DFB-Team holt gegen Estland das Wir-Gefühl zurück: Ein Schützenfest für das Image

Die DFB-Elf hatte mit Estland gewiss keinen Gegner auf Augenhöhe aus dem Weg zu räumen. Mehr als die Freude über den dritten Sieg im dritten EM-Qualifikationsspiel überwog nach dem 8:0 (5:0) gegen den Weltranglisten-96. deshalb das Wir-Gefühl, das Spieler und Zuschauer erstmals seit der Schmach von Russland vermittelt hatten.

Selbst in dem größten Überflieger an diesem festlichen Abend in Mainz steckte genug Realitätssinn, um wieder behutsam auf dem Boden der Tatsachen zu landen. "Solche Gegner", sagte Marco Reus nach dem Acht-Tore-Fest gegen Estland schmunzelnd, "sind für uns sicherlich nicht der Gradmesser."

Die heillos überforderten Gäste, das war schon beim Abschlusstraining am Vortag erkennbar gewesen, bewegten sich eher auf dem Niveau einer ambitionierten Regionalligamannschaft anstatt eines Teams, das um die Qualifikation für die Europameisterschaft spielt.

Und doch hatten der Dortmunder Doppelpacker und seine alles andere als urlaubsreif wirkenden Kollegen allen Grund, das Mainzer Stadion mit einem Gefühl der Genugtuung zu verlassen. Genugtuung, weil sie seit langem mal wieder das Wie des Triumphes nach ihren Vorstellungen gestaltet hatten. Ganz zur Freude der Fans.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum EM-Qualifikationsspiel gegen Estland © getty 1/15 Das DFB-Team hat vor der Sommerpause ein Schützenfest gegen Estland geifert. Beim 8:0 in Mainz, einem besseren Trainingskick, hatte nur Manuel Neuer keinen Spaß. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/15 Manuel Neuer: Wirkte so ein wenig wie der kleine Bruder, der beim FIFA-Zocken mit auf der Couch sitzt, aber nur zusehen darf. Musste sich nur bei einem Freistoß kurz vor der Pause auszeichnen. Note: 2. © getty 3/15 Thilo Kehrer: Läutete das Schützenfest mit seiner mustergültigen Hereingabe auf Reus ein. Hatte sichtlich Spaß daran, mehr als rechter Außenstürmer statt rechter Außenverteidiger agieren zu können. Ließ es nach dem Seitenwechsel lockerer angehen. Note: 2. © getty 4/15 Matthias Ginter: Blieb im Gegensatz zur Partie in Weißrussland ohne Fehl und Tadel, wurde aber auch in keiner Phase besonders gefordert. Note: 2,5. © getty 5/15 Niklas Süle: Tauchte gegen die heillos überforderten Gäste aus Estland hin und wieder sogar auf der Zehnerposition auf. Musste nur einen Zweikampf in 90 Minuten bestreiten. Note: 2,5. © getty 6/15 Nico Schulz (bis 45.): Befand sich etwas mehr im Urlaubsmodus als seine Kollegen, hatte weniger Einfluss auf die Partie als sein Gegenüber Kehrer. Blieb zur Pause für Halstenberg in der Kabine. Note: 3. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Prüfte als erster Deutscher den estnischen Keeper Sergei Lepmets (3.). Bereitete Goretzkas Tor zum 3:0 mit einer schönen Flanke vor. Bekam defensiv überhaupt nichts zu tun. Note: 2. © getty 8/15 Ilkay Gündogan (bis 53.): Mit 103 Ballkontakten in Hälfte eins wieder einmal der Dreh- und Angelpunkt. Leitete das 1:0 ein und chippte das Leder auch kurz vor dem 3:0 traumhaft in den Sechzehner. Belohnte sich mit dem Elfertor. Note: 1,5. © getty 9/15 Leon Goretzka: Tauchte vorne überall auf. Vergab erst eine Chance mit seinem rechten Fuß (13.), machte es nur sieben Minuten später aber per Kopf besser. Brachte 95 Prozent seiner Pässe an. Schaltete nach der Pause ein paar Gänge runter. Note: 2. © getty 10/15 Serge Gnabry: Trug sich mit seinem Kopfball zum 2:0 früh in die Torschützenliste ein (17.). Kombinierte sich mit Reus und Sane minütlich durch die estnischen Defensivreihen. Schnürte in der 63. den verdienten Doppelpack. Note: 1,5. © getty 11/15 Marco Reus (bis 66.): Der beste Deutsche an diesem Abend. Eröffnete den Torreigen mit seinem Abstauber zum 1:0. Zirkelte dann aber einen Freistoß wunderbar in die Maschen. Wurde bei seiner Auswechslung mit stehenden Ovationen verabschiedet. Note: 1. © getty 12/15 Leroy Sane: Hatte für seine Dribblings ähnlich wenig Platz wie in Weißrussland, tankte sich aber immer wieder durch. Lieferte die Vorlage zum 2:0 und traf nach zwei zurückgepfiffenen Abseitstoren auch noch selbst zum 8:0-Endstand. Note: 1,5. © getty 13/15 Marcel Hasltenberg (ab 46.): Kam mit dem Seitenwechsel für Schulz ins Spiel und nutzte seine Chance, weil er immer wieder den Ball forderte und neben einigen gefährlichen Flanken auch das 6:0 durch Gnabry vorbereitete. Note: 2. © getty 14/15 Julian Draxler (ab 53.): Ersetzte den starken Gündogan. Wollte sich nach einer weniger erfolgreichen Saison bei PSG Selbstvertrauen vor der Sommerpause holen, was ihm mit zwei Torvorlagen für Werner und Sane durchaus gelang. Note: 2. © getty 15/15 Timo Werner (ab 66.): Kam für „Rolls Reus“ in die Partie, nachdem er gegen die Weißrussen noch 90 Minuten auf der Bank geschmort hatte. Bot sich sofort an und traf mit einem Heber zum 7:0 – wichtiges Tor für den zuletzt kritisierten Leipziger. Note: 2.

Reus zufrieden: "Extrem wichtig für unser Selbstvertrauen"

"Wir wollten viele Tore erzielen, das war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen. Wir sind ja immer noch in der Entwicklung", betonte Reus. Man habe beim höchsten Sieg seit dem 8:0 über San Marino im November 2016 einen "sehr guten Rhythmus" an den Tag gelegt, "auch nach der Halbzeit", wie der 30-Jährige befand.

Zur Pause hatte es bereits 5:0 gestanden, Reus selbst war mit einem kunstvollen Freistoßtor in der 37. Minute zum gefeierten Mann der Mannschaft von Interimsbundestrainer Marcus Sorg avanciert.

Die 26.050 Zuschauer spendeten aber nicht nur dem Offensivmann nach dessen Auswechslung in der 66. Minute stehende Ovationen. Als das Spiel abgepfiffen wurde, erhoben sie sich alle, klatschten munter und begannen "Oh, wie ist das schön" zu singen. Ein Lied, das allerspätestens seit der WM im vergangenen Jahr nicht mehr bei deutschen Länderspielen vernommen worden war.

Kimmich und Gündogan schwärmen von Fans

"Es hätte nicht viel besser laufen können", erkannte Sorg hinterher. Der 53-Jährige, der den wegen eines Sportunfalls verhinderten Chefcoach Joachim Löw mit einer Bilanz von zwei Siegen und einem Torverhältnis von 10:0 doch recht passabel vertreten hatte, hob vor allem die "Begeisterung" hervor, mit der sein Team die Anhänger angesteckt habe.

"Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine gewisse Spielfreude und Leidenschaft gezeigt. Das haben die Fans gemerkt und uns super unterstützt", sagte auch Joshua Kimmich.

Sein Mittelfeldpartner Ilkay Gündogan, der die frühe Führung durch Serge Gnabry mit einem seiner vielen gefürchteten scharfen Pässe in die Tiefe eingeleitet und später mit einem Elfmetertor ausgebaut hatte, freute sich explizit über den warmen Applaus bei seiner Auswechslung in der 53. Minute: "Das tut einfach gut und zeigt, dass man gut gespielt hat und dass es wieder Spaß macht - nicht nur uns auf dem Platz, sondern auch den Zuschauern auf den Rängen."

Image-Erfolg für den DFB - Goretzka warnt

Vielleicht war Mainz, diese sympathische Karnevalshochburg an der Grenze des Rheinlands, ja genau der richtige Ort für dieses auf dem Papier doch so unspektakulär daher kommende letzte Länderspiel der deutschen Elf vor der Sommerpause. Die Stimmung konnte sich schon am Nachmittag in der Altstadt sehen lassen, als eine Gruppe von Straßenmusikanten im Yeti-Look mit Trommeln und Trompeten für mächtig Rabatz sorgte. Und sie wurde im Stadion immer besser.

Anders als beim vorherigen Heimauftritt in Wolfsburg war nicht jeder Schrei oder jeder Ballkontakt auf den Rängen zu hören. Eine Tatsache, die der Verband nach vielen, nicht unberechtigten Vorwürfen der Entfremdung durchaus als Image-Erfolg, als Schritt zurück zur Einheit verbuchen durfte. Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, der direkt neben der Pressetribüne saß, beklatschte jeden Treffer lebhaft und stand auch noch Minuten nach dem Abpfiff dort oben, um die angenehme Atmosphäre aufzusaugen.

Rein sportlich wollte aber auch er dieses 8:0 nicht überbewerten. Bierhoff erschien nicht einmal in der Mixed Zone, um seine Einschätzung zu der Partie zum Besten zu geben. Es war ja schließlich nur Estland.

Das nächste Qualifikationsspiel am 6. September gegen die Niederlande in Hamburg wird eine andere Hausnummer. Leon Goretzka, einer der sechs Torschützen am Dienstag, bekräftigte daher: "Der Umbruch ist noch lange nicht abgeschlossen. Es kommen noch ganz andere Gegner auf uns zu, da muss alles zu 100 Prozent stimmen. Und da sind wir noch lange nicht."