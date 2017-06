Seifert: Finale im Ausland wäre ein "Eigentor"

Mittwoch, 07.06.2017

Auch eine zeitliche Verlegung von Bundesliga-Topspielen, damit vor allem möglichst viele Asiaten zuschauen können, hält Seifert für den falschen Weg: "Das kann ich mir für die Bundesliga nicht vorstellen. Unser Produkt muss auch so stark genug sein."

Zuletzt hatte der neue adidas-Chef Kasper Rorsted für die Austragung wichtiger nationaler Fußballspiele im Ausland geworben. "Was spricht dagegen, wenn künftig ein DFB-Pokalfinale statt in Berlin auch einmal in Shanghai ausgetragen würde", hatte der Däne der Süddeutschen Zeitung gesagt.

In Italien wird der Supercup zu Saisonbeginn regelmäßig im Ausland ausgetragen, in den vergangenen Jahren fand er in Doha/Katar und Shanghai statt. In diesem Jahr wurde der spanische Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona aufgrund des asiatischen Markts auf den Nachmittag (Ortszeit) vorverlegt.

