Manuel Neuer markiert sein Revier: "Darauf habe ich gewartet"

Viele wollten Marc-Andre ter Stegen zum Start der EM-Qualifikation gegen die Niederlande im Tor der deutschen Nationalmannschaft sehen. Joachim Löw aber schenkte einmal mehr Manuel Neuer sein Vertrauen. Der zahlte es dem Bundestrainer eindrucksvoll zurück.

So ausgelassen wie am Sonntagabend jubelten sie lange nicht. Nach dem späten Tor durch Nico Schulz zum 3:2-Sieg gegen die Niederlande purzelten den deutschen Spielern mehrere Steine vom Herzen. Ganz besonders Manuel Neuer.

Was hatte sich der Kapitän in den vergangenen Wochen und Monaten nicht alles an Kritik gefallen lassen müssen. Zu Unrecht halte Joachim Löw an ihm als Nummer eins zwischen den Pfosten fest, zu schwankend seien seine Leistungen im Vergleich zu dem, was Marc-Andre ter Stegen Woche für Woche beim FC Barcelona unter Beweis stelle, hieß es aus dem Anti-Neuer-Lager.

Nach dem Spiel in Amsterdam hatte der fünffache Welttorhüter für seine Zweifler nur noch ein müdes Lächeln übrig. Mit seinen beiden Weltklasse-Paraden im Eins-gegen-Eins mit Ryan Babel zwischen der 25. und 27. Minute war er zu einem der Garanten für den ersten Auswärtssieg des DFB-Teams seit Oktober 2017 avanciert.

DFB-Team vs. Niederlande: Einzelkritiken und Noten © getty 1/27 Der deutschen Nationalmannschaft gelingt ein überraschender 3:2-Erfolg in Amsterdam und damit der perfekte Start in die EM-Qualifikation. Zu Beginn glänzt vor allem Gnabry, doch zum Matchwinner wird ein Verteidiger. SPOX hat die Einzelkritiken und Noten. © getty 2/27 Niederlande - Jasper Cillessen: Der Barca-Ersatzkeeper hielt früh gut gegen Gnabry (2.), auch gegen Kehrer und Sane auf dem Posten. Kleine Unsicherheit bei einer Flanke, bei den Gegentreffern chancenlos. Note: 3. © getty 3/27 Denzel Dumfries: Kam beim 0:1 gegen Schulz nicht hinterher, auch beim 0:2 gegen Gnabry zu spät - die Defensive ist eben nicht seine Stärke. In Halbzeit zwei weiter vorn und mit mehr Einfluss nach vorn. Note: 3,5. © getty 4/27 Matthijs de Ligt: Rutschte vor dem 1:0 ganz bitter weg und konnte so nicht mehr eingreifen. Danach mit kaum Fehlern und guter Passquote, perfekter Kopfball zum Anschlusstreffer. Note: 2,5. © getty 5/27 Virgil Van Dijk: Räumte hinten alles weg, gerade in der Luft, wurde vorn bei Standards gesucht. Konnte Gnabry bei dessen Tor aber nicht halten, trabte nur neben dem Deutschen her. Note: 3. © getty 6/27 Danny Blind: Viel am Ball, aber mit kaum entscheidenden Aktionen und schwacher Zweikampfquote. Sah die einzige Gelbe Karte der Partie. Note: 4. © getty 7/27 Marten de Roon: Im gesamten Spiel ohne gewonnenen Zweikampf (0/9), foulte zu oft und ließ Reus vor dem 3:2 in seinem Rücken ziehen. Schwacher Auftritt. Note: 4,5. © getty 8/27 Frenkie de Jong: Hatte in der ersten Halbzeit immer einen Gegenspieler auf den Füßen stehen und deshalb kaum Einfluss auf das Spiel nach vorn. In der zweiten Hälfte mit einer Dreierkette hinter sich deutlich aktiver. Note: 3,5. © getty 9/27 Georginio Wijnaldum: In Halbzeit eins ohne gewonnenen Zweikampf, das Spiel lief an ihm vorbei. In der zweiten Halbzeit kam von ihm mehr, legte Depays 2:2 auf. Note: 3,5. © getty 10/27 Quincy Promes: Spielte den guten Ball auf Babel vor dessen erster Chance, ansonsten kam von ihm nach vorn nicht viel. Auch er nach der Pause aber verbessert. Note: 4. © getty 11/27 Memphis Depay: Stand sinnbildlich für den Aufschwung der Niederländer nach dem Seitenwechsel. Bewies bei seinem Tor seine Kaltschnäuzigkeit und Technik. Gab zudem drei weitere Torschüsse ab und lieferte vier Torschussvorlagen. Note: 2. © getty 12/27 Ryan Babel: Fand seinen Meister in Neuer, gerade bei seiner zweiten Chance muss er eigentlich treffen. In der Verteidigung viel zu lässig, ging nicht zum Ball und ließ die Gegenspieler ziehen, wie Kehrer vor dessen Chance. Zur Pause runter. Note: 4,5. © getty 13/27 Steven Bergwijn: Kam für den schwachen Babel, sorgte durch seine Tempodribblings direkt für mehr Gefahr. Note: 3. © getty 14/27 Luuk de Jong: Sollte das Ruder in den letzten Minuten noch herumreißen, das gelang ihm nicht. Keine Bewertung. © getty 15/27 DEUTSCHLAND - Manuel Neuer: Glanzparade gegen den freien Babel, wenig später nochmal auf dem Posten. Keine Chance bei de Ligts Kopfball, sah beim 2:2 den Ball sehr spät. Konnte gegen das niederländische Pressing viele Bälle nur wegschlagen. Note: 2,5. © getty 16/27 Matthias Ginter: Zu Beginn auf seiner rechten Abwehrseite mit Ball extrem viel Platz im Spielaufbau, den er nutzte. Danach vor allem Rückpässe, verlor defensiv keinen Zweikämpf. Bei Babels Großchance etwas verloren im Raum, Fehler vor dem 2:2. Note: 3,5. © getty 17/27 Niklas Süle: Das deutsche Gegenstück zu van Dijk. Resolut in seinen Klärungsaktionen, aufmerksames Stellungsspiel und kaum zu bewegen. Beim 2:2 aber zu passiv im Zweikampf. Note: 2,5. © getty 18/27 Antonio Rüdiger: Manchmal ein bisschen unkontrolliert, klärte etwa einmal in die Füße des Gegenspielers. Auch er beim 2:2 zu passiv, aber mit starkem Ball auf Gnabry vor dem 2:0. Note: 3,5. © getty 19/27 Thilo Kehrer: Ließ Babel vor dessen Chance im Rücken ziehen, dazu beim Kopfballduell beim 2:2 unterlegen. Nach vorn kam als Duo mit Ginter wenig, hatte aber die große Kopfballchance zum 3:0. Im Zweikampf bissig (Quote: 85 Prozent). Note: 3,5. © getty 20/27 Joshua Kimmich: Hatte schon bessere Auftritte in der Zentrale. Sicher im Passspiel und mit Ballgewinnen, aber auch mit Fehlern und gerade in Halbzeit zwei überfordert. Vertändelte den Ball vor dem 1:2, zögerte einmal zu lange beim Konter (13.). Note: 4. © getty 21/27 Toni Kroos: Souveräne Vorstellung in Halbzeit eins, als er keinen einzigen Fehlpass spielte, das deutsche Spiel ordnete und Schulz vor dem 1:0 auf den Weg schickte. Nach der Pause gegen den Druck aber auch wackliger. Note: 3. © getty 22/27 Nico Schulz: Der Vorwärtsgang ist seine Stärke. Toller Flankenlauf und Hereingabe vor dem 1:0, stahl sich zum Siegtreffer frei und versenkte überlegt. Defensiv und im Zweikampf noch Luft nach oben: Note: 2. © getty 23/27 Leon Goretzka: Aufgrund seiner Vielseitigkeit oft eine Art Notnagel für Löw. Ersetzte diesmal Reus, musste vorn anlaufen und de Jong oft in Manndeckung nehmen. Wenig Einfluss mit Ball, Zweikampfquote nur 33 Prozent. Machte für Gündogan Platz. Note: 4. © getty 24/27 Serge Gnabry: Tolles Spiel, war extrem viel unterwegs und unterstützte auch im Spielaufbau. Absolutes Traumtor zum 2:0, spielte gute Pässe und arbeitete nach hinten gegen de Jong. In der zweiten Halbzeit etwas schwächer und zunehmend müder. Note: 2. © getty 25/27 Leroy Sane: Klasse Abschluss zum 1:0, gerade in der Anfangsphase mit viel Spielfreude. Cillessen hielt einmal stark gegen ihn (40.). In der zweiten Hälfte aber zu zaghaft, auch im Zweikampf. Note: 2,5. © getty 26/27 Ilkay Gündogan: Kam für die letzten 20 Minuten für Goretzka, um im Mittelfeld die Ordnung wiederherzustellen. Insgesamt unauffällig - bis zur Aktion vor dem 3:2, als er Reus toll in den Raum schickte. Note: 2,5. © getty 27/27 Marco Reus: Kam aufgrund von Oberschenkelproblemen erst in den letzten Minuten und zeigte direkt seine Klasse, als er das Siegtor vorbereitete. Keine Bewertung.

Joshua Kimmich lobt Manuel Neuer als "Fels in der Brandung"

"Darauf", gab der bei den Gegentoren durch Matthijs de Ligt (48.) und Memphis Depay (63.) schuldlose Neuer hinterher zu, "habe ich gewartet. Dass mal Szenen kommen, in denen ich mich auszeichnen kann."

Als Wiederauferstehung wollte er seinen Auftritt in der Johann-Cruyff-Arena aber keineswegs verstanden wissen. Er spiele nach dem einen oder anderen Dämpfer in der ersten Saisonhälfte "eine gute Rückrunde" beim FC Bayern, sagte Neuer, "davon bin ich überzeugt - egal, was zuletzt geschrieben wurde".

Das betonte auch sein Münchner Kollege Joshua Kimmich. "Wer Manu kennt, der weiß, dass er selbstbewusst ist. Wir wissen, was wir an ihm haben. Gerade in der ersten Halbzeit hat er zwei, drei Mal richtig gut gehalten", sagte Kimmich auf Nachfrage von SPOX und Goal. Es sei "gut, so einen Rückhalt, so einen Fels in der Brandung" im Team zu haben.

Neuer: "Es geht nicht um Marc, es geht auch nicht um mich"

"Das war eine klasse Leistung", befand Löw. Neuer gehe mit der veränderten Situation des Konkurrenzkampfes "sehr gut um", ergänzte der Bundestrainer. Und ter Stegen? Verließ das Stadion wortlos. Die 45 Minuten, die er beim 1:1 am Mittwoch gegen Serbien bestritten hatte, werden den 26-Jährigen kaum zufriedenstellen.

"Es geht nicht um Marc, es geht auch nicht um mich", erklärte Neuer, die Beziehung der deutschen Schlussmänner untereinander sei "gut, wir arbeiten und spielen in einer Mannschaft zusammen".

Alle vier, also auch Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) und der heuer nicht berücksichtigte Bernd Leno (FC Arsenal), seien "starke, tolle Torleute und Profis, das ist ein gesunder Konkurrenzkampf". In dem der von Löw bevorzugte Neuer sein Revier eindrucksvoll markiert hat.