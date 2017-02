"Sechzig war Bayern überlegen"

© getty 1/40 Lukas Podolski zu Joachim Löws Hosen-Griff: "80 Prozent von Euch - und ich - kraulen sich auch mal an den Eiern." /de/sport/diashows/beste-sprueche-des-jahres-2016/bundesliga-nba-nfl-tennis-handball-formel-1.html

© getty 2/40 Bonmot a la Mario Götze! Auf die Kritik am "Torlos-Sturm" des DFB bei der EM sagte er: "So ist das im Fußball: Mal bist du der Hund, mal bist du der Baum"

© getty 3/40 Holger Stanislawski im Stile von Pipi Langstrumpf: "Hazard, Lukaku und De Bruyne - die drei gehören zusammen wie siamesische Zwillinge"

© getty 4/40 Safety first! Xherdan Shaqiri nachdem etliche Trikots der Schweizer Nationalmannschaft beim EM-Spiel gegen Frankreich: "Ich hoffe, dass Puma keine Pariser macht."

© getty 5/40 Isländer Underdogs! Trainer Heimir Hallgrimsson schlug bei der EM folgendes vor: "Wenn bei uns ein Spieler eine Gelbe Karte bekommt, tauscht er einfach das Trikot mit einem anderen. Uns kennt sowieso keiner."

© getty 6/40 Markus Weinzierl hat mit seinem Ruf als Mietnomade zu kämpfen: "Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte."

© getty 7/40 Peter Stöger hat es mit folgendem Meisterwerk sogar zum Deutschen Fußball-Kulturpreises geschafft: "Ich habe dem Linienrichter meine Brille angeboten. Aber auch das hat er nicht gesehen."

© getty 8/40 Zlatan war vor seinem Wechsel von Paris zu ManUtd einfach mal wieder Zlatan: "Wenn sie den Eiffelturm durch meine Statue ersetzen, bleibe ich. Versprochen."

© getty 9/40 Zum Glück ist Uli Hoeneß wieder Bayern-Präsident. Pep Guardiola hätte sich ansonsten Sorgen gemacht: "Es macht mich sehr glücklich, zu sehen, dass Uli zurückkehrt. Schon, weil ich weiß, dass er zu Hause bloß die Möbel auffressen würde."

© getty 10/40 Frank Baumann findet die neue Rolle für Tim Wiese perferkt: "Er muss sich relativ wenig bewegen und fliegt durch die Luft"

© getty 11/40 Carlo Ancelotti struggles mit der deutschen language: "I have to say that Deutsch is sehr kompliziert."

© getty 12/40 Louis van Gaal über die Annäherung von Robert Huth an Maroune Fellaini: "Es ist nicht normal, dass dich jemand an den Haaren nach hinten zieht. Nur im Sex-Masochismus, da ist das erlaubt."

© getty 13/40 Kreisliga ist, wenn... Klaus Augenthaler beim SV Donaustauf: "Wenn ein Spieler mit seinem Vater Holz machen muss oder seine Tante Geburtstag hat, dann muss ich eben immer wieder ein Auge zudrücken."

© getty 14/40 Einfach unkaputtbar, dieser Thomas Müller. Arjen Robben weiß auch, warum: "Der verletzt sich ja auch nie, weil er keine Muskeln hat"

© getty 15/40 Manchmal ist man erschreckt man vor sich selbst. So auch Marco Koch nach seiner Goldmedaille über 100 m Brust beider Kurzbahn-WM: "Wir hatten sogar überlegt, abzumelden, um mich zu schonen. Und jetzt gewinne ich. Witzig, hätte ich nicht gedacht"

© getty 16/40 Abheben nach großen Triumphen ist nichts für Angelique Kerber: "Angie bleibt Angie" sagte sie nach dem Gewinn der Australian Open

© getty 17/40 Was braucht man, wenn man Urlaub hat? Bier! Was braucht man nicht, wenn man Urlaub hat? Eine Doping-Kontrolle. Andrea Petkovic sieht das auch so: "Ich kann Euch sagen, was ihr in meinem Blut findet: Bier"

© getty 18/40 Marco Huck empfiehlt für den TV-Zuschauer seiner Kämpfe, erst in der Werbepause für Getränke-Nachschub zu sorgen: "Keiner kann es eigentlich riskieren, einmal zum Bier holen rauszugehen, weil sehr schnell alles vorbei sein kann"

© getty 19/40 Felix Neureuther hält ziemlich viel vom Kollegen Marcel Hirscher: "Der kann auch mit einem Haxen runterfahren und ist für mich trotzdem noch der Favorit."

© getty 20/40 1 Felix Neureuther = 1 PS. Meint jedenfalls DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier: "Felix ist halt ein brutales Rennpferd."

© getty 21/40 Kommen Nikki Lauda und Max Verstappen zum Arzt...: "Wenn ich schon gehen muss, dann könnten wir ja zusammen hingehen."

© getty 22/40 Lewis Hamilton auf die Frage, wie er das Ende des Qualifyings von Spa verfolgt hat: ""Auf meinem Bett, in Shorts. Mit Bier."

© getty 23/40 Als Olympia-Heldin kann man auch mal wählerisch sein, Dipa Karmakar! Ihr wurde für die Zeit nach Rio ein neuer BMW versprochen. Sie lehnte ab: "Wir wollen stattdessen gerne ein anderes Auto haben". Der Grund: Zu enge Straßen in Agartala, ihrem Heimatort

© getty 24/40 Jan Frodeno kritisiert deutsche Triathlon-Funktionäre: "In Deutschland wird von Verbandsseite stets der Eindruck vermittelt: Ihr könnt ja eh nichts, wir bauen auf die nächste Generation." Welch Ironie...

© getty 25/40 Schritt für Schritt zum Misserfolg. Der Deutsche Fechter-Bund macht es vor. Max Hartung: "Wir sind systematisch abgesackt über Jahre."

© getty 26/40 Die deutsche Hockey-Herren können feiern. Das weiß auch Michael Vesper, Chef der deutschen Olympia-Mannschaft. In Hinblick auf die Feierlichkeiten sagte er: "Dann bauen wir ein paar Schaumstoffwände in das Flugzeug ein."

© getty 27/40 Patrick Hausding, Bronze-Gewinner von Rio, wird von Bundestrainer Lutz Buschkow mit einerm äußerst wasserscheuen Tier verglichen. Wenn er springe, sehe er aus wie "eine Katze, die man aus dem Fenster wirft."

© getty 28/40 Ausschlafen bei Olympia? Is' nich'! Das musste auch Nadine Müller spüren. Die Diskuswerferin kritisiert den Zeitplan in Rio: "Eigentlich hätte ich auch hier [im Stadion] pennen können."

© getty 29/40 Prost, Barbara Engleder! Die Sportschützin und Olympiasiegerin exte nach ihrem Erfolg in Rio erst mal ein Glas Bier, weil: "Das erwartet man doch von einer Bayerin."

© getty 30/40 Fechter Max Hartung, Student für Politik und Wirtschaft, wusste, wie er sich nach seinem Olympia-Aus in Rio am besten ablenken konnte: "Ich werde jetzt anfangen, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Aber heute nicht mehr."

© getty 31/40 "Das Schlimmste vorneweg war, dass wir draußen standen und Gisele Bündchen verpasst haben." Uwe Gensheimer war nach der olympischen Eröffnungsfeier nicht ganz zufrieden

© getty 32/40 Pokemon Go? Nicht mit Isa Winter-Brand, Vizepräsidentin des Deutschen Kanu-Verbands. Für sie ist der Sport wichtiger als am Smartphone zu zocken: "Lieber Paddeln statt Daddeln!"

© getty 33/40 Arnaud Demare weiß, wie man den Abend vor einem Rennen verbringt: Man fährt dem Vater, der auf einem Motorroller sitzt, 210 Kilometer hinterher: "Das war wohl genau die richtige Vorbereitung."

© getty 34/40 Auch im Fachbereich der Anatomie ein As, dieser Timo Boll! "Ganz raus aus dem Kopf ist das Knie nicht." So kann man auch sagen, dass man die Nachwirkungen einer Knie-OP noch spürt

© getty 35/40 Mike Evans (Tampa Bay) ist mit den US-Wahlergebnissen nicht soo einverstanden: "Als Trump sagte, er kandidiert, dachte ich an einen Witz. Aber der Witz ging weiter. Ich habe einen gesunden Menschenverstand und merke, wenn etwas nicht in Ordnung ist."

© getty 36/40 Michael Bennett ätzte in Richtung Jake Matthews nach einem unerlaubten Block: "Wenn du in der NFL ein Großer bist, stell dich einfach auf und mach dein Spiel! Warum zerstörst du deinem Gegner das Spiel? Das ist einfach nur dumm!"

© getty 37/40 Gregg Popovich machte kein Geheimnis daraus, wen er als Präsident wählen würde. Vor dem Spiel der Spurs gegen die Clippers zeigte er sich mit einem "Vote for Pedro"-Shirt aus dem Comedy-Film "Napoleon Dynamite"

© getty 38/40 Nick Young, der gegen Oklahoma einen Pass abfing, der eigentlich für seinen Kollegen Lou Williams gedacht war und den spielentscheidenden Dreier versenkte: "Sie sollten mir dafür ein Steal geben! Williams war glücklich, dass ich ihn gemacht habe"

© getty 39/40 Mark Cuban macht sich über die Verletzung von Dirk Nowitzki lustig: "This dude bitches like a motherf-----". Stell' Dich nicht so an, Dirk!