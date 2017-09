DFB-Team demontiert schwache Norweger

Premier League Sa 13:30 Das Highlight am Samstag: ManCity - Liverpool WC Qualification Europe Mazedonien -

Die deutsche Nationalmannschaft gewann am achten Spieltag der WM-Qualifikation mit 6:0 (4:0) gegen Norwegen. Dank der bisher makellosen Bilanz in Gruppe C kann das DFB-Team im kommenden Spiel gegen den direkten Verfolger Nordirland am 5. Oktober das WM-Ticket lösen.

Vor 54.812 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena ging das DFB-Team bereits nach zehn Minuten in Führung. Mesut Özil verwertete die flache Hereingabe von Jonas Hector. Es war der Start eines hungrigen Auftritts gegen erschreckend schwache Norweger.

Die Mannschaft von Joachim Löw begann furios. In den ersten 15 Minuten erspielte sich Deutschland sechs Tormöglichkeiten und hatte 80 Prozent Ballbesitz. In der 17. Spielminute erhöhte Julian Draxler nach blitzschneller Drehung folgerichtig auf 2:0.

Die Norweger agierten selbst in der Defensive viel zu passiv und ließen dem deutschen Kombinationsspiel ohne jeglichen Zugriff freien Lauf. Die wenigen Momente in Ballbesitz waren nicht von langer Dauer. Auch dem 3:0 durch Timo Werner (21.) ging ein schlimmer Fehlpass von Jorgen Skjelvik voraus. Deutschland presste kompakt, Norwegen zeigte kaum Bewegung und kam häufig mindestens einen Schritt zu spät.

TV-Experte Jens Lehmann bezeichnete das norwegische Spiel gar als "fußballerisches Stillleben". Dennoch überzeugte die deutsche Elf, nutzte anders als gegen Tschechien nicht nur die Breite, sondern auch die Tiefe des Spielfelds. Trotz der weiteren Treffer von Werner (40.) und die eingewechselten Leon Goretzka (50.) und Mario Gomez (79.) hätte sich Norwegen nicht über ein noch höheres Ergebnis beschweren können.

Die Daten zum Spiel:

Tore: 1:0 Özil (10.), 2:0 Draxler (17.), 3:0 Werner (21.), 4:0 Werner (40.), 5:0 Goretzka (50.), 6:0 Gomez (79.)

Stuttgart scheint dem DFB-Team zu liegen. Deutschland gewann die letzten fünf Länderspiele in der Mercedes-Benz Arena.

Alle sechs bisherigen Länderspiele am 4. September gewann das DFB-Team. Schon das Hinspiel gegen Norwegen fand an diesem Datum statt.

Zum achten Mal traf die DFB-Elf in der laufenden Quali in der Anfangsviertelstunde - mit Abstand Bestwert.

Werner erzielte im achten Länderspiel sein sechstes Tor und hat damit eine bessere Ausbeute als Miroslav Klose in dessen ersten acht Länderspielen.

Der Star des Spiels: Timo Werner

Glänzte erneut durch intelligente Laufwege und seine Präsenz. Selbst die körperliche Komponente eines Sandro Wagner etwa füllte der Leipzig-Star gegen Norwegen aus und behauptete sich auch bei hohen Anspielen. Werner war an insgesamt neun Torschüssen direkt beteiligt, seine zwei Treffer sowie Timo-Werner-Sprechchöre die logische Konsequenz.

Der Flop des Spiels: Haitam Aleesami

Es ist schwierig, hier einen Norweger herauszupicken. Der Linksverteidiger von US Palermo stach dennoch heraus. Der 26-Jährige fand in Sachen Befreiung quasi nicht statt und sah sich defensiv schier überfordert gegen Müller und Kimmich. Führte zwar die meisten Zweikämpfe seines Teams (13), gewann jedoch nur zwei davon.

Der Schiedsrichter: Gediminas Mazeika (Litauen)

Wurde nicht wirklich gefordert. Viele Zweikämpfe kamen durch den Begleitservice der Gäste erst gar nicht zustande. Das Gespann übersah lediglich eine enge Abseitsstellung von Mesut Özil vor dem 2:0. Dennoch ein solider Auftritt des 39-Jährigen.

Die Reaktionen der Trainer:

Joachim Löw (Bundestrainer): "Das war eine tolle Stimmung, es hat viel Spaß gemacht in Stuttgart. Das zeigt die Schönheit des Fußballs. Es war das erste Heimspiel seit längerer Zeit, und man hat im Vorfeld schon gemerkt, dass die Fans heiß waren, die Mannschaft zu sehen. Wir haben natürlich auch unseren Teil zu der Stimmung beigetragen mit tollen Kombinationen und Toren."

Deutschland in der Einzelkritik: Werner - der etwas andere Klose © getty 1/15 Die deutsche Nationalmannschaft überzeugte mit einem hungrigen Auftritt gegen erschreckend schwache Norweger. Die Defensive war wenig gefordert, die Offensive hatte Narrenfreiheit. Die Einzelkritik zum WM-Qualifikations-Spiel © getty 2/15 Marc-Andre ter Stegen: Hatte den Ball nur 25 Mal in seinem Besitz. Leitete den Spielaufbau durch sichere Kurzpässe ein und war zur Stelle, wenn es gefordert war. Besonders seine Parade kurz vor Schluss imponierte ob der wenigen Aktionen - Note: 3 © getty 3/15 Joshua Kimmich: Sehr engagiert in der Offensive. Schlug die meisten Flanken und bereitete den 6:0-Schlusspunkt durch Gomez vor. Ließ in der Defensive nichts zu - Note: 2 © getty 4/15 Mats Hummels: Der bessere der beiden Innenverteidiger. Überzeugte durch gutes Stellungsspiel und starken Tackles. Hier und da ein Mini-Wackler fallen nicht schwer ins Gewicht - Note: 2,5 © getty 5/15 Antonio Rüdiger: Solide 90 Minuten des Neu-Londoners. Sah bei seinen wenigen Zweikämpfen allerdings nicht immer souverän aus und klärte einmal gefährlich in die Mitte. Auch kurz vor Schluss hatte er im Zweikampf gegen King das Nachsehen - Note 3,5 © getty 6/15 Jonas Hector: Ähnlich wie sein Pendant auf der rechten Seite war Hector bei nahezu jedem Angriff über die linke Außenbahn präsent. Im Zusammenspiel mit Draxler sehr effektiv und stets gefährlich durch seine flachen Hereingaben wie vor dem 1:0 - Note: 2 © getty 7/15 Toni Kroos: Agierte gewohnt ruhig und souverän. Kam bei 133 Pässen laut "opta" auf eine Passquote von 97 Prozent und hatte mit seinen Diagonalbällen großen Anteil am Offensiv-Feuerwerk. Ein Tor wäre allerdings schon drin gewesen - Note: 1,5 © getty 8/15 Sebastian Rudy: Hielt Kroos den Rücken frei, gewann jeden seiner sechs Zweikämpfe und ließ mit 95,5 Prozent angekommener Pässe keinen Zweifel an einer Legitimation für seinen Startelf-Einsatz - Note: 2 © getty 9/15 Thomas Müller: War in den 45 Minuten Einsatzzeit an acht von 14 Torschüssen beteiligt und bereitete zwei Treffer vor. Agiler Auftritt des Kapitäns - Note: 1,5 © getty 10/15 Mesut Özil: Bewegte sich clever zwischen den beiden Abwehrreihen der Norweger und erfüllte seine Rolle als Spielmacher vorbildlich. Tor, Assist, passt - Note: 2 © getty 11/15 Julian Draxler: Erfreute sich an der Passivität seiner Gegenspieler. Dank seiner Dribbelkünste kreierte der 23-Jährige etliche Großchancen, vor allem von der Grundlinie. Belohnte seine Leistung mit einem sehenswerten Treffer - Note: 1,5 © getty 12/15 Timo Werner: Markierte seine Tore fünf und sechs, eins mehr als Klose in dessen in ersten acht Länderspielen. Vergleichen kann man deren Spiel nicht. Aber: Werner behauptete sich auch körperlich und war an neun Torschüssen direkt beteiligt - Note: 1 © getty 13/15 Leon Goretzka: Kam in der Halbzeit für Müller und läutete mit seinem Kopfball-Tor die zweiten 45 Minuten ein. Danach solide, jedoch nicht ganz so auffällig wie sein Vorgänger - Note: 2,5 © getty 14/15 Sami Khedira: Wurde nach 61 Minuten für Rudy eingewechselt. Fügte sich nahtlos ein, interpretierte seine Position einen Tick offensiver als Rudy und blieb in der Spielgestaltung, aber auch in der Defensive ohne große Fehler - Note: 3 © getty 15/15 Mario Gomez: "Wenn der Trainer mich braucht, bin ich da", sagte er nach dem Spiel. Das war er und erzielte sein 31. Länderspieltor, wenngleich er nicht wirklich Bindung zum Spiel fand. Er muss weiter um Einsatzzeit kämpfen - Note: 3

Lars Lagerbäck (Trainer Norwegen): "Es war eine Lehrstunde für uns. Deutschland ist ein fantastisches Team, definitiv eines der besten der Welt, sie haben es uns sehr, sehr schwer gemacht. Das Beste ist, dass wir daraus lernen können. Wenn du keine hundertprozentige Mannschaftsleistung hast, ist es schwer gegen so eine Mannschaft."