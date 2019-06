DFB-Team: 8:0-Kantersieg über Estland lässt DFB-Rekorde purzeln

Beim 8:0-Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen Estland sind zahlreiche DFB-Rekorde gepurzelt. Einerseits gehen zwei historische Serien weiter. Andererseits durften sich zwei DFB-Spieler über individuelle Bestleistungen freuen.

Nie zuvor seit Beginn der Datenerfassung hatte ein Spieler der Nationalmannschaft so viele Ballaktionen wie Joshua Kimmich am Dienstagabend gegen Etsland (176). Außerdem ist Manuel Neuer nun der Nationaltorhüter mit den meisten Zu-Null-Spielen in der Geschichte des DFB.

37 Mal hielt Neuer seinen Kasten in seinen 88 Länderspielen sauber und überholte damit Sepp Maier (36 Zu-Null-Spiele). Die 1003 Pässe, die die DFB-Auswahl gegen Estland spielte, waren außerdem Höchstwert in einem deutschen Länderspiel seit Beginn der Datenerfassung.

Die DFB-Auswahl ist seit 30 Pflichtspielen in Deutschland ungeschlagen - ebenfalls laufender Rekord für den Fußballbund. Die letzte Niederlage in Deutschland kassierte die Nationalmannschaft am 17. Oktober 2007 beim 0:3 gegen Tschechien. Damals war die DFB-Auswahl jedoch bereits für die EM 2008 in Österreich qualifiziert.

DFB-Team: Historische Siegesserie in den Quali-Runden

Außerdem hält die historische Siegesserie des DFB in WM- und EM-Qualifikationsspielen weiter an: Das 8:0 gegen Estland war nicht nur der höchste Heimsieg in der Ära von Bundestrainer Joachim Löw, sondern gleichzeitig der 14. Sieg in der Qualifikation für ein großes Turnier in Folge. Begonnen hatte diese Serie am 11. Oktober 2015 mit einem Sieg über Georgien im abschließenden Qualifikationsspiel für die EM-Endrunde 2016 in Frankreich.

Auf dem Weg zur WM 2018 in Russland gewann das DFB-Team anschließend alle zehn Qualifikationsspiele, erlebte jedoch bei der Endrunde ein historisches Vorrunden-Aus. Nach dem dritten Sieg im dritten Qualifikationsspiel für die EM 2020 ist Deutschland in der Gruppe C nur Zweiter hinter Nordirland, das jedoch bereits ein Spiel mehr auf dem Konto hat.

Am 6. September geht es für die DFB-Auswahl in der EM-Qualifikation mit dem Topspiel gegen die Niederlande weiter. Drei Tage später folgt das erste Aufeinandertreffen mit Nordirland.

DFB-Team: Einzelkritiken und Noten zum EM-Qualifikationsspiel gegen Estland © getty 1/15 Das DFB-Team hat vor der Sommerpause ein Schützenfest gegen Estland geifert. Beim 8:0 in Mainz, einem besseren Trainingskick, hatte nur Manuel Neuer keinen Spaß. Die Einzelkritik von SPOX. © getty 2/15 Manuel Neuer: Wirkte so ein wenig wie der kleine Bruder, der beim FIFA-Zocken mit auf der Couch sitzt, aber nur zusehen darf. Musste sich nur bei einem Freistoß kurz vor der Pause auszeichnen. Note: 2. © getty 3/15 Thilo Kehrer: Läutete das Schützenfest mit seiner mustergültigen Hereingabe auf Reus ein. Hatte sichtlich Spaß daran, mehr als rechter Außenstürmer statt rechter Außenverteidiger agieren zu können. Ließ es nach dem Seitenwechsel lockerer angehen. Note: 2. © getty 4/15 Matthias Ginter: Blieb im Gegensatz zur Partie in Weißrussland ohne Fehl und Tadel, wurde aber auch in keiner Phase besonders gefordert. Note: 2,5. © getty 5/15 Niklas Süle: Tauchte gegen die heillos überforderten Gäste aus Estland hin und wieder sogar auf der Zehnerposition auf. Musste nur einen Zweikampf in 90 Minuten bestreiten. Note: 2,5. © getty 6/15 Nico Schulz (bis 45.): Befand sich etwas mehr im Urlaubsmodus als seine Kollegen, hatte weniger Einfluss auf die Partie als sein Gegenüber Kehrer. Blieb zur Pause für Halstenberg in der Kabine. Note: 3. © getty 7/15 Joshua Kimmich: Prüfte als erster Deutscher den estnischen Keeper Sergei Lepmets (3.). Bereitete Goretzkas Tor zum 3:0 mit einer schönen Flanke vor. Bekam defensiv überhaupt nichts zu tun. Note: 2. © getty 8/15 Ilkay Gündogan (bis 53.): Mit 103 Ballkontakten in Hälfte eins wieder einmal der Dreh- und Angelpunkt. Leitete das 1:0 ein und chippte das Leder auch kurz vor dem 3:0 traumhaft in den Sechzehner. Belohnte sich mit dem Elfertor. Note: 1,5. © getty 9/15 Leon Goretzka: Tauchte vorne überall auf. Vergab erst eine Chance mit seinem rechten Fuß (13.), machte es nur sieben Minuten später aber per Kopf besser. Brachte 95 Prozent seiner Pässe an. Schaltete nach der Pause ein paar Gänge runter. Note: 2. © getty 10/15 Serge Gnabry: Trug sich mit seinem Kopfball zum 2:0 früh in die Torschützenliste ein (17.). Kombinierte sich mit Reus und Sane minütlich durch die estnischen Defensivreihen. Schnürte in der 63. den verdienten Doppelpack. Note: 1,5. © getty 11/15 Marco Reus (bis 66.): Der beste Deutsche an diesem Abend. Eröffnete den Torreigen mit seinem Abstauber zum 1:0. Zirkelte dann aber einen Freistoß wunderbar in die Maschen. Wurde bei seiner Auswechslung mit stehenden Ovationen verabschiedet. Note: 1. © getty 12/15 Leroy Sane: Hatte für seine Dribblings ähnlich wenig Platz wie in Weißrussland, tankte sich aber immer wieder durch. Lieferte die Vorlage zum 2:0 und traf nach zwei zurückgepfiffenen Abseitstoren auch noch selbst zum 8:0-Endstand. Note: 1,5. © getty 13/15 Marcel Hasltenberg (ab 46.): Kam mit dem Seitenwechsel für Schulz ins Spiel und nutzte seine Chance, weil er immer wieder den Ball forderte und neben einigen gefährlichen Flanken auch das 6:0 durch Gnabry vorbereitete. Note: 2. © getty 14/15 Julian Draxler (ab 53.): Ersetzte den starken Gündogan. Wollte sich nach einer weniger erfolgreichen Saison bei PSG Selbstvertrauen vor der Sommerpause holen, was ihm mit zwei Torvorlagen für Werner und Sane durchaus gelang. Note: 2. © getty 15/15 Timo Werner (ab 66.): Kam für „Rolls Reus“ in die Partie, nachdem er gegen die Weißrussen noch 90 Minuten auf der Bank geschmort hatte. Bot sich sofort an und traf mit einem Heber zum 7:0 – wichtiges Tor für den zuletzt kritisierten Leipziger. Note: 2.

EM 2020: DFB-Team in Gruppe C nur Zweiter