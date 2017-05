Die Allzweckwaffe des BVB

Donnerstag, 25.05.2017

Indonesien im Dezember 2007, halb zehn Uhr abends, Feiertag. Der Tross von Borussia Dortmund kommt in einem Hotel in der Hauptstadt Jakarta an. Es sind die ersten zarten Pflänzchen der Internationalisierung, die DFL schickt den BVB zu einem Werbespiel gegen die indonesische Nationalelf über 11.000 Kilometer auf Reisen.

Die Temperaturen sind auch zu später Stunde noch brütend heiß. Die Spieler beziehen ihre Zimmer, doch Teile der schwarzgelben Belegschaft sind noch durstig. Trainer Thomas Doll, das Funktionsteam und die Verantwortlichen der Dortmunder schaffen es jedoch nicht, ein Feierabendbierchen zu organisieren. Es herrscht tote Hose, im Hotel und der Umgebung.

Nur einer gibt sich nicht geschlagen: Fritz Lünschermann, der älteste Reiseteilnehmer. "Ich bin auf eigene Faust trotzdem losgezogen und kam durch Zufall mit einem riesigen Tablett Bier zurück", erinnert sich der heute 61-Jährige im Gespräch mit SPOX.

Junger wilder BVB: U23-Transfers der letzten zehn Jahre © getty 1/36 Alexander Isak, Ousmane Dembele - und jetzt Mo Dahoud! SPOX blickt auf die BVB-Youngster-Transfers der letzten zehn Jahre zurück. Ins Raster fallen alle Neuzugänge mit 23 Jahren oder jünger /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak.html © getty 2/36 2006/2007: Marcel Höttecke - 19 Jahre - Der Keeper kam als Backup von LR Ahlen. In seinen BVB-Jahren bis 2010 machte er fünf Spiele für die erste Mannschaft, dann ging es zu Union /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=2.html © getty 3/36 Martin Amedick - 23 Jahre - Der Innenverteidiger kam ablösefrei von Eintracht Braunschweig. Zwei Jahre lang trug er das schwarz-gelbe Jersey und kam immerhin auf 38 Bundesligaspiele /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=3.html © getty 4/36 Nelson Valdez - 22 Jahre - Für 4,7 Millionen lotsten Aki Watzke und Susi Zorc den Paraguayer aus Bremen ins Westfalenstadion. Vier Jahre lang stürmte Valdez beim BVB, in 113 Spielen machte er 16 Hütten /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=4.html © getty 5/36 2007/2008: Antonio Rukavina - 23 Jahre - Der Serbe kam für 2,3 Millionen von Partizan. Einen nachhaltigen Eindruck konnte er nie hinterlassen. Ganz im Gegenteil zu dem Jungspund, an dessen Seite er vorgestellt wurde... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=5.html © getty 6/36 Mats Hummels - 19 Jahre - ...der BVB schnappte sich nämlich eines der größten Innenverteidiger-Talente des FC Bayern auf Leihbasis. 2009 verpflichtete Dortmund Hummels fest. Der Rest ist bekannt: Deutscher Meister, Pokalsieger, Weltmeister, Weltklasse... /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=6.html © getty 7/36 Jakub Blaszczykowski - 21 Jahre - Für 3 Millionen sicherte sich der BVB auch den jungen Kuba von Wisla Krakau. Ebenfalls der Beginn einer jahrelangen Erfolgsgeschichte. In neun Jahren machte er 197 Bundesliga-Spiele (27 Tore) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=7.html © getty 8/36 Bajram Sadrijaj - 21 Jahre - Der Angreifer kam ablösefrei aus der Jugend der TSG Thannhausen. In Dortmund spielte er meist in der Zweitvertretung, immerhin kam er in zwei Jahren auf drei Bundesligaeinsätze /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=8.html © getty 9/36 Kevin-Prince Boateng - 21 Jahre - Der Bad Boy kam für ein halbes Jahr auf Leihbasis von Tottenham. Zwar war Jürgen Klopp von seinen Leistungen überzeugt, aus finanziellen Gründen wurde die Kaufoption jedoch nicht gezogen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=9.html © getty 10/36 Felipe Santana - 22 Jahre - Gut 2 Millionen legten Watzke und Co. für den Brasilianer auf den Tisch von Figueirense. Jahrelang galt er als bester dritter Innenverteidiger, dazu schoss er sich mit dem entscheidenden Tor gegen Malaga in die Herzen der Fans /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=10.html © getty 11/36 Neven Subotic - 19 Jahre - Jürgen Klopp brachte den Innenverteidiger mit aus Mainz und entwickelte ihn in Dortmund zur Ligaspitze. 192 Mal trug Subotic bereits das schwarz-gelbe Trikot /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=11.html © getty 12/36 2009/2010: Damien Le Tallec - 19 Jahre - Ablösefrei wechselte der Franzose von Stade Rennes zum BVB. Das Talent spielte in drei Jahren meist bei der Zwooten, es reichte aber immerhin für vier Bundesligaspiele /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=12.html © getty 13/36 Kevin Großkreutz - 20 Jahre - Bereits in der Jugend war der polyvalente Mittelfeldspieler beim BVB. Über den Umweg Rot Weiss Ahlen kam er wieder zurück ins Revier und wurde in den kommenden sechs Jahren zur Klublegende /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=13.html © getty 14/36 Sven Bender - 20 Jahre - Dass der BVB die Jugend des TSV 1860 München genau scannt, ist schon lange gängige Praxis. So entdeckte man früh Sven Bender und verpflichtete ihn für 1,5 Millionen. Bis heute eine Bank in der Dortmunder Defensive /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=14.html © getty 15/36 2010/2011: Shinji Kagawa - 21 Jahre - Einer der größten Transfercoups der jüngsten Vergangenheit! Der Japaner kam als absoluter No Name von Cerezo Osaka, schoss die Liga auseinander und den BVB zu Titeln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=15.html © getty 16/36 Mitchell Langerak - 21 Jahre - Für 500.000 Euro kam das Torwarttalent von Melbourne Victory. In fünf Jahren spielte er immerhin 19 Mal in der Bundesliga, ehe er zum VfB Stuttgart wechselte /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=16.html © getty 17/36 Moritz Leitner - 18 Jahre - Wieder einmal ein Sechzger, der in den Ruhrpott aufbrach. Doch Leitner fasste beim BVB nie so richtig Fuß. 51 Ligaeinsätze hatte er nach fünf Jahren (mit Leih-Unterbrechung) auf der Autogrammkarte stehen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=17.html © getty 18/36 Robert Lewandowski - 21 Jahre - Nach langem Transfer-Hickhack kam der Angreifer von Lech Posen. Er brauchte eine kurze Anlaufzeit, schoss dann aber die Liga komplett auseinander. Mittlerweile wurde er bereits zweimal Torschützenkönig (1x BVB, 1x Bayern) /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=18.html © getty 19/36 2011/2012: Chris Löwe - 22 Jahre - Der Linksverteidiger kam für ein Appel und ein Ei vom Chemnitzer FC. In zwei Jahre spielte er allerdings nur sieben Bundesligapartien für Schwarz-Gelb /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=19.html © getty 20/36 Mustafa Amini - 18 Jahre - Der Australier kam als Riesentalent von den Central Coast Mariners und sollte ans erste Team herangeführt werden. Das gelang jedoch nicht, Amini kam vor seinem Wechsel nach Dänemark zum Randers FC nur beim BVB II zum Einsatz /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=20.html © getty 21/36 Ivan Perisic - 22 Jahre - Für den Kroaten überwies die Borussia 5,5 Millionen an den FC Brügge. Zwei Jahre tanzte Perisic an Emmas Seite (42 Einsätze, 9 Tore), dann wechselte er zum VfL Wolfsburg /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=21.html © getty 22/36 Ilkay Gündogan - 20 Jahre - Ebenfalls 5,5 Millionen ließ sich der amtierende Deutsche Meister die Dienste des Nürnbergers kosten. Ein Volltreffer: Trotz Verletzungen wurde er Leistungsträger und spülte bei seinem City-Wechsel 27 Millionen in die Kassen /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=22.html © getty 23/36 2012/2013: Leonardo Bittencourt - 18 Jahre - Ein Cottbusser als Hoffnungsträger? Warum nicht! Der BVB schnappte sich eines der begehrtesten Talente Deutschlands. Den großen Sprung schaffte er nicht. Er kam auf fünf Ligaspiele in schwarz und gelb /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=23.html © getty 24/36 Julian Schieber - 23 Jahre - Für den Bullen aus Backnang schob der BVB 5,5 Millionen Euro nach Stuttgart. Über die Rolle des Backups kam der Angreifer jedoch nie hinaus /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=24.html © getty 25/36 Marco Reus – 23 Jahre – Der Königstransfer! Nach zwei Titelgewinnen stach der BVB die Bayern auch beim Werben um den heißesten deutschen Spieler aus. Reus kam für 17 Millionen Euro aus Gladbach. Seitdem pendelt er zwischen Lazarett und Weltklasse /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=25.html © getty 26/36 2013/2014: Milos Jojic – 21 Jahre – Wieder einmal ein Neuzugang von Partizan. Bei seinem Bundesligadebüt traf der Serbe 17,8 Sekunden nach seiner Einwechslung mit dem ersten Ballkontakt. Danach war er nur Ergänzungsspieler, also wechselte er nach Köln /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=26.html © getty 27/36 2014/2015: Dong-Won Ji – 23 Jahre – Der Südkoreaner kam ablösefrei aus Augsburg. Mit dem Deal hatten die Dortmunder nichts zu verlieren. Sonderlich viel gewann man jedoch auch nicht. Er machte kein Bundesligaspiel und wechselte nach einem Jahr zurück /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=27.html © getty 28/36 Matthias Ginter – 20 Jahre – Schlappe 10 Millionen legten die Schwarz-Gelben beim SC Freiburg auf den Tisch. Ein echter Stammspieler ist er nach wie vor nicht, doch 41 Bundesligaspiele in schwarz-gelb hat er bereits auf dem Buckel /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=28.html © getty 29/36 2015/2016: Adnan Januzaj – 20 Jahre – Ein weiterer Transfer unter der Überschrift „Versuch“. Dortmund holte den Belgier auf Leihbasis von Manchester United. Das Offensivtalent überzeugte nie so wirklich und so sah man von einer Weiterverpflichtung ab /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=29.html © getty 30/36 Julian Weigl – 19 Jahre – Sechzig zum BVB – ein altes Erfolgsrezept, an das sich die sportlich Verantwortlichen auch hier orientierten. Und Weigl schlug ein wie eine Bombe, war unter Thomas Tuchel sofort Mittelfeldchef und ist mittlerweile Nationalspieler /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=30.html © getty 31/36 Mikel Merino – 20 Jahre – Der flexibel einsetzbare Defensivmann wechselte aus Osasuna nach Dortmund. In der Hinrunde machte er lediglich ein Spiel für den BVB, Gerüchte um ein Leihgeschäft kursierten schnell /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=31.html © getty 32/36 Emre Mor – 18 Jahre – Für das junge Talent vom FC Nordsjaelland griff Dortmund wieder einmal tief in die Tasche. Knapp 10 Millionen Euro gab man aus. In sieben Einsätzen zeigte Mor gute Ansätze, aber auch noch Luft nach oben /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=32.html © getty 33/36 Raphael Guerreiro – 22 Jahre – Nach einer bockstarken EM kam der Portugiese mit reichlich Rückenwind nach Dortmund. Und diesen nutzte er. Schnell wurde er eine Art Lieblingsspieler für Tuchel. Verletzungen warfen ihn zuletzt aber zurück /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=33.html © getty 34/36 Ousmane Dembele – 19 Jahre – Für 15 Millionen Euro wechselte der Flügelflitzer von Stade Rennes ins Revier. In seiner ersten Halbserie zeigte er mit Dribblings, Assists und Abschlüssen, dass er die hohe Ablöse wert ist /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=34.html © spox 35/36 Alexander Isak – 17 Jahre – Er gilt als der nächste Zlatan Ibrahimovic. Real wollte ihn, doch Borussia Dortmund bekam ihn und erhofft sich von dem Angreifer, dass er in die Fußstapfen einiger seiner Youngster-Vorgänger tritt /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=35.html © getty 36/36 Mo Dahoud - 21 Jahre - Bei Borussia Mönchengladbach hat der Deutsch-Syrer mit seiner Spielweise im zentralen Mittelfeld alle Experten überzeugt. Der BVB schlug zu und sicherte sich seine Dienste bis Sommer 2022 /de/sport/diashows/1701/fussball/bundesliga/borussia-dortmund-youngster-transfers/bvb-23-jahre-hummels-lewandowski-reus-kagawa-guendogan-weigl-isak,seite=36.html

Die Allzweckwaffe des BVB

"Hellauf begeistert" seien die verdutzten Zurückgebliebenen gewesen. Für Lünschermann war dies der Start in seine Karriere als Teammanager beim BVB. "Thomas Doll fragte mich an jenem Abend, was ich denn genau beim BVB tun würde. Er meinte, ich solle am besten irgendwie näher ans Team rücken. Ich hielt das aber nicht für notwendig. Nach dem Winterurlaub rief mich dann Michael Zorc an und bot mir den Job als Teammanager an", erzählt Lünschermann.

Was testweise in der Rückrunde der komplizierten Spielzeit 2007/2008 begann, ist nun Lünschermanns Berufung. Dabei war es einer kurzfristigen Erkrankung des langjährigen Dortmunder Pressesprechers Josef Schneck zu verdanken, dass Lünschermann überhaupt in Indonesien dabei war.

Ansonsten wäre Lünschermann wohl in seinem Büro am Rheinlanddamm gesessen und hätte sich in Personalunion um Öffentlichkeitsarbeit und Beschwerden gekümmert. Die Rolle des Ur-Dortmunders bei der Borussia hatte sich zum damaligen Zeitpunkt schon in die der Allzweckwaffe gewandelt.

"Ich gehe seit 1963 zur Borussia"

Angefangen hatte alles im Jahr 1988. Wie Schneck und nach ihm der heutige Pressesprecher Sascha Fligge wechselte Lünschermann von der Sportredaktion der Dortmunder Tageszeitung Ruhr Nachrichten zum BVB. Lünschermann kümmerte sich zu jener Zeit unter anderem um das Dortmunder Amateurboxen in der 2. Bundesliga.

Der Boxklub hatte in Werner Wirsing einen prominenten Sponsor. Wirsing war Schatzmeister des BVB und fragte Lünschermann auf einer Fahrt zu einem Boxduell nach Wolfsburg, ob er nicht gerne als Pressesprecher zur Borussia kommen wolle.

"Wir saßen abends vor den Spielen öfter beim Bierchen zusammen. Da habe ich ihm erklärt, welche Bedeutung die Tradition in Dortmund hat. Sein erster offizieller Besuch war dann beim Sommerfest des Ältestenrates. Es waren eineinhalb Stunden geplant. Am Ende blieb Jürgen den ganzen Tag, hat alle anderen Termine verschoben und sich von Tisch zu Tisch gesetzt." Fritz Lünschermann über Jürgen Klopp

Lünschermann sagte zu und firmierte fortan unter der Bezeichnung 'Vorstandsassistent für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit'. Eine Entscheidung, die Lünschermann leicht fiel: "Ich gehe seit 1963 zur Borussia, mein Vater und meine Mutter hatten Dauerkarten im Stadion Rote Erde." Der BVB war Lünschermann in die Wiege gelegt worden.

Schönstes Erlebnis 1989

Gleich in seiner ersten Saison als Angestellter des Klubs erlebte er mit dem DFB-Pokalsieg 1989 "das schönste, weil emotionalste Erlebnis in all meiner Zeit". Weil niemand an die Borussia geglaubt habe, "hatte alles einen unglaublichen Charme", sagt Lünschermann.

Und erzählt dann von einem sechsköpfigen Mitarbeiterstab, zu dem auch der heutige Moderator Heiko Wasser gehörte, der in Berlin Werbung für den BVB gemacht hat. "Ein Doppeldeckerbus der Union Brauerei fuhr den ganzen Tag durch die Stadt, dazu haben wir mit einem Sechserpack Bier morgens die Medienhäuser besucht und ihnen die aktuellsten Neuigkeiten aus Dortmund erzählt", so Lünschermann.

Acht Jahre lang bekleidete Lünschermann den Posten, anfangs war er im Einfamilienhaus des Stadionverwalters der Roten Erde untergebracht. 1996 löste ihn Schneck ab und Lünschermann begann, zum Allrounder der Borussia zu werden.

Werner, komma her, der BVB ist am Apparat!

Der damalige Manager Michael Meier bot ihm die Stelle als Marketingleiter im Megastore an. Lünschermann sollte dabei helfen, den Merchandising-Bereich aufzubauen. "Ich war dort auch für die Vergabe von Lizenzen zuständig. Das ging drei Jahre lang, bis Josef mich anrief und fragte, ob ich aufgrund des großen Arbeitsaufwands nicht in seiner Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein wollte. Dann habe ich wieder diesen Job gemacht", erzählt er.

Doch nicht nur den: Bis heute ist er Betriebsratsvorsitzender, auch als sogenannter Beschwerde-Manager wurde Lünschermann schon eingesetzt: "Das kam auf Initiative von Aki Watzke. Er meinte, es bräuchte jemanden, der die Beschwerden abarbeitet."

"Wir sind beide Ur-Dortmunder, ich habe ihn von Anfang an ganz gut verstanden. Er ist ein grundehrlicher Typ, ein guter Junge mit Ecken und Kanten. Wir frotzeln uns und dann ist gut." Fritz Lünschermann über Kevin Großkreutz

Und Lünschermann wäre nicht Lünschermann, hätte er sich dafür nicht seine ganz spezielle Taktik überlegt: Er rief die Leute persönlich an. "Da ging es um teils ganz banale Dinge wie zu wenige Toiletten oder eine kaputte Jacke im Stadion, andere waren verärgert, weil sie keine Karten bekamen. Da hörte ich immer das Erstaunen heraus, wenn die Ehefrauen abnahmen und riefen: Werner, komma her, der BVB ist am Apparat! (lacht) Ich hatte ein kleines Portfolio an Geschenken, vor allem Karten. Wenn ich dann den Leuten als Entschädigung zwei Karten für das nächste Heimspiel angeboten habe, waren die wieder komplett euphorisiert", so Lünschermann.

Lünschermann und die Reus-Episode

Als Teammanager arbeitet er heutzutage unter demselben Jobprofil wie zu Beginn im Januar 2008. Lünschermann ist beim Training dabei, schreibt die Dienstpläne bezüglich der Trainingszeiten, legt die Garderobe für Auswärtsfahrten fest und versucht, die Wünsche der Spieler zu erfüllen.

"Da geht es dann um einen Kindergartenplatz, neue Möbel, Behördengänge, Dokumente übersetzen lassen und so weiter. Mit Dede und Nuri Sahin bin ich beispielsweise zu den Ämtern gegangen, um ihre deutschen Staatsbürgerschaften zu beantragen", sagt Lünschermann.

Den Altersunterschied zu den Spielern sieht er als Vorteil, nicht als Schwierigkeit. "Ich bin so etwas wie der Jugendherbergsvater. Bei all dem Trubel und den Terminen kommt es bei den Spielern einfach gut an, wenn es jemanden gibt, der für sie die nötige Zeit, Ruhe und Gelassenheit aufbringt. Wie oft saß ich mit Kevin Großkreutz bei einer Tasse Kaffee zusammen und wir haben uns Allerweltsgeschichten erzählt? Das sind letztlich alles ganz normale Menschen mit ganz normalen Sorgen", findet Lünschermann.

Nur einmal, in der Winterpause 2011/2012, ist es etwas unruhig um Lünschermann geworden. Bei einem Fanklub-Treffen in Franken setzte er sich in die Nesseln und verriet, dass der BVB zur nächsten Saison einen absoluten Top-Spieler verpflichten werde. Das stimmte auch, denn am Ende wechselte Marco Reus nach Dortmund.

Enthüllt! Dortmund stellt auf Querstreifen um © footyheadlines 1/23 Offenbar stellt der BVB ab der kommenden Saison von Längs- auf Querstreifen um /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona.html © footyheadlines 2/23 Hinzu kommt eine schwarze Hose und gelbe Stutzen. Laut Footyheadlines soll der BVB erstmals im Pokalfinale damit auflaufen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=2.html © Twitter/FC Liverpool 3/23 Der FC Liverpool feiert sein 125-jährige Bestehen und hat das neue Heimtrikot zur Saison 2017/18 präsentiert. Jordan Henderson und Emre Can scheint das gut zu gefallen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=3.html © FC Liverpool 4/23 Und so sieht das neue Trikot in Reinform aus. Das Rot ist im Vergleich zum Vorjahr etwas dunkler geworden und wirkt so etwas stilvoller. Zudem hält ein weißer V-Kragen Einzug /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=4.html © FC Liverpool 5/23 Von der Seite erkennt man die weißen Ärmel-Enden noch besser als von vorne. Zudem werden die leichten Längsstreifen deutlich /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=5.html © FC Liverpool 6/23 Ein besonderes Augenmerk liegt beim Jubiläum natürlich auf dem Logo. Dort wird noch einmal auf das 125-jährige Bestehen verwiesen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=6.html © Mark7Nine 7/23 Das neue Auswärtstrikot haben die Reds noch nicht vorgestellt. "Mark7Nine" hat aber die beiden linken Varianten geleaked. Mit dem Heimtrikot waren sie ja schon recht nah dran /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=7.html © getty 8/23 Milan: Die Rossoneri mögen's im Retro-Style /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=8.html © getty 9/23 Auswärts geht's schlicht zu. Ganz in weiß soll aufgelaufen werden. /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=9.html © Footyheadlines.com 10/23 Es folgt Juve: Experimente? Pah, nicht mit der Alten Dame. Die läuft daheim in schwarz-weiß auf /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=10.html © Footyheadlines.com 11/23 Auswärts hingegen will die Alte Dame in gelb überzeugen - na gut, ein Ticken blau hat es auch noch in das Jersey geschafft /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=11.html © footyheadlines.com 12/23 Beim dritten Trikot vertraut Juventus Turin auf die Mathematik. Minus (hässliches Logo) und Minus (hässliches Trikot) ergibt bei Fußballdressen aber kein Plus (Gesamtkunstwerk), sondern ein noch fetteres Minus /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=12.html © footyheadlines.com 13/23 Das Trikot des FC Bayern München ab der Saison 2017/18? Angeblich soll es so aussehen wie im Jahr 1974 - inklusive roter Hosen /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=13.html © footyheadlines.com 14/23 Dahoam in rot und sonst? Angeblich ist das Auswärtstrikot marineblau-rot gehalten, als drittes Trikot dagegen gibt's die weiße Bestie mit roten Nähten /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=14.html 15/23 Der FC Barcelona stößt eine Streifenrevolution an: Mal schmal, mal breit - unfassbar /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=15.html 16/23 Vom Auswärts-Dress kennen wir immerhin die Farbe - und die erinnert an Reals Flutwelle /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=16.html 17/23 Das künftige dritte Trikot des FC Barcelona ist dagegen herrlich unspektakulär /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=17.html © footyheadlines.com 18/23 Viel besser sehen die Heimtrikots aber auch nicht aus. Das soll das neue Leiberl für den Prinzenpark sein - mutig! /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=18.html © footyheadlines.com 19/23 Im heimischen Bernabeu startet Real Madrid künftig wie gehabt in Weiß, es schleicht sich aber eine Prise blaue ein /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=19.html © footyheadlines.com 20/23 Auch auswärts versprühen die Königlichen in der neuen Saison eine Prise Südsee-Türkisblau ... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=20.html © footyheadlines.com 21/23 Beim dritten Trikot wird dann aus einer Prise eine Flutwelle /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=21.html © footyheadlines.com 22/23 Schwarz-Weiß-Malerei bei Manchester United. Auswärts wie die Nacht ... /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=22.html © footyheadlines.com 23/23 ... im dritten Trikot wie Real /de/sport/diashows/1605/fussball/internationale-trikots-saison-2017-2018/neue-trikots-fc-bayern-borussia-dortmund-real-barcelona,seite=23.html

"Ich sehe mich wie einen Schiedsrichter"

Extrem überrascht sei Lünschermann gewesen, als seine Aussage am nächsten Tag deutschlandweit zitiert wurde. "Wir saßen abgeschieden von Gott und der Welt in einer Dorfkneipe mit 30, 40 Leuten und haben gegessen und getrunken. Ich dachte, so etwas passiert in diesem beschaulichen Dörfchen nicht - und am nächsten Tag war plötzlich die Hölle los", erinnert sich Lünschermann.

Es folgte ein interner Einlauf. "Jürgen Klopp war außer sich. Ich sagte ihm, dass ich nicht einmal einen Namen genannt habe und mich erst Recht nicht hervortun wollte. Das habe ich noch nie gemacht. Ich plaudere keine Vereinsgeheimnisse aus. Es ist damals eben unglücklich gelaufen" sagt Lünschermann, der das Leck auf den Schriftwart des Fanklubs zurückführte. Dieser habe Protokoll geführt und es der örtlichen Presse mitgegeben. "Von dort wanderte es wie in einem Schneeballsystem immer weiter, von Medium zu Medium."

Immer weiter wandern, von Job zu Job, das galt für Lünschermanns Vita bei der Borussia lange Zeit. Seit fast zehn Jahren ist nun Stillstand eingekehrt. Lünschermann arbeitet im Verborgenen, er ist nur wenigen BVB-Fans ein Begriff.

"Ich sehe mich wie einen Schiedsrichter: Wenn von ihm niemand etwas wissen möchte, hat er meistens einen guten Job gemacht", sagt er. "Michael Zorc hat sich eben auf mich verlassen und auch verlassen können. Der BVB ist ein Großteil meines Lebens, bei einem anderen Klub könnte ich niemals arbeiten."

Borussia Dortmund: News und Informationen