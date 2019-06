Deutschland gegen Estland im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung des EM-Qualifikationsspiels

Am heutigen Dienstag geht die deutsche Nationalmannschaft in ihr drittes EM-Qualifikationsspiel gegen Estland. SPOX gibt euch dabei alle Informationen zur Übertragung in TV, Stream und Liveticker.

Anpfiff der Partie zwischen dem DFB-Team und Estland ist um 20.45 Uhr.

Deutschland gegen Estland im Free-TV? Alle Informationen zur Übertragung

Alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und in voller Länge im Free-TV zu sehen sein. RTL sicherte sich die exklusiven Übertragungsrechte an den Partien des DFB-Teams. Ab 20.15 Uhr startet der Sender mit den Vorberichten, eine halbe Stunde später wird das Spiel angepfiffen.

DFB-Team - Estland im LIVE-STREAM sehen

Auch für mobile User besteht die Möglichkeit, live mit dabei zu sein. Auf TV NOW kann die Begegnung im Livestream mitverfolgt werden. Dieser kostet nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats allerdings 4,95 Euro monatlich.

Deutschland vs. Estland heute im LIVE-TICKER

Wer das Qualifikationsspiel nicht im TV oder Stream sehen kann, sollte hier auf SPOX vorbei schauen. Selbstverständlich tickern wir für euch alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live mit.

Hier geht's zum LIVE-TICKER.

Deutschland gegen Estland heute live: Termin, Austragungsort, Schiedsrichter

Deutschland und Estland werden am Dienstag, den 11. Juni, um 20.45 Uhr aufeinandertreffen. Gespielt wird heute in der Opel-Arena in Mainz. In der Verantwortung ist ein aus der Türkei kommendes Schiedrichtergespann.

Folgendes Team ist im Einsatz:

Schiedsrichter: Ali Palabiyik

Ali Palabiyik Assistenten: Kemal Yilmaz, Serkan Olguncan

Kemal Yilmaz, Serkan Olguncan Vierter Offizieller: Halil Umut Meler

EM-Qualifikation: Die Gruppe C mit dem DFB-Team im Überblick

Deutschland liegt aktuell hinter Nordirland auf Rang zwei, der kommende Gegner Estland ist Tabellen-Vierter.

Platz Mannschaft Spiele S-U-N Tore Punkte 1 Nordirland 3 3-0-0 6:2 9 2 Deutschland 2 2-0-0 5:2 6 3 Niederlande 2 1-0-1 6:3 3 4 Estland 2 0-0-2 1:4 0 5 Weißrussland 3 0-0-3 1:8 0

Deutschland: Der Terminplan des DFB-Teams in der EM-Qualifikation

Für die DFB-Mannschaft geht es nach dem Spiel gegen Estland erst nach der Sommerpause wieder weiter. Dann gastiert die Niederlande zum Kracher in Hamburg.