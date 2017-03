"Irgendwann gehen auch die Spieltermine aus"

Mittwoch, 01.03.2017

"Man muss sich überlegen, ob man das nochmal hier riskiert", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Das kann in zwei Wochen wieder in die Hose gehen. Irgendwann gehen uns auch die Spieltermine aus." Der BVB spielt neben Pokal und Liga noch in der Champions League.

Für den Fall, dass die Dortmunder dort das Viertelfinale erreichen, ließe der Rahmenterminplan für den Pokal derzeit nur den 14. März zu. Am 17. spielt der BVB in der Liga gegen den FC Ingolstadt.

In diesem Fall müssten allerdings die Lotter Ligaspiele gegen Hansa Rostock (12. März) und bei Sonnenhof Großaspach (15. März) verschoben werden. Mögliche Ausweichstadien für das Pokalspiel wären die Arenen in Osnabrück oder Bielefeld.

Schiedsrichter Felix Brych hatte den tiefen, matschigen Rasen im kleinen Lotter Frimo-Stadion (10.059 Plätze) am Dienstagabend 45 Minuten vor dem geplanten Anpfiff für unbespielbar erklärt. Der DFB wird zeitnah über den Nachholtermin entscheiden.

Kritik an Lotte oder dem Schiedsrichter übte Watzke nicht: "Das ging überhaupt nicht. Der Rasen hatte keine Festigkeit. Das wäre für alle gesundheitsgefährdend gewesen."

