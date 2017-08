Hecking will mit Gladbach den Pokal gewinnen

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Super Cup Live Besiktas -

Am Freitag startet die erste Runde des DFB-Pokals mit der Begegnung zwischen Rot-Weiß Essen und Borussia Mönchengladbach. In der vergangenen Saison scheiterten die Fohlen im Halbfinale an Eintracht Frankfurt. Trainer Dieter Hecking möchte mit seinem Team in dieser Saison gerne ins Finale in Berlin einziehen - und, wie in der Saison 2014/15 mit dem VfL Wolfsburg, den Pokal gewinnen.

"Prinzipiell ist ein Halbfinaleinzug - wie in der vergangenen Saison - keine Sache, für die man sich entschuldigen muss. Auch wenn das Ausscheiden gegen Frankfurt im Elfmeterschießen wehgetan hat", meinte der 52-Jährige im Gespräch mit dem kicker. "Wer im DFB-Pokal startet, muss das Ziel haben, Berlin zu sehen. Aber wir sollten uns erst mal darauf konzentrieren, in Essen die erste Hürde zu nehmen."

Auch in der Bundesliga möchte er mit Gladbach wieder das obere Tabellendrittel angreifen: "Klar will jeder zurück nach Europa. Nur sollten wir nicht mit dem Selbstverständnis in die Saison gehen, dass wir am Ende sowieso dabei sind. Wir sind auf jeden Fall ein starker Herausforderer und wollen der unangenehme Gegner sein, den viele in uns sehen."

In der abgelaufenen Spielzeit belegten die Gladbacher am Ende der Spielzeit nur den neunten Tabellenplatz.