Deutschland - Brasilien 0:1: DFB-Serie reißt, Brasilien gelingt Revanche für das 1:7

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Länderspiel in Berlin gegen Brasilien mit 0:1 (0:1) verloren. Während der Rekordweltmeister im ersten Aufeinandertreffen nach der WM 2014 Revanche für das 1:7 nahm, riss die Serie von Bundestrainer Joachim Löw: Zuvor hatte Deutschland 22 Spiele in Folge nicht verloren.

Im Vergleich zum Test gegen Spanien wechselte Löw auf sieben Positionen: Trapp begann im Tor, Plattenhardt und Rüdiger rückten in die Viererkette. Sane, Gündogan und Goretzka bemannten das Mittelfeld, im Sturm erhielt Gomez den Vorzug. Brasiliens Coach Tite rückte von seiner nominell stärksten Elf kaum ab: Coutinho übernahm auf links den Part von Neymar, neben ihm spielten Fernandinho, Paulinho und Willian.

Offensiv spielte Draxler zentral hinter Gomez, Goretzka rückte auf rechts weit in die Mitte und machte so die Flanke frei für Kimmich, der seinen Part sehr viel offensiver spielte als Plattenhardt. Beide Teams pressten gegen den gegnerischen Aufbau sehr hoch und standen oft mit sieben Mann in der gegnerischen Hälfte. Anfangs löste Deutschland diese Aufgabe sogar besser als Brasilien, Gündogan zielte nach Pass von Draxler zentral etwas zu hoch (17.).

Spielerisch agierte das DFB-Team schwächer als gegen Spanien, Kombinationen durch das Mittelfeld gelangen nur selten. Gomez wurde in der Mitte mehrfach gesucht, kam aber nicht zu hochkarätigen Chancen. Brasilien fuhr den einen oder anderen Konter und profitierte von Fehlpässen, wie auch beim 1:0.

Löw wechselte in der Halbzeit nicht aus und beorderte Plattenhardt weiter nach vorn. Die Brasilianer tankten durch den Treffer spürbar Selbstvertrauen und erspielten sich gute Gelegenheiten.

Nach einer Stunde kamen Brandt, Stindl und Wagner, Draxler rückte wieder auf links. Deutschland wollte jetzt den Ausgleich und setzte sich in der gegnerischen Hälfte fest, ohne aber wirkich große Torchancen zu verzeichnen. Brasilien ließ im Gegenzug den einen oder anderen aussichtsreichen Konter liegen. In der Nachspielzeit rettete Allison noch einmal stark gegen Draxlers Weitschuss, dann war Schluss.

Die Daten zum Spiel Deutschland - Brasilien

Tor: 0:1 Gabriel Jesus (38.)

Im 23. Aufeinandertreffen gab es für Weltmeister Deutschland die insgesamt 13. Niederlage gegen Brasilien (5 Siege, 5 Remis). Die letzten beiden Duelle hatte Deutschland gewonnen.

Für Deutschland war es schon das vierte Spiel ohne Sieg. Zuvor gab es Unentschieden gegen England, Frankreich und Spanien.

Der Star des Spiels: Gabriel Jesus (Brasilien)

Durch seine Schnelligkeit immer gefährlich, zeigte beim Tor, dass er sich auch im Strafraum durchsetzen kann. Gab die meisten Torschüsse der Gäste ab und kam auf eine hervorragende Zweikampfquote. Muss aber aus seinem Konter in Halbzeit eins mehr machen (auch wenn er aus dem Abseits startete).

Der Flop des Spiels: Leon Goretzka (Deutschland)

Wenn ihm Löw mit auf den Weg gegeben hatte, seinen Part auf der rechten Seite eher zentral zu interpretieren, dann war das nicht von Erfolg gekrönt. Die rechte Seite blieb oft verwaist, Kimmich fehlte die Unterstützung und ein Kombinationspartner nach vorn. Neben Draxler konnte Goretzka nur mit ein paar Flanken Akzente setzen, gewann nur einen einzigen Zweikampf und kam in seiner Stunde auf dem Platz auf 26 Ballaktionen. In dieser Form keine Alternative für Müller.

Der Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden)

Hatte in der ersten Hälfte nicht viele knifflige Situationen zu klären. Gab in der 7. Minute zu Recht kein Foul gegen Sane am Strafraum. Sein Linienrichter ließ Jesus in Halbzeit eins aus klarer Abseitssituation auf Trapp zulaufen - bei einem Tor hätte in Russland der VAR eingegriffen.