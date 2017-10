Neue Breite in der Spitze

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus Copa del Rey Saragossa -

Valencia Serie A Inter Mailand -

Sampdoria League Cup Arsenal -

Norwich League Cup Leicester -

Leeds League Cup Swansea -

Man United League Cup Man City -

Wolverhampton Copa del Rey Murcia -

Barcelona Copa Libertadores River Plate -

Lanus Serie A Atalanta -

Hellas Verona First Division A Genk -

Brügge Serie A Bologna -

Lazio Serie A Cagliari -

Benevento Serie A Chievo Verona -

AC Mailand Serie A Florenz -

FC Turin Serie A Genua -

Neapel Serie A Juventus -

SPAL Serie A AS Rom -

Crotone Serie A Sassuolo -

Udinese Premiership Aberdeen -

Celtic League Cup Chelsea -

Everton League Cup Tottenham -

West Ham Coupe de la Ligue Straßburg -

Saint-Etienne Copa del Rey Elche -

Atletico Madrid Copa Libertadores Barcelona SC -

Gremio Copa Sudamericana Fluminense -

Flamengo Copa del Rey Fuenlabrada -

Real Madrid Ligue 1 PSG -

Nizza Championship Leeds -

Sheffield Utd A-League Adelaide Udt – Melbourne City Primera División Alaves -

Valencia Premier League Man United -

Tottenham Premiership Hearts -

Rangers 1. HNL Dinamo Zagreb -

Rijeka Premier League Liverpool -

Huddersfield Championship Cardiff -

Millwall Primera División Sevilla -

Leganes Ligue 1 Bordeaux -

Monaco Serie A Milan -

Juventus Premier League Bournemouth -

Chelsea Primera División Atletico Madrid -

Villarreal Championship Hull -

Nottingham Ligue 1 Caen -

Troyes Ligue 1 Dijon -

Nantes Ligue 1 Guingamp -

Amiens Ligue 1 Montpellier -

Rennes Ligue 1 Straßburg -

Angers Premier League West Bromwich – Man City (DELAYED) Primera División Bilbao -

Barcelona Serie A AS Rom -

Bologna Primeira Liga Boavista -

Porto Premier League Arsenal -

Swansea (DELAYED) Premier League Watford -

Stoke (Delayed) Premier League Crystal Palace -

West Ham (Delayed) CSL Hebei -

Guangzhou Evergrande J1 League Kofu -

Kobe Primera División Getafe -

Real Sociedad Eredivisie Vitesse -

PSV Serie A Benevento -

Lazio Championship Birmingham -

Aston Villa Premier League Zenit -

Lok Moskau First Division A Brügge -

Sint-Truiden Premier League Brighton -

Southampton Ligue 1 Lyon -

Metz Serie A Crotone- Florenz Serie A Neapel -

Sassuolo Serie A Sampdoria -

Chievo Verona Serie A SPAL -

Genua Serie A Udinese -

Atalanta Primera División Girona -

Real Madrid Super Liga Cacak -

Partizan Ligue 1 Toulouse -

St. Etienne Premier League Leicester -

Everton Primera División Eibar -

Levante Serie A Ponte Preta -

Corinthians Primera División Malaga -

Celta Vigo Serie A FC Turin -

Cagliari Ligue 1 Lille -

Marseille Superliga Boca Juniors -

Belgrano Serie A Hellas Verona – Inter Mailand Premier League Burnley -

Newcastle Primera División Espanyol -

Real Betis Primera División Las Palmas -

La Coruna Copa Libertadores Lanus -

River Plate Championship Preston -

Aston Villa Copa Libertadores Gremio -

Barcelona SC Copa Sudamericana Flamengo -

Fluminense A-League Melbourne City -

FC Sydney Ligue 1 Rennes -

Bordeaux Primera División Real Betis -

Getafe CSL Guangzhou Evergrande -

Tianjin Quanjian Primera División Valencia -

Leganes Championship Bristol -

Cardiff Premiership St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wednesday Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Metz -

Lille Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Championship Middlesbrough -

Sunderland Ligue 1 Nizza -

Dijon Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 Saint-Étienne -

Lyon

Vor dem Duell mit dem FC Bayern (Mi., 20.45 Uhr im LIVETICKER) kann Ralph Hasenhüttl aktuell bei RB Leipzig auf eine so noch nie dagewesene Breite in seinem Kader zurückgreifen. Vor allem drei Neuzugänge haben sich auf Anhieb als echte Alternativen etabliert und schüren den Konkurrenzkampf beim Vizemeister.

Kevin Kampl - aggressiver Ballverteiler aus RB-Stall

Die Überlegung hinter der Verpflichtung des Slowenen schien klar: aus seiner Zeit bei RB Salzburg war Kampl die Spielphilosophie der Sachsen bereits bestens vertraut, sodass die Verantwortlichen dem Neuzugang eine schnelle Integration ohne große Anpassungsprobleme zutrauten. Für den 27-Jährigen verletzte Leipzig sogar seine eigens auferlegten Prinzipien, nur Akteure unter 24 Jahren zu verpflichten, die den Großteil ihrer fußballerischen Laufbahn noch vor sich haben.

In den ersten Wochen der neuen Saison musste sich der neue Rekordtransfer der Leipziger zunächst noch hinten anstellen und wurde dreimal in der Schlussphase eingewechselt. Gegen Gladbach gab Kampl schließlich sein Startelfdebüt auf der rechten Offensivseite, als Idealposition stellte sich in der Folgezeit aber das defensive Mittelfeld heraus.

In Abwesenheit des rotgesperrten Naby Keita etablierte sich Kampl als feste Größe in der Zentrale und rechtfertigte das Vertrauen, das die Sachsen mit der Investition von 20 Millionen Euro aufgebracht hatten. Im Gastspiel beim BVB verdrängte Kampl sogar den bis dahin unersetzbaren Diego Demme und glänzte an Keitas Seite als unermüdlicher Antreiber und zweikampfstarker Balleroberer.

Auch beim ersten Champions-League-Sieg gegen den FC Porto wussten die beiden Mittelfeldspieler, die sich bereits aus gemeinsamen Salzburger Tagen kennen, im Zusammenspiel derart zu überzeugen, dass Ralph Hasenhüttl im Anschluss von einem "Augenschmaus" schwärmte. Zusammen sammelten sie starke 34 Balleroberungen und schalteten sich auch immer wieder ins Angriffsspiel mit ein.

Als spielstarkes Duo hat die slowenisch-guineische Kombination noch bis Sommer Zeit zu glänzen, ehe Keita dann zum FC Liverpool weiterzieht. Kampl ist prädestiniert für die dann vakante Führungsrolle im Mittelfeld.

Seite 1: Kevin Kampl - aggressiver Ballverteiler aus RB-Stall

Seite 2: Bruma - Toljans persönlicher Albtraum

Seite 3: Jean-Kevin Augustin - effizienter Werner-Verteter

Seite 4: Mvogo, Konate, Laimer - Versprechen für die Zukunft