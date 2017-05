Pokal: Schmelzer-Einsatz offen

Freitag, 26.05.2017

"Ich habe am Donnerstag eine Laufeinheit absolviert und hatte keine Probleme", sagte der Außenverteidiger, der vor dem letzten Liga-Spiel am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel erlitten hatte, am Freitag: "Nach dem Abschlusstraining wissen wir mehr."

Bei der Eintracht ist Kapitän und Torjäger Alexander Meier "einsatzbereit", sagte Trainer Niko Kovac: "Das Gleiche gilt für Jesus Vallejo." Die beiden Leistungsträger waren zuletzt ausgefallen und hatten erst am vergangenen Wochenende im letzten Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (2:2) ihr (Kurz-)Comeback gefeiert. Ob Meier in der Startelf steht, ließ Kovac offen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen für das 74. Pokalfinale:

Frankfurt: Hradecky - Vallejo, Abraham, Oczipka - Chandler, Hector, Gacinovic, Tawatha - Fabian, Blum - Hrgota. - Trainer: Kovac

Dortmund: Bürki - Ginter, Sokratis, Bartra, Guerreiro - Sahin, Castro - Dembélé, Kagawa, Reus - Aubameyang. Trainer: Tuchel

Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach)

