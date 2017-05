Fischer: "Die wollten keine Unterhaltung"

Montag, 29.05.2017

"Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch. Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen. Da zu stehen als Künstlerin und die geballte Testosteron-Power zu spüren, das war schon...", erklärte sie bei RTL.

Zuvor hatte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic den Auftritt Helene Fischers kritisiert und damit wohl auch für einen Großteil der Fans im Berliner Olympiastadion gesprochen. Die Musikshow in der Halbzeit wurde mit Pfiffen und Buhrufen quittiert.

Olympiastadion steht Trend gegenüber

Beste Bilder von der Pokalsieg-Feier © getty 1/20 Borussia Dortmund feiert am Sonntag den Pokalsieg gegen Frankfurt /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso.html © getty 2/20 Die Häuser in Dortmund sind geschmückt ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=2.html © getty 3/20 ... genau wie die Menschen /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=3.html © getty 4/20 Das Bier gibt's in Dosen ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=4.html © getty 5/20 ... in Gläsern ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=5.html © getty 6/20 ... und Wasser oder sonstige klare Flüssigkeiten aus Kübeln /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=6.html © getty 7/20 Erfrischend ist alles /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=7.html © getty 8/20 Das heißeste Date des Tages ist der goldene Pokal ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=8.html © getty 9/20 ... Wert auf Monogamie legt er aber nicht /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=9.html © getty 10/20 Die Fans machen sich bereit für die Ankunft des Teams ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=10.html © getty 11/20 ... und dann rollt es im Doppeldeckerbus um die Ecke /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=11.html © getty 12/20 "Was macht die da?", fragt Trainer Thomas Tuchel ... /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=12.html © getty 13/20 ... sie gießt die Fans, was auch sonst /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=13.html © getty 14/20 Bis auf Julian Weigl halten sich alle an den Dresscode: Schwarze Sonnenbrille auf der Nase und Handy in der Hand /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=14.html © getty 15/20 Der Mund von Marco Reus sagt mehr als tausend Worte /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=15.html © getty 16/20 Einschenken muss er noch lernen, der Shinji /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=16.html © getty 17/20 Rauchzeichen aus der Fan-Masse /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=17.html © getty 18/20 Einmal um den Baum herum /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=18.html © getty 19/20 Der breiteste Grinser im bisherigen Leben des Sokratis P. /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=19.html © getty 20/20 Ob Plastik oder Metall - Hauptsache Pokal /de/sport/fussball/dfbpokal/1705/diashows/finale-frankfurt-dortmund/titel-feier/beste-bilder-borisgplatz-pokal-autocorso,seite=20.html

Der Vorfall sorgte nicht nur für Diskussionen im Anschluss an das Finale, sondern könnte auch wegweisend für die Gestaltung des Rahmenprogramms bei derartigen Veranstaltungen sein. Der Trend geht in Richtung mehr Unterhaltung und einer neuen Zielgruppe der Fußball-Klubs.

Das Olympiastadion steht diesem Trend nun klar gegenüber. "Ich hab das aber gar nicht als so schlimm empfunden. Da ist ein Groll da, die wollten keine Unterhaltung", stellte Fischer fest. Die Sängerin trat ohne Gage auf, nutzte dafür aber die enorme Reichweite eines DFB-Pokalfinals.

DFB kündigt Analyse an

Der DFB als Veranstalter hatte im Anschluss an die Pfiffe angekündigt, die Entscheidung zu überdenken. "Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern", gab man am Sonntag bekannt.

In anderen Sportarten sind derartige Halbzeitshows fester Bestandteil des Stadionbesuchs. Das bekannteste Beispiel ist sicher der Super Bowl aus der NFL, dessen Halbzeitprogramm noch deutlich ausführlicher gestaltet ist.

Alle News zum DFB-Pokal im Überblick