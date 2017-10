Pokalfight! Gladbach ringt Fortuna nieder

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus Copa del Rey Live Saragossa -

Valencia Serie A Live Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Live Arsenal -

Norwich League Cup Live Leicester -

Leeds League Cup Live Swansea -

Man United League Cup Live Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Live Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premier League Stoke -

Leicester Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Brom (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors

Borussia Mönchengladbach hat das Niederrhein-Pokalderby gegen Fortuna Düsseldorf für sich entschieden und mühte sich zu einem 1:0-Sieg in der Esprit Arena. Der FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen erledigten ihre Pflichtaufgaben souverän. Der VfL Bochum hingegen unterliegt dem SC Paderborn und scheidet aus. Die Ergebnisse der Dienstagsspiele im Überblick.

Die Borussia rehabilitierte sich im zweiten rheinischen Derby innerhalb von vier Tagen bei Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf zumindest ein wenig für die 1:5-Pleite in Leverkusen am Samstag. Der Belgier Thorgan Hazard (52.) schoss die Gladbacher zum 1:0 (0:0)-Sieg. Die Werkself nahm den Schwung aus der Bundesliga zunächst nicht mit und schoss erst in der Endphase der Partie gegen Union Berlin das 4:1 (1:0) heraus.

In Wiesbaden hatte Franco di Santo (26.) Schalke mit seinem ersten Tor nach 599 Tagen in Führung geschossen. Sein Sturmpartner Guido Burgstaller (30.) legte wenig später nach, spätestens nach dem Eigentor von Alf Mintzel (53.) war die Partie entschieden, und Schalke feierte den dritten Sieg in Serie. David Blacha (76.) traf nur noch zum Anschluss.

Bochumer Chaos-Tage gehen weiter

Drittliga-Spitzenreiter SC Paderborn warf nach dem FC St. Pauli den nächsten Zweitligisten aus dem Wettbewerb. Beim 2:0 (1:0) gegen den VfL Bochum traf Sven Michel (7.), Bochums Felix Bastians (67.) verschoss einen Handelfmeter, sein Teamkollege Jan Gyamerah sah drei Minuten später die Gelb-Rote Karte. Massih Wassey (85.) traf zum Endstand. Die Auslosung für das Achtelfinale findet am Sonntag (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER) im Rahmen der Sportschau in der ARD statt.

Düsseldorf hatte vor 52.500 Zuschauern in der ausverkauften Esprit-Arena nicht nur in der ersten Halbzeit die besseren Chancen, sondern auch die große Möglichkeit zum Ausgleich: Niko Gießelmann (73.) scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch am Pfosten. Nach drei Pleiten im Cup-Wettbewerb in Folge gegen die Fortuna beendete Gladbach mit dem ersten Sieg in Düsseldorf seit 27 Jahren auch den Pokalfluch gegen den Angstgegner.

Wie der Rivale vom Niederrhein musste auch Leverkusen bis kurz vor Schluss um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Erst Wendells Elfmeter (89.) zum 3:1, der allerdings unberechtigt war, brachte die Entscheidung. Außerdem trafen Nationalspieler Julian Brandt (36.), Lucas Alario (58.) und Charles Aranguiz (90.+2) für die Hausherren. Den Treffer des Zweitligavierten, der im Vergleich zum 3:1 gegen Fürth auf neun Position verändert antrat, erzielte Dennis Daube (46.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Damir Kreilach (66.) traf mit einem Freistoß nur die Latte.

Die Dienstagsspiele der 2. Hauptrunde des DFB-Pokal

Bayer 04 Leverkusen - Union Berlin 4:1 (1:0)

Tore: 1:0 Brandt (36.), 1:1 Daube (46.), 2:1 Alario (57.), 3:1 Wendell (89./Foulelfmeter), 4:1 Aranguiz (92.)

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Hazard (52.)

Bes. Vorkommnis: Gießelmann verschießt Foulelfmeter (73.)

SC Paderborn - VfL Bochum 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Michel (7.), 2:0 Wassey (85.)

Gelb-Rote Karte: Gyamerah (70./Bochum)

Bes. Vorkommnis: Bastians verschießt Handelfmeter (67.)

SV Wehen-Wiesbaden - FC Schalke 04 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Di Santo (26.), 0:2 Burgstaller (30.), 0:3 Mintzel (53., Eigentor), 1:3 Blacha (76.)

FSV Mainz 05 - Holstein Kiel (ab 20.45 Uhr im Liveticker)

SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt (ab 20.45 Uhr im Liveticker)

1. FC Magdeburg - Borussia Dortmund (ab 20.45 Uhr im Liveticker)

1. FC Schweinfurt 05 - Eintracht Frankfurt (ab 20.45 Uhr im Liveticker)