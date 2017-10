Pokal-Kracher Leipzig gegen Bayern live sehen

Serie A Sa 18:00 Das Duell der großen Namen: Milan-Juventus Serie A Atalanta -

RB Leipzig empfängt in einem absoluten Kracher der zweiten Runde des DFB-Pokals den FC Bayern München (Mi., 25.10., 20.45 Uhr im LIVETICKER) . Nehmen die Bayern auch diese Hürde oder können ihnen die Leipziger ein Bein stellen? SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zu Livestreams, Kader und Liveticker.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der DFB-Pokal kann in der zweiten Runde mit einem absoluten Topspiel aufwarten. Der Rekordsieger im DFB-Pokal, der FC Bayern, muss zu RB Leipzig. Imn der Runde zuvor hatte Leipzig gegen Dorfmerkingen bei einem 5:0-Auswärtserfolg wenig Probleme. Mit dem selben Ergebnis eliminierten die Bayern ebenfalls auswärts den Chemnitzer FC.

Das letzte Aufeinandertreffen entschied Bayern in einer unfassbaren Partie mit neuen Toren mit 5:4 für sich. Auch das Hinspiel in der vergangenen Bundesliga-Saison ging mit 3:0 an München.

Wann findet das Spiel statt?

Spiel RB Leipzig - FC Bayern München Datum Mittwoch, 25. Oktober 2017 Uhrzeit 20.45 Uhr

TV-Sender & Livestream

TV-Übertragung in Deutschland Livestream in Deutschland/Österreich/Schweiz Das Erste, Sky Sky Go, Sportschau

Wo kann ich das Match im Liveticker verfolgen?

Natürlich bei SPOX. Und genau hier geht es zum Liveticker des Spiels.

Verfügbarer Kader von Rasenballsport Leipzig

Position RB Leipzig Torhüter Peter Gulacsi, Yvon Mvogo, Fabio Coltorti Abwehr Philipp Köhn, Dayot Upamecano, Willi Orban, Marvin Compper, Ibrahima Konate, Marcel Halstenberg, Bernardo, Lukas Klostermann, Benno Schmitz Mittelfeld Diego Demme, Stegan Ilsanker, Naby Keita, Kevin Kampl, Konrad Laimer, Dominik Kaiser, Emil Forsberg Angriff Bruma, Marcel Sabitzer, Timo Werner, Jean-Kevin Augustin, Yussuf Poulsen, Federico Palacios

Ausfälle bei RB Leipzig

Stefan Ilsanker hat in der Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund zwar die rote Karte gesehen, ist aber für den DFB-Pokal spielberechtigt. Ralph Hasenhüttl kann aus dem vollen schöpfen.

Verfügbarer Kader beim FC Bayern

Position FC Bayern München Torhüter Sven Ulreich, Christian Früchtl, Tom Starke Abwehr Mats Hummels, Jerome Boateng, Niklas Süle, Marco Friedl, Felix Götze, David Alaba, Juan Bernat, Joshua Kimmich, Rafinha, Javi Martinez Mittelfeld Sebastian Rudy, Thiago, Niklas Dorsch, Arturo Vidal, Corentin Tolisso, James Rodriguez, Fabian Benko Angriff Kingsley Coman, Arjen Robben, Robert Lewandowski

Verletzungen bei den Bayern

Bei den Bayern ist Thomas Müller nach dem Spiel gegen den HSV fraglich, der rechte Oberschenkel macht Probleme. Javi Martinez ist indessen wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und dürfte gegen Leipzig wieder fit sein. Franck Ribery laboriert nach wie vor an einem Außenbandriss im Knie und fällt noch bis nächstes Jahr aus.

Opta Facts zum Spiel RB Leipzig gegen FC Bayern