Vorentscheidung für uns. Ob es ein Elfmeter war, habe ich aus der Distanz nicht gesehen."

Julian Brandt (Bayer Leverkusen): "Wir sind vom Ergebnis her sehr zufrieden. Allerdings hätten wir schon früher den Sack zumachen müssen. Es ist schön, dass wir uns in den letzten Spielen den Frust von der Seele geschossen haben"

Jens Keller (Trainer Union Berlin)...

...über den Spielverlauf: "Aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Weiterkommen von uns nicht unverdient gewesen. In der ersten Halbzeit haben wir viele Situation zugelassen, in der zweiten konnten wir dominieren. Beim Stand von 2:1 so einen Elfmeter zu geben, da hatte der Schiedsrichter die Exklusivrechte. Ich bin mit der Mannschaft wahnsinnig zufrieden."

...über die Elfmeter-Entscheidung: "Wir waren in der zweiten Halbzeit klar besser. Das Foul vor dem Elfmeter war keines und das 3:1 spielentscheidend."

SV Wehen Wiesbaden - FC Schalke 04 1:3

Rüdiger Rehm (Trainer Wehen Wiesbaden): "Ich bin stolz auf meine Mannschaft, das war ordentlich. Aber wir haben nicht ganz an unserem Limit gespielt. Hätten wir fünf oder sechs Minuten vor Schluss das 2:3 gemacht, wäre es nochmal ganz heiß geworden."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Es war ein hartes Stück Arbeit für uns. Ich bin sehr zufrieden über das Weiterkommen. Es war klar, dass das heute kein Selbstläufer wird".

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Ich denke, wir haben ein sehr intensives Spiel gesehen, in dem beide Mannschaften klar gezeigt haben, dass sie in die nächste Runde einziehen wollen. Ich glaube, dass beide Mannschaften die Möglichkeit hatten, das ein oder andere Tor zu machen."

Jens Rasiejewski (Trainer VfL Bochum): "Mit den ersten 20 Minuten war ich überhaupt nicht einverstanden, mit welcher Haltung wir in die Partie gegangen sind. Darüber war ich enttäuscht, weil wir wussten, was kommt. Anschließend hatten wir schon Chancen, mit denen das Spiel auch noch eine andere Wendung hätte nehmen können. Wenn man das Spiel aber so beginnt, darf man sich auch nicht wundern, wenn am Ende nichts Zählbares dabei herauskommt."