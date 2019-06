DFB-Team: Die Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland im LIVE-TICKER

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland stellen sich Löw-Ersatz Marcus Sorg und Serge Gnabry den Fragen der Journalisten. Bei SPOX könnt ihr die Aussagen im LIVE-TICKER mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sorg über Kontakt mit Löw: "Er war sehr zufrieden mit dem Spiel gegen Weißrussland. Vor allem, weil er weiß wie schwierig es für die Spieler ist nach so einer langen Saison. Der Spielfluss war richtig gut, die letzte Konsequenz hat in einigen Situationen gefehlt, aber Jogi war insgesamt sehr zufrieden."

Sorg über die Schlüsse aus dem Spiel gegen Weißrussland: "In erster Linie denke ich, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Gegner wieder sehr defensiv und tief stehen wird."

Wechsel: Nun betritt Marcus Sorg das Podium.

Gnabry über seine Rolle im DFB-Team: "Das müssen Sie den Bundestrainer fragen. Bei den Weltmeistern war es 2014 genau so, dass sich alle gut verstanden haben. Hoffentlich könnt es sich so wiederholen."

Gnabry über die Saison mit Bayern: "Ich bin sehr urlaubsreif, es war sehr anstrengend. Ich bin sehr froh über meine persönliche Entwicklung gleich in meinem ersten Jahr beim FC Bayern. Ich versuche jeden Tag besser zu werden und dem Team zu helfen."

Gnabry über die Taktik: "Wir rotieren vorne sehr viel, das ist dann schwierig für den Gegner uns zu greifen. Wir haben natürlich ein paar Spielzüge, aber sind doch frei in unseren Aktionen. Wir versuchen unsere individuellen Qualität hereinzubringen, um die Tore zu schießen."

Gnabry über die Wiuchtigkeit der Fans: "Mehr Fans bedeuten natürlich auch mehr Motivation. Diese Euphorie wollen wir weiterhin mitnehmen und die Spiele gewinnen."

Gnabry über Sane: "Ich hätte ihn liebend gerne bei Bayern. Mir macht es sehr viel Spaß mit ihm zusammenzuspielen. Er wäre eine Bereicherung für uns."

Gnabry über die Entwicklung im vergangenen Jahr: "Die Entwicklung ist sehr positiv. Nachdem es im letzten Jahr nicht wirklich geklappt hat, die Siege einzufahren, sind wir dieses Jahr deutlich besser dran. Mit dem Sieg gegen Holland und den drei Punkten, die wir gegen Weißrussland mitgenommen haben. UUnd hoffentlich jetzt auch gegen Estland. Wir haben zusammen sehr viel Spaß, kennen uns alle schon sehr lange. Wir versuchen Weg gemeinsam zu gehen und erfolgreich wie möglich zurückzukommen."

Gnabry über die Schlüsse aus dem Spiel gegen Weißrussland: "Wir hatten sehr viele Torchancen und hätten auch mehr Tore erzielen können. Damit es auch ein bisschen ruhiger zugeht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, haben die Weißrussen viel laufen lassen und hatten viel Ballbesitz. Gegen Estland erwarten wir das Gleiche."

Gnabry über seine vegane Ernährung: "Ich habe mich seit Januar so ernährt, aber in letzter Zeit wieder Fleisch und andere Dinge gegessen. Mir geht's gut. Es kann sein, dass ich esd noch einmal mache."

Gnabry über seine Mitspieler: "Es fühlt sich so an als wäre man in der U21. Ich kenne hier sehr viele Spieler, mit denen ich schon in der Jugend zusammen gespielt habe. Wir sind alle noch relativ jung und sehr vertraut miteinander. Wir müssen uns finden und dann wird sich zeigen wer die Verantwortung übernimmt. Wir haben viele Führungsspieler und die werden dann auch nach Vorne steppen. "

Gnabry über die Ankunft und den Empfang der Fans: "Es ist natürlich schön, so ein Spalier der Fans ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man da durchläuft und alle einen anschauen. Aber es war eine sehr nette Begrüßung."

Gnabry über Estland: "Es ist vergleichbar mit der Partie gegen Weißrussland. Natürlich gehen wir als klarer Favorit ins Spiel rein Wir versuchen natürlich die drei Punkte mitzunehmen."

12:34 Uhr: Gnabry hat den Presseraum betreten. Los geht's.

12:32 Uhr: Noch lassen sich Sorg und Gnabry Zeit. Der Start der Pressekonferenz verzögert sich wohl um einige Minuten.

Vor Beginn: Die Partie gegen Estland steigt am Dienstag um 20.45 Uhr in Mainz. Deutschland kann mit einem Sieg Platz eins von Nordirland erobern.

Vor Beginn: Das DFB-Team gewann das zweite Spiel in der EM-Qualifikation am vergangenen Samstag mit 2:0 gegen Weißrussland und trifft nun auf Estland.

Vor Beginn: Um 12.30 Uhr beginnt die DFB-Pressekonferenz mit Marcus Sorg und Serge Gnabry.

DFB-Team: Die nächsten Termine

Am Dienstag, den 11. Juni, empfängt Deutschland in Mainz Estland.

Wettbewerb Datum Gegner Heim/Auswärts EM-Qualifikation 11.06.19 Estland H EM-Qualifikation 06.09.19 Niederlande H EM-Qualifikation 09.09.19 Nordirland A Freundschaftsspiel 09.10.19 Argentinien H

EM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe C