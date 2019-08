Bundestrainer Joachim Löw über Leroy Sane: "Für die EM wird es reichen"

Bundestrainer Joachim Löw ließ sich das Auftaktspiel zur neuen Bundesligasaison zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC am Freitagabend natürlich nicht entgehen. Auf DAZN stand Löw dabei in der Halbzeitpause im Interview Rede und Antwort.

Der 59-Jährige äußerte sich zur Verletzung von Nationalspieler Leroy Sane, zum designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller und zu den Titelambitionen des BVB.

Joachim Löw auf DAZN über ...

... Leroy Sane: "Wir waren sehr traurig und niedergeschlagen, als wir davon hörten. Ich hatte mit Leroy Kontakt. Für ihn selbst war es in seiner Situation natürlich der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Wir hoffen, dass er schnellstmöglich zurückkommt. Er war im letzten Jahr für uns wahnsinnig wichtig geworden. Er ist ein Spieler mit wahnsinniger Qualität, auf unglaublich hohem Niveau. Wir wünschen ihm jetzt alles Gute. Für die EM wird es reichen."

... auf die Frage, ob die Bayern Sane trotz der Verletzung noch holen sollten: "Da kann ich mich nicht einmischen. Das müssen die Bayern selbst wissen. Ich weiß auch nicht, wie weit die Verhandlungen waren. Ich weiß nicht, was die Bayern wollen oder auch was Leroy selbst will."

FC Bayern München - Hertha BSC: Einzelkritiken und Noten zum Bundesliga-Auftaktspiel © imago images 1/28 Der FC Bayern hat zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit gegen Hertha BSC direkt gepatzt. Beim 2:2 gegen die Berliner war vor allem die Defensive noch nicht sattelfest. Immerhin auf einen ist auch in dieser Saison Verlass. © getty 2/28 Manuel Neuer: Hatte keine Chance, sich auszuzeichnen. Bekam letztlich zwei gefährliche Bälle aufs Tor und war zweimal machtlos. Note: 3,5. © getty 3/28 Joshua Kimmich: Aktiv im Spiel nach vorne mit den meisten Ballkontakten und der höchsten Laufleistung beim FCB. Setzte Vorbereiter Gnabry vor dem 1:0 in Szene, fehlte dafür aber häufiger, wenn es darum ging, hinten dicht zu machen. Note: 3. © getty 4/28 Niklas Süle: Leistete sich nach wenigen Minuten einen Ballverlust, der beinahe Konsequenzen davongetragen hätte. Stand beim 1:2 schlecht gegen Grujic. Hatte sicherlich schon bessere Auftritte im Bayern-Dress. Note: 4. © getty 5/28 Benjamin Pavard: Agierte beim 1:2 unglücklich, als er zunächst das Kopfballduell verlor und sich überspielen ließ. Provozierte mit einer schlechten Ballannahme einen Freistoß aus gefährlicher Situation. Gewann 87 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 6/28 David Alaba: An diesem Abend liefen nahezu alle gefährlichen Angriffe über die rechte Seite. Dementsprechend fiel der Österreicher offensiv kaum auf. Verlor hinten 75 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 4. © getty 7/28 Thiago: Ein missglückter Hackenpass an der Außenlinie leitete den zweiten Münchner Gegentreffer an diesem Abend ein. Ansonsten bemüht, Struktur ins Spiel zu bekommen und gewohnt mit guten Passwerten. Note: 3. © getty 8/28 Thomas Müller: Wich vom ungeliebten Flügel ins Zentrum, konnte sich aber kaum hervortun. Nach Lewandowski und Neuer mit den wenigsten Ballaktionen aller Bayern. Zudem ließ er sich vor dem 1:1 viel zu leicht von Lukebakio umkurven. Note: 4. © getty 9/28 Corentin Tolisso: Ist nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bei 100 Prozent. Wirkte in vielen Aktionen noch nicht allzu sicher. Am Anfang noch gut und aggressiv in den Zweikämpfen, fiel Tolisso später ab. Note: 4. © getty 10/28 Serge Gnabry: Mit Abstand der Auffälligste Münchner. Entwischte Mittelstädt mehrfach. Legte Lewandowskis ersten Treffer auf und zeigte sich im Anschluss selbst gefährlich. Seinen Fernschuss entschärfte Jarstein allerdings. Note: 2. © getty 11/28 Kingsley Coman: Der Franzose war diesmal längst nicht so auffällig wie sein Pendant auf der rechten Seite. Verlor im Vorfeld des zwischenzeitlichen Ausgleichs die Kugel und hatte mit seinem starken Widersacher Klünter mächtig Probleme. Note: 4. © getty 12/28 Robert Lewandowski: Leitete seinen ersten Treffer selbst im Mittelfeld ein, um durchzustarten und wenige Augenblicke später per langem Bein einzunetzen. Blieb beim Elfmeter zum 2:2 gewohnt cool. Note: 2. © getty 13/28 Renato Sanches: Kam relativ spät für Müller ins Spiel. Hatte keinen Einfluss mehr auf den Verlauf der Begegnung. Note: Ohne Bewertung. © getty 14/28 Alphonso Davies: Durfte nur wenige Momente mitmischen. Ohne Bewertung . © getty 15/28 Rune Jarstein: Stand von Beginn an unter Beschuss, bei beiden Gegentreffern durch Lewandowski war er machtlos. Leitete die Führung durch einen langen Abschlag ein. Parierte stark gegen Coman (52.), Gnabry (56.) und Lewandowski (61.). Note: 2. © getty 16/28 Lukas Klünter: Starke Leistung gegen Coman, gegen den er häufiger als gedacht die Oberhand behielt. Überzeugte mit seinem überragenden Tempo, war immer auf Ballhöhe und hatte eine hervorragende Zweikampfbilanz. Note: 2. © getty 17/28 Niklas Stark: Teilschuld beim ersten Gegentreffer und wie Nebenmann Rekik mit großen Problemen in der ersten halben Stunde. In der Folge wie seine Teamkollegen besser in der Partie. Note: 3,5. © imago images 18/28 Karim Rekik: Kam sehr schwer in die Partie, wirkte in der Anfangsphase unsicher und hatte viele Ballverluste. Beim 0:1 wie die gesamte Defensive unaufmerksam, danach stabiler. Note: 4. © getty 19/28 Maximilian Mittelstädt: Der Youngster musste gegen Gnabry Schwerstarbeit verrichten und hatte fast immer das Nachsehen, unter anderem vor dem 0:1. Einer der schwächsten Berliner. Note: 5. © getty 20/28 Vladimir Darida: War zwar gewohnt fleißig und viel unterwegs, konnte die Hertha-Defensive aber nicht stabilisieren, mit vielen Ballverlusten und Problemen in der Rückwärtsbewegung. Note: 4,5. © getty 21/28 Marko Grujic: Zeigte eine starke Leistung und krönte sie mit dem Führungstor nach schöner Einzelaktion. Schenkte Bayern aber quasi den Ausgleich, als er Lewandowski im Strafraum umriss und der Pole per Elfmeter traf. Note: 3. © getty 22/28 Ondrej Duda: Unauffällige Leistung des Slowaken, der im defensiven Mittelfeld zwar ein hohes Pensum absolvierte, aber über weite Strecken genauso wenig Zugriff hatte wie Nebenmann Darida. Note: 4. © getty 23/28 Dodi Lukebakio: Bleibt das Bayern-Schreckgespenst. Seinen Distanzschuss zum 1:1 (36.) lenkte Ibisevic allerdings auch unhaltbar für Neuer ab. Nach der Halbzeit schwächer, in der 68. Minute gegen Selke ausgewechselt. Note: 2,5. © getty 24/28 Vedad Ibisevic: Hatte nach 10 Minuten die große Chance zur Führung, traf den Ball freistehend aber nicht richtig. Fälschte Lukebakios Distanzschuss ins Bayern-Tor ab. Kurz darauf mit der Vorlage zum 2:1 auf Grujic. Note: 2,5. © getty 25/28 Matthew Leckie: Der Australier war zwar viel in Bewegung, blieb aber ohne gefährliche Aktionen in der Offensive. Note: 4. © getty 26/28 Alexander Esswein: Der Rückkehrer vom VfB Stuttgart, an den er in der Rückrunde ausgeliehen war, kam nach 62 Minuten für Ibisevic in die Partie. Ließ sich nach Selkes Einwechslung relativ weit nach hinten fallen, um abzusichern. Note: 3,5. © getty 27/28 Davie Selke: Der Ex-Leipziger ersetzte nach 68 Minuten Lukebakio. Hing als einzige Spitze aber in der Schlussphase meist in der Luft und konnte sich kaum in Szene setzen. Note: 4. © getty 28/28 Per Skjelbred: Kam in der 78. Minute für Duda und sollte dem Spiel der Berliner in der Schlussphase mit seiner Ballsicherheit Stabilität verleihen, blieb aber ohne nennenswerte Aktion. Keine Bewertung.

... den designierten DFB-Präsidenten Fritz Keller: "Der DFB befand sich in den letzten Monaten schon in etwas unruhigem Fahrwasser. Wer Fritz Keller kennt, für welche Werte er steht: Offenheit, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit. Er ist wahnsinnig erfolgreich und hat eine große Menschlichkeit. Das ist seine große Stärke. Das ist eine sehr gute Entscheidung."

... Borussia Dortmunds Titelambitionen: "Ich sehe es positiv, dass Dortmund das Meisterziel so offensiv formuliert. Und sie haben sich auch sehr gut verstärkt. Mats Hummels - überragend. Nico Schulz - überragend. Thorgan Hazard - sehr gut. Julian Brandt. Dortmund hat sich sehr gut verstärkt und ist ein ernstzunehmender Konkurrent für den FC Bayern."