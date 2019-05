U17-EM: Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Livestream sehen

Am heutigen Dienstag findet das zweite Gruppenspiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Spanien statt. Wo ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft steht heute bei der EM in Irland bereits mächtig unter Zugzwang. Im ersten Gruppenspiel der Gruppe D am vergangenen Samstag unterlag das Team von Bundestrainer Michael Feichtenbeiner Italien mit 1:3. Gegen Spanien muss jetzt also unbeingt gepunktet werden, um die Chance auf ein Weiterkommen aufrecht zu erhalten. Die besten zwei Teams aus jeder Gruppe qualifizieren sich nach der Vorrunde für das Achtelfinale.

Deutschland gegen Spanien heute live im TV und Livestream

Jedes Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft gibt es kostenlos im Free-TV bei Sport1 live und in voller Länge zu sehen.

Zusätzlich bietet Sport1 einen Internet-Livestream seines TV-Programms zur Nutzung auf mobilen Endgeräten.

Das Spiel zwischen Deutschland und Spanien beginnt um 20 Uhr.

Deutschland gegen Spanien: Daten und Fakten

Hier alles Wichtige zu der Partie der U17-EM im Überblick:

Anstoß: 20 Uhr, 07.05.19

20 Uhr, 07.05.19 Spielort: Regional Sports Centre, Watford

Regional Sports Centre, Watford Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)

Die letzten sechs Spiele zwischen Deutschland und Spanien:

Siege Spanien Unentschieden Siege Deutschland Tore 2 4 0 8:3

U17-EM: DFB-Team mit Fehlstart gegen Italien

Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist mit einer enttäuschenden 3:1-Niederlage gegen Italien in das Turnier in Irland gestartet. Dabei sah es zu Beginn noch sehr vielversprechend aus. Kerim Calhanoglu, der Cousin von Milan-Profi Hakan Calhanoglu, brachte nach einer Viertelstunde eine scharfe Flanke vor das Tor der Squadra Azzura, die sein Teamkollege von der TSG Hoffenheim, Maximilian Beier, artistisch zum 1:0-Führungstreffer verwerten konnte.

Doch die Antwort der Italiener ließ nur zehn Minuten auf sich warten. Ein unglücklich abgefälschter Schuss vom linken Strafraumeck senkte sich als Bogenlampe über Torwart Schreiber hinweg zum Ausgleich ins Gehäuse der DFB-Elf. Die beiden Teams gingen mit einem durchaus leistungsgerechten unentschieden in die Pause.

Nach der Pause entwickelte sich dann eine klare Überlegenheit der Italiener, die zunächst Chance um Chance liegen ließen - nicht zuletzt dank spektakulärer Paraden von Keeper Schreiber. Erst in der 81. Minute konnten die Italiener durch einen perfekt geschossenen Freistoß aus 25 Metern durch Esposito in Führung gehen. Giovane setzte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 3:1. Die Mannschaft von Bundestrainer Feichtenbeiner schoss in Häfte zwei nur noch einmal auf das Tor der Italiener.

U17-EM: Spielplan in der Gruppe D

Am heutigen Dienstag geht es für Deutschland gegen Spanien. Das letzte Spiel der Gruppenphase steht am Freitag, dem 10. Mai 2019, an. In Dublin wartet dann das Team aus Österreich.