U17-EM: Deutschland gegen Österreich heute live im TV und Livestream sehen

Bei der U17-Europameisterschaft findet heute das letzte Spiel der deutschen Juniorennationalmannschaft statt. Wo ihr die Partie gegen Österreich im TV und Livestream sehen könnt, verrät euch SPOX.

Die U17-EM wird in diesem Jahr in Irland ausgetragen. Das Finale steigt am 19. Mai in der Hauptstadt Dublin. Titelverteidiger ist die Niederlande.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U17-EM: Wann spielt Deutschland gegen Österreich?

Das abschließende Spiel der Gruppe D zwischen Deutschland und Österreich findet heute um 20 Uhr statt. Austragungsort ist das Carlisle Grounds in Bray.

U17-EM: Deutschland - Österreich heute im TV und Livestream

Die Partie gibt es im Livestream von Sport1 zu sehen. Weitere Alternativen, um den Klassiker live zu verfolgen, bietet der ORF mit ORF Sport+ und der ORFTVthek an.

© getty

U17-EM: DFB-Junioren verpassen Viertelfinale

Das Turnier lief nicht nach dem Geschmack des DFB. In der Hammergruppe D setzte es zum Auftakt eine 1:3-Niederlage gegen Vize-Europameister Italien, ehe am Dienstag die zweite Partie mit 0:1 gegen Spanien verloren ging.

Damit steht fest: Das Viertelfinale ist für die deutschen Junioren nicht mehr zu erreichen. Weil auch Österreich seine beiden Spiele verloren hat, sind auch die ÖFB-Akteure vorzeitig raus. Folglich geht es im letzten Gruppenspiel nur noch um die goldene Ananas.

Trotzdem will die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Feichtenbeiner wenigstens mit einem Sieg Irland verlassen. "Im letzten EM-Gruppenspiel gegen Österreich möchten wir drei Punkte holen, uns somit würdig und mit einem Sieg aus dem Turnier verabschieden", kündigte er an.

Übrigens: Durch das frühe Ausscheiden verpassen die DFB-Jungs auch die U17-Weltmeisterschaft in Brasilien im Oktober.

© getty

U17-EM: Tabelle der deutschen Gruppe D