EM-Qualifikation - Deutschland gegen Weißrussland: Termin, TV-Übertragung, Aufstellungen

Nachdem der Ligabetrieb in Europa abgeschlossen ist, finden wieder EM-Qualifikationsspiele statt. Die deutsche Nationalmannschaft tritt im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Weißrussland an. SPOX verrät euch, wann das Spiel stattfindet und wo ihr das Spiel live im TV sehen könnt. Zudem werfen wir einen Blick auf die mögliche Aufstellungen beider Mannschaften.

Der deutschen Nationalmannschaft ist nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 und dem Abstieg in Liga B der Nations League ein Neustart gelungen. Gegen die wiedererstarkten Niederlande feierte die Mannschaft von Joachim Löw einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg. Nun gilt es, den Aufwärtstrend bei der EM-Qualifikation gegen Weißrussland in Borissow aufrecht zu halten.

Deutschland - Weißrussland: Termin und Austragungsort des EM-Qualifikationsspiels

Termin des EM-Qualifiaktionsspiels ist Samstag, der 8. Juni. Angepfiffen wird die Partie zwischen Deutschland und Weißrussland um 20.45 Uhr. Austragungsort der Partie ist die Borisov Arena in Borrisow.

EM-Qualifikation: Deutschland - Weißrussland im TV

Das Länderspiel wird wie üblich im Free-TV übertragen. RTL zeigt die Partie des DFB-Teams live und in voller Länge. Folgendes personal wird euch dabei durch den Fußball-Abend begleiten:

Moderatorin: Laura Wontorra

Kommentator: Marco Hagemann

Experte: Steffen Freund

Die Übertragung inklusive Vorberichterstattung beginnt auf RTL bereits um 20.15 Uhr. Die Übertragung der Partie beginnt pünktlich um 20.45 Uhr.

EM-Qualifiaktion: Deutschland gegen Weißrussland im Livestream

Wem kein TV-Gerät zur Verfügung steht, hat auch die Möglichkeit das Spiel im Livestream via TVNOW zu sehen. Das Streamingangebot von RTL zeigt das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Weißrussland ebenfalls live und in voller Länge.

DAZN zeigt alle nicht-deutschen Spiele des Tages live. DAZN bietet zudem die Möglichkeit europäischen Klubfussball auf Top-Niveau zu sehen. So zeigt DAZN neben der Ligue 1 auch Spiele der Primera Division und Serie A.

EM-Qualifiaktion: Deutschaland - Weißrussland im Liveticker

Mit dem ausführlichen SPOX-Liveticker bietet sich euch zudem die Möglichkeit, stets bestens über das Spielgeschehen aus dem Borisov Stadium informiert zu sein.

Zum Liveticker der Partie Deutschland - Weißrussland gelangt ihr hier.

Deutschland - Weißrussland: Mögliche Aufstellungen

Toni Kroos und Marc-Andre ter Stegen fehlen der DFB-Elf verletzungsbedingt. Die Mannnschaft von Joachim Löw, der aufgrund von Durchblutungsstörungen nach einem Sportunfall nicht auf der Trainerbank sitzen wird, ist auf dem Papier dennoch klar im Vorteil. Co-Trainer Marcus Sorg wird Löw ersetzen.

Mit folgenden Aufstellungen könnte Deutschland antreten: