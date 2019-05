DFB-Team: Nationalmannschaft gastiert zu Fan-Fest und Testspiel in Aachen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft setzt ihre Charmeoffensive bei den Fans nach dem WM-Debakel 2018 offenbar fort. Nach Informationen der Bild-Zeitung plant der Deutsche Fußball-Bund am 5. Juni ein Fan-Fest auf dem Aachener Tivoli.

Im Mittelpunkt soll ein Testspiel über 2x30 Minuten zwischen zwei aus dem Kader von Bundestrainer Joachim Löw gebildeten Mannschaften stehen. Im Anschluss stehen die Spieler für Autogramme und Fotos zur Verfügung.

Die DFB-Auswahl bereitet sich ab dem 2. Juni im niederländischen Venlo auf die EM-Qualifikationsspiele in Weißrussland (8. Juni) und drei Tage später in Mainz gegen Estland vor. Dass die Wahl auf Venlo fiel, hatte für Verwunderung gesorgt. Nach dem peinlichen Vorrunden-Aus als Titelverteidiger bei der WM in Russland ist die Nationalmannschaft um deutlich mehr Fannähe bemüht.