Schiri: Spielabbruch möglich gewesen

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Nachdem die Berliner Pyro-Chaoten nach den gegnerischen Fans auch die Spieler in Gefahr gebracht hatten, sah sich Schiedsrichter Robert Hartmann zum Handeln gezwungen. Das Skandal-Duell in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen Drittligist Hansa Rostock und Hertha BSC (0:2) stand am Montagabend kurz vor dem Abbruch.

"Ich bin für die Sicherheit der Spieler verantwortlich, die war nicht mehr gegeben, als Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen wurden", sagte Hartmann bei Sky.

In der Kabine habe man während der rund 15-minütigen Unterbrechung versucht, möglichst viele Informationen zu sammeln. "Nachdem die Polizei gesagt hat, dass sie davon ausgehen, dass sich die Lage beruhigt, haben wir uns entschieden, das Spiel fortzusetzen." Bei erneuten Vorkommnissen "hätten wir uns mit Sicherheit wieder in der Kabine getroffen und die Lage erörtert. Ein Spielabbruch wäre dann nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen", so Hartmann.

Die Verantwortlichen beider Klubs verurteilten die Randale, die Trainer ärgerten sich dabei auch über die Zwangspause für die Spieler.

"Ich habe versucht, mich mit meiner Mannschaft zu beschäftigen. Ich sagte ihr, sie soll in Bewegung bleiben", erklärte Hertha-Coach Pal Dardai. Nach eigener Aussage noch bevor die Entscheidung für eine Fortsetzung gefallen war, schickte der Ungar sein Team zurück auf den Rasen.

"Ich habe zum Referee gesagt: Egal, wie er entscheidet, wir gehen raus. Ich habe hier eine Mannschaft und nächste Woche ein Spiel, ich will keine Muskelverletzungen bei meinen Spielern. Wir sind dann rausgegangen, mein Kollege Pawel Dotschew hat, glaube ich, die gleiche Entscheidung getroffen", so Dardai.