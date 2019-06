Deutschland - Estland, Highlights: EM-Quali 2020 - Alle Tore im Video

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Qualifikation für die EM 2020 weiterhin ungeschlagen. Die DFB-Elf gewann mit 5:0 gegen Estland. Hier gibt es die Highlights der Partie im Video.

Marcus Sorg hat in seinem zweiten Spiel als Löw-Vertreter den höchsten Heimsieg der Löw-Ära geholt. Mit einem dominanten 8:0 gegen wenig kämpferische Esten verabschiedet sich die DFB-Elf in die Sommerpause. Bei der Partie machten vor allem die Offensivkräfte Marco Reus und Serge Gnabry eine gute Figur. Auch Rechtsverteidiger Thilo Kehrer konnte vor allem in der ersten Halbzeit gegen defensiv nicht stattfindende Esten im Angriffsspiel Akzente setzen.

Deutschland gegen Estland im Highlight-Video sehen

Das Spiel Deutschland gegen Estland wurde live auf RTL übertragen. Auf dem Streamingdienst DAZN gibt es am Folgetag die Partie ab Mitternacht zum Nachschauen. Zusätzlich werden auf DAZN alle anderen Spiele der Qualifikation für die EM 2020 übertragen. Außerdem hat DAZN jede Menge anderen Live-Fußball, wie beispielsweise die Copa America oder die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, im Angebot. Zusätzlich gibt es viele weitere Sporthighlights wie die US-Topligen NFL, NBA und MLB im Programm. Hier geht es zum kostenlosen Probemonat.

Deutschland hat nach drei Spielen neun Punkte

Die DFB-Elf trat im Gegensatz zum Spiel gegen Weißrussland wieder mit einer Viererkette auf. Leon Goretzka ersetzte in der Startaufstellung Jonathan Tah, zusätzlich durfte Thilo Kehrer hinten rechts für Lukas Klostermann ran. Schon nach zehn Minuten durchbrach Marco Reus die tief verteidigenden Esten. In den nächsten 16 Minuten erhöhten dann Gnabry, Goretzka und Gündogan per Elfmeter auf 4:0, ehe erneut Reus mit einem Freistoß zum 5:0-Halbzeitstand traf. Nach dem Seitenwechsel nahm die Nationalelf das Tempo zunächst ein wenig aus dem Spiel. Serge Gnabry, der eingewechselte Timo Werner und Leroy Sane sorgten für die drei Treffer des zweiten Durchgangs. Die deutsche Mannschaft steht nach dem 8:0-Sieg nun bei neun Punkten aus drei Spielen.

EM-Quali 2020: Die Tabelle der deutschen Gruppe C

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Qualifikation noch fünf weitere Spiele bestreiten. Der Tabellenerste und -zweite qualifiziert sich für die Europameisterschaft 2020.

Aktuelle Tabelle in Gruppe C nach Abschluss der Partie Deutschland - Estland: