Bayern-Keeper Sven Ulreich für EM-Quali nachnominiert - Bernd Leno muss verletzt passen

Torhüter Sven Ulreich vom FC Bayern München ist für den Kader der deutschen Nationalmannschaft nachnominiert worden. Ulreich ersetzt Bernd Leno vom FC Arsenal, der wegen einer Bänderverletzung im Daumen passen muss.

Für Ulreich ist es die erste Einladung zur A-Nationalmannschaft. Die Auswahl des deutschen Fußball-Bundes trifft im Rahmen der Qualifikation für die EURO 2020 in Baryssau auf Weißrussland (8.6.) und in Mainz auf Estland (11.6.).

"Sven hat sich diese Berufung verdient. Wenn er in dieser Saison gebraucht wurde, war er da und hat beim FC Bayern Top-Leistungen gezeigt. Das ist eine große Qualität", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke und ergänzte mit Blick auf die Absage von Leno: "Ich weiß, dass Bernd seit Wochen Schmerzen in der Hand hat. Der Daumen wird mit einer Schiene ruhiggestellt, sodass wir bei den anstehenden Länderspielen auf ihn verzichten müssen."

Antonio di Salvo unterstützt Trainerteam

Zudem wird nach dem Sportunfall von Bundestrainer Joachim Löw auch das Trainerteam um Marcus Sorg und Köpke verstärkt. Wie der DFB weiter mitteilte, unterstützt Antonio di Salvo die Nationalmannschaft.

Di Salvo gehört zum Trainerteam von Stefan Kuntz bei der deutschen U21 und wird nach den Länderspielen wieder zum Nachwuchs zurückkehren, der in wenigen Wochen die Europameisterschaft (16. bis 30. Juni) in Italien bestreitet.

"Ich kenne Toni schon lange und bin ihm und vor allem auch Stefan Kuntz sehr dankbar, dass er uns in dieser Ausnahmephase zur Seite steht", sagte Sorg. Löw musste am Freitag seine Teilnahme an den Länderspielen wegen eines Sportunfalls absagen.

Bierhoff: "Riesen-Motivationsschub für Spieler und di Salvo"

"Wir werden alles tun, um auch ohne Jogi die beiden Länderspiele erfolgreich zu bestreiten. Telefonisch aber sind wir ohnehin in Kontakt mit ihm. Ihm geht es ja wieder ganz gut, seine schnelle und vollständige Genesung hat natürlich auch für uns höchste Priorität", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.

Und Bierhoff weiter: "So wie es für die Spieler ein Riesen-Motivationsschub bedeutet, in die Nationalmannschaft berufen zu werden, so bereichernd wird es auch für Toni als Trainer sein, in dieser Länderspielphase mit den besten Spielern unseres Landes zu arbeiten."

Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Sven Ulreich (Bayern München)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Jonas Hector (1. FC Köln), Thilo Kehrer (Paris St. Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha BSC), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Mittelfeld/Angriff: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (Paris St. Germain), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sane (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig)