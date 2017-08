Austria's Next Topmodel will Bayern ärgern

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League Dynamo Kiew -

Sirka 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Nottingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

St. Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Goianiense -

Curitiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Bromwich -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Serie A Miniero -

Flamengo Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Serie A Botafogo -

Gremio Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Bayern München hat Mats Hummels, der Chemnitzer FC hat Myroslaw Slawow. Der Frauenschwarm und österreichische TV-Bachelor will mit dem CFC Hummels und Co. im DFB-Pokal ein Bein stellen.



Myroslaw Slawow spielte die Rolle des unnahbaren Frauenschwarms. Oberkörperfrei präsentierte sich der 26-Jährige mit strengem Blick am Pool an der Côte d'Azur, im Maßanzug fuhr er im Nobelschlitten mit offenem Verdeck durch Monte Carlo und entführte eine ganze Schar aufgeregter junger Damen in ein Luxus-Schuhgeschäft. Für die österreichische TV-Dating-Show "Rendezvous im Paradies" war Slawow Anfang 2015 der "Bachelor". Ein Kunstprodukt und Quotenbringer.

Beim Chemnitzer FC ist er einfach nur "Myro". Ein Teamkollege, der dabei helfen soll, am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Rekordmeister Bayern München die Sensation zu schaffen. "Der Fußball ist authentischer, echter. Die TV- und Modewelt ist eine Scheinwelt", sagte Slawow im Gespräch mit dem SID: "Beim Fußball gewinnt der Bessere. Es geht nicht darum, wer besser aussieht oder den besseren Gag auf Lager hat."

Seit diesem Sommer spielt der Angreifer mit der bunten TV-Vergangenheit für die Sachsen, die nach einer enttäuschenden Vorsaison einen personellen Umbruch vollzogen haben. Slawow, der auch einen Auftritt bei "Austria's Next Topmodel" hatte und dort den 9. Platz erreichte, kam mit der Empfehlung von 16 Saisontoren von Regionalligist Berliner AK zu den Himmelblauen und brachte es in der 3. Liga bislang zu drei Kurzeinsätzen.

Slawow als Stürmer Nummer drei

Die Bilanz des gebürtigen Ukrainers ist ausbaufähig, hinter dem Ex-Leipziger Daniel Frahn und Florian Hansch ist er derzeit Stürmer Nummer drei. An Ehrgeiz mangelt es ihm deshalb nicht. "Ich will so viel spielen wie nur möglich. Ich will Erfolg haben, Tore schießen", sagte Slawow, der seine Lage dennoch einzuschätzen weiß: "Ich muss abliefern!"

Sein Weg zum CFC führte über viele Umwege. Slawow spielte in Österreich und Frankreich, wechselte von dort nach Russland und weiter in die Ukraine, ehe es ihn erneut über eine Station in Österreich nach Berlin und Chemnitz verschlug.

Neben Roberto Carlos und Samuel Eto'o

Lehrreich war vor allem die Zeit in Russland bei Anschi Machatschkala, als er als junger Spieler an der Seite der alternden Weltstars Roberto Carlos und Samuel Eto'o kickte. "Roberto Carlos war der freundlichste und liebste Mensch. Er hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Eto'o war ein Ausnahmestürmer. Er hat im Training Tore mit Körperteilen gemacht, von denen ich nicht wusste, dass das überhaupt geht", sagte Slawow: "Da kannst du als junger Spieler nur zuschauen, staunen und lernen."

In Chemnitz will Slawow den nächsten Schritt seiner Profi-Laufbahn machen. "Ich konzentriere mich im Moment voll auf den Fußball, ich will so viel erreichen wie möglich", sagte Slawow, der nach der Sportkarriere auf ein Auskommen als Model setzen kann: "Das Modeln läuft mir nicht davon. Das kann ich nach der Karriere immer noch machen."

Vielleicht lässt sich Slawow irgendwann gar erneut auf die Rolle des TV-Rosenkavaliers ein. Eine Idee für einen Co-Star von Bayern München für die Sendung hat er bereits. "Mats Hummels ist ein sehr gut aussehender Mann. Ich glaube, da hätten die Frauen nichts dagegen, wenn er der Bachelor wäre", sagte Slawow.