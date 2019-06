DFB-Junioren: Vor EM-Start - Coach Esume leitet Trainingseinheit der U21

Der American-Football-Coach Patrick Esume hat eine Trainingseinheit der DFB-U21-Junioren geleitet. Im Rahmen des Trainingslagers im österreichischen Natz vor der U21-EM in Italien (16. bis 30. Juni) sollte Esume die Mannschaft überraschen und sein Verständnis von Teamgeist weitergeben.

Esume hielt bereits am Mittwoch ein Motivationscoaching im Teamhotel ab. Am Donnerstag folgte eine kleine Football-Trainingseinheit. "Wir wollen ein paar Messages rüberbringen. Die kann Patrick in dem Zusammenhang am besten rüberbringen, weil sie aus dem Football kommen", erklärte U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz gegenüber ran.de.

© Twitter/DFB_Junioren

Suat Serdar: "Präsentation von Coach Esume war Weltklasse"

"Die Präsentation von Coach Esume war Weltklasse und hat uns richtig motiviert", sagte der Schalker Suat Serdar. "Auch die Trainingseinheit war eine coole Abwechslung und gut für unseren Teamgeist."

Es war eine der letzten Trainingseinheiten der Mannschaft vor der Bekanntgabe des finalen EM-Kaders, der am Donnerstag bis 23.59 Uhr bei der UEFA eingereicht werden muss.

Weil einige Spieler noch etwas angeschlagen waren, wollten Kuntz und sein Trainerteam erst nach der Trainingseinheit am Donnerstagabend entscheiden, wer mit nach Italien darf. Welche vier Spieler aus dem Kader gestrichen werden, teilt der DFB am Freitagmorgen mit.

Das ist der vorläufige EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft: