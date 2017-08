Wird die erste Pokalrunde terminlich gesplittet?

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! 2. Liga Mi 22:30 Highlights vom Nachholspiel FCH-Aue Super Liga Partizan -

Vozdovac Primeira Liga Porto -

Estoril League Cup Colchester -

Aston Villa League Cup Leeds -

Port Vale Primeira Liga Benfica -

Braga Copa Libertadores Gremio -

Godoy Cruz CSL Hebei CFFC -

Shanghai SIPG League Cup Bury -

Sunderland Club Friendlies Sevilla -

AS Rom Copa Libertadores Botafogo -

Nacional Premier League Dynamo Kiew -

Sirka Ligue 1 Nizza -

Troyes First Division A Zulte-Waregem -

Brügge Ligue 1 Rennes -

Lyon Premier League Arsenal -

Leicester Premiership Partick Thistle -

Celtic Coppa Italia FC Turin -

Trapani Premier League Watford -

Liverpool CSL Shandong -

Shanghai Shenhua Premier League Crystal Palace -

Huddersfield Championship Brentford -

Notthingham Premier League ZSKA Moskau -

Spartak Moskau Ligue 1 Nantes -

Marseille Premier League Brighton -

Man City Championship Middlesbrough -

Sheffield Utd Ligue 1 Amiens -

Angers Ligue 1 Bordeaux -

Metz Ligue 1 Caen -

Saint-Etienne Ligue 1 Toulouse -

Montpellier Premier League Chelsea -

Burnley (Delayed) Eredivisie Heracles -

Ajax Serie A Atletico Goianiense -

Coritiba Coppa Italia Cagliari -

Palermo Premier League Everton -

Stoke (DELAYED) Premier League West Brom -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Swansea (DELAYED) Serie A Vitoria -

Avai J1 League Tokyo -

Kobe J1 League Kawasaki -

Kashima CSL Shanghai SIPG -

Chongqing Eredivisie Feyenoord -

Twente Premier League Newcastle -

Tottenham Ligue 1 Straßburg -

Lille Super Liga Roter Stern -

OFK Backa Club Friendlies Zwickau -

Dortmund Ligue 1 Dijon -

Monaco Premier League Man United -

West Ham Allsvenskan Norrköping -

Djurgården First Division A Charleroi -

Anderlecht Superliga Aarhus -

Odense Super Cup Juventus -

Lazio Ligue 1 Guingamp -

PSG Primeira Liga Tondela -

Porto Super Cup Barcelona -

Real Madrid Ligue 2 FC Lorient -

Chateauroux Primeira Liga Chaves -

Benfica Super Cup Real Madrid -

Barcelona Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Serie A Juventus -

Cagliari Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genoa Serie A Udine -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar

Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals wird künftig wohl terminlich gesplittet. Laut einer Meldung der Bild-Zeitung sollen die Europacup-Teilnehmer ab der Saison 2019/20 ihre Erstrunden-Spiele vier Wochen später als die übrigen Mannschaften austragen.

Nach SID-Informationen ist die Entscheidung über die Reform zwar noch nicht gefallen, der Kompromiss zwischen dem Deutschen DFB und der Deutschen Fußball Liga DFL könnte aber tatsächlich so aussehen.

Demnach würden 25 oder 26 Erstrunden-Spiele wie gewohnt eine Woche vor dem Bundesliga-Saisonstart stattfinden, die restlichen sechs oder sieben Partien (je nach Anzahl der Europacup-Starter) würden erst im September ausgetragen. DFB-Präsident Reinhard Grindel wollte zwar keine Details nennen, geht aber von einer Einigung mit der DFL aus. "Wir sind gemeinsam mit den Kollegen der DFL auf einem guten Weg, und ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten zu einer finalen Entscheidung kommen werden", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung.

DFB-Pokal: Zwei weitere Runden vor der Hauptrunde?

Ursprünglich hatte die DFL andere Pläne, die nach dem Auslaufen der aktuellen TV-Verträge ab der Saison 2019/20 greifen sollten. Die DFL hatte die Einführung von zwei weiteren Runden (Qualifikation und Vorrunde) vor der 1. Hauptrunde ins Spiel gebracht. Die 1. Runde mit den Europapokal-Teilnehmern sollte aber auch im September gespielt werden. So sollten die internationalen Starter im Sommer entlastet werden, um die Auslandsvermarktung anzukurbeln.

Für den DFB ist das Entscheidende, dass es in der 1. Runde weiterhin bei den Duellen zwischen David und Goliath bleibt. "Wir möchten am Grundsatz Klein gegen Groß und am Prinzip der beiden Lostöpfe - hier Profis, da Amateure - festhalten", sagte Grindel: "Jeder Amateurklub, der sich für den DFB-Pokal qualifiziert, soll weiterhin die Chance haben, in der 1. Runde auf den FC Bayern, Borussia Dortmund oder einen anderen Traumgegner zu treffen. Das ist unser Wunsch, dafür wird sich der DFB einsetzen."