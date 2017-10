Pokal: Effzeh schießt sich aus der Krise

Premier League Sa 16:00 Familienduell: Jürgen Klopp empfängt seinen Trauzeugen First Division A Live Genk -

Brügge Serie A Live Bologna -

Lazio Serie A Live Cagliari -

Benevento Serie A Live Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Live Florenz -

FC Turin Serie A Live Genua -

Neapel Serie A Live Juventus -

SPAL Serie A Live AS Rom -

Crotone Serie A Live Sassuolo -

Udinese Premiership Live Aberdeen -

Celtic League Cup Live Chelsea -

Everton League Cup Live Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Live Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Primera División Sevilla -

Leganes Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Nach den souveränen DFB-Pokal-Auftritten der Bundesligisten am Dienstagabend kam es heute gleich zu mehreren Erstliga-Duellen. Der 1. FC Köln schoss sich gegen Hertha BSC aus der Krise, der VfL Wolfsburg behielt im Derby gegen Hannover 96 die Oberhand. Auch der VfB Stuttgart und der 1. FC Nürnberg zogen in die nächste Runde ein.

Der 1. FC Köln hat zwei Tage nach dem überraschenden Abgang von Manager Jörg Schmadtke den Bann gebrochen. Das in der Bundesliga noch sieglose Schlusslicht zog durch einen 3:1 (2:0)-Erfolg bei Hertha BSC ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.

In einem weiteren Bundesligaduell setzte sich der VfL Wolfsburg im Niedersachsen-Derby gegen Hannover 96 mit 1:0 (0:0) durch. Der VfB Stuttgart mühte sich zu einem 3:1 (1:1) bei Zweitliga-Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern. Zweitligist 1. FC Nürnberg behielt beim abstiegsbedrohten Drittligisten VfL Osnabrück mit 3:2 (1:1) die Oberhand.

Zwei Punkte und drei Tore lautet die bedenkliche Ausbeute der Kölner aus neun Ligaspielen. Doch die Mannschaft von Trainer Peter Stöger tankte im Olympiastadion nach zuvor zwölf Pflichtspielen ohne Sieg Selbstvertrauen. Simon Zoller (35.), Dominic Maroh (43.) und Christian Clemens (64.) erzielten die Treffer der Rheinländer gegen schwache Gastgeber.

Wolfsburg: Uduokhai-Siegtreffer gegen Hannover

Durch die Niederlage platzte wieder einmal der Traum der Berliner vom ersten Pokalfinale im eigenen Stadion vorzeitig, daran änderte auch das Tor von Niklas Stark (69.) nichts. Lediglich die Hertha-Amateure waren 1993 ins Endspiel gegen Bayer Leverkusen (0:1) gekommen.

In Wolfsburg brachte Felix Uduokhai (49.) den Cupgewinner von 2015 in Führung. Der Innenverteidiger hatte schon am Sonntag in der Nachspielzeit einen Punkt gegen 1899 Hoffenheim (1:1) gerettet. Für Trainer Martin Schmidt war es nach fünf Unentschieden in der Liga der erste Pflichtspielerfolg.

Stuttgart tat sich in Kaiserslautern lange Zeit schwer und lag nach einem Gegentreffer von Lukas Spalvis (7.) zurück. Daniel Ginczek (21., Foulelfmeter), Chadrac Akolo (66.) und Simon Terodde (72.) schossen den Favoriten aber unter die letzten 16.

Bilder vom Mittwoch: Rauchschwaden im Fritz-Walter-Stadion © getty 1/11 Die Spiele ihrer Mannschaften in der 2. Runde des DFB-Pokals nahmen einige Fangruppen zum Anlass, feurige Unterstützung zu zeigen. So sah das in Kaiserslautern aus © getty 2/11 So sieht das dann in Nahaufnahme aus © getty 3/11 Auch die Fans von Union Berlin zündelten in Leverkusen ... © getty 4/11 ... und hüllten das Stadion somit in Rauch © getty 5/11 Die Gladbacher standen dem in nichts nach: Zum Auswärtsspiel in Düsseldorf brachten sie die eine oder andere Pyro-Fackel mit ... © getty 6/11 ... und feierten dann den 1:0-Sieg ihrer Mannschaft © getty 7/11 Um 20.45 Uhr war dann die Frankfurter Eintracht an der Reihe: In Schweinfurt herrschte Silvester-Stimmung © getty 8/11 Die Lichter jedenfalls überragten die Tribünen © getty 9/11 Ein paar in die Luft geschmissene Papier-Schnipsel fingen Feuer, sofort wurde gelöscht © getty 10/11 Auch die Fans des 1. FC Magdeburg ließen es blinken - untermalt von einer beeindruckenden Choreografie © getty 11/11 Nach der Pause reagierten BVB-Fans

Nürnberg beendet Osnabrücks Pokal-Träume

Osnabrück träumte nach dem Erstrundensieg gegen den Hamburger SV nach der Führung durch Marcos Álvarez (4., Foulelfmeter) von einer weiteren Überraschung. Doch Nürnberg drehte die Begegnung durch Treffer von Mikael Ishak (38.) und Tim Leibold (50.). Nach dem Ausgleich von Christian Groß (63.) traf Enrico Valentini (72.) zum Sieg der Gäste. Osnabrück beendete das Spiel nach einer Roten Karte gegen Furkan Zorba (76./Notbremse) in Unterzahl.

Am Dienstag waren Überraschungen ausgeblieben. Unter anderem erreichten Titelverteidiger Borussia Dortmund (5:0 beim 1. FC Magdeburg), Borussia Mönchengladbach (1:0 bei Fortuna Düsseldorf), Schalke 04 (3:1 bei Wehen Wiesbaden) und Bayer Leverkusen (4:1 gegen Union Berlin) die nächste Runde. Diese wird am Sonntag (18.00) in der ARD-Sportschau von Stefan Effenberg ausgelost.

Die Mittwochsspiele der 2. Hauptrunde des DFB-Pokal

Hertha BSC - 1. FC Köln

Tore: 0:1 Zoller (35.), 0:2 Maroh (43.), 0:3 Clemens (64.), 1:3 Stark (69.)

1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart

Tore: 1:0 Spalvis (7.), 1:1 Ginczek (21., Foulelfmeter), 1:2 Akolo (66.), 1:3 Terodde (71.)

VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg

Tore: 1:0 Alvarez (4. Foulelfmeter), 1:1 Ishak (38.), 1:2 Leibold (50.), 2:2 Gross (63.), 2:3 Valentini (72.)

Rote Karte: Zorba (76./Osnabrück)

VfL Wolfsburg - Hannover 96

Tore: 1:0 Uduokhai (49.)

SC Freiburg - Dynamo Dresden (20.45 Uhr im LIVETICKER)

Jahn Regensburg - FC Heidenheim (20.45 Uhr im LIVETICKER)

RB Leipzig - FC Bayern München (20.45 Uhr im LIVETICKER)

SV Werder Bremen - TSG 1899 Hoffenheim (20.45 Uhr im LIVETICKER)