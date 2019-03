Holland als Feuerprobe: Kroos’ Kampf gegen die Entbehrlichkeit

Joachim Löw hält vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (So., 20.45 Uhr im LIVETICKER) ein Plädoyer für Toni Kroos. Für den in der Kritik stehenden Mittelfeldspieler von Real Madrid ist das Duell mit dem Nachbarn trotzdem eine bedeutende Standortbestimmung. Seine Konkurrenten scharren mit den Hufen.

Toni Kroos blickte kurz zu Boden, als wolle er seine Gedanken sortieren, dann lächelte er. "Das ist doch normal", sagte Kroos schließlich auf die Frage zu der wachsenden Kritik, "wenn man so lange Erfolg hatte wie es persönlich bei mir oder bei Real Madrid war, findet man als Presse oder Ähnliches kaum negative Sachen. In solchen Momenten wie jetzt kann man dann eben losfeuern."

Neben der spanischen Presse hatte sich zuletzt auch Bernd Schuster spöttisch zu der in dieser Saison nicht mehr ganz so frischen Verfassung des Weltmeisters von 2014 geäußert. Einen müde vor sich her trabenden, ausgelaugten "Dieseltraktor" nannte der ehemalige Real-Trainer etwa seinen Landsmann Ende Februar nach dem verlorenen Clasico gegen den FC Barcelona im spanischen Pokal. "Wer?", fragte Kroos anschließend auf Twitter süffisant, als würde er Schuster nicht kennen.

Dieseltraktor-Kritik: Toni Kroos legt gegen Bernd Schuster nach

Am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Oranje legte der Mittelfeldspieler gegen Schuster nach. Er habe dessen Worte nicht als konstruktive Kritik, sondern schlichtweg als "Quatsch" aufgefasst. Seine Spielweise werde er nicht verändern. "Sie war immer die gleiche", stellte Kroos eindringlich klar, "ich war nie der, der 90 Minuten über den Platz gesprintet ist oder 28 Grätschen gemacht hat."

Er sei zwar durchaus offen für konstruktive Kritik. "Es wird aber keiner mehr in meinem Fußball-Leben hinbekommen, dass ich Selbstzweifel bekomme", proklamierte Kroos mit der Überzeugung eines viermaligen Champions-League-Siegers.

Joachim Löw und Zinedine Zidane planen mit Toni Kroos

Joachim Löw gibt dem 29-Jährigen auch keinen Grund zu Selbstzweifeln. Anders als die fast gleichaltrigen Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller ist Kroos nach Ansicht des Bundestrainers immer noch gut genug, um den allmählich vonstatten gehenden Umbruch aktiv mitzugestalten. Auch der zu Real zurückgekehrte Trainer Zinedine Zidane plant trotz einiger geplanter Millionen-Investitionen im kommenden Sommer nach Informationen von SPOX und Goal weiterhin mit dem bis 2022 vertraglich an den spanischen Rekordmeister gebundenen Kroos.

"Ich habe das Gefühl, dass er sich wieder etwas gefangen hat. Vielleicht hat der Trainerwechsel in Madrid auch etwas dazu beigetragen", mutmaßte Löw, der kurz nach Kroos die Fragen der Medienvertreter in der Johan-Cruyff-Arena beantwortete.

DFB-Team: Ilkay Gündogan und Leon Goretzka drängen sich auf

Überhaupt sei Kroos "mit seiner Ballkontrolle, seiner Fähigkeit, ein Spiel zu lenken, seiner Übersicht" für jede Mannschaft "ein unheimlicher Gewinn", betonte Löw und nahm an dieser Stelle auch das Wort "unverzichtbar" in den Mund. Nicht grundlos habe er dem Real-Star zuletzt auch die eine oder andere Ruhepause zugestanden wie zum Beispiel beim 1:1 gegen Serbien unter der Woche.

Gerade da drängten sich vor den Augen des Bundestrainers aber auch andere Spieler auf, die durchaus häufiger an der Seite des ebenfalls im defensiven Mittelfeld gesetzten Joshua Kimmich agieren könnten. Ilkay Gündogan zum Beispiel. Oder Leon Goretzka. Jüngere Spieler, die auf dem Platz mit Leistung vorangehen und sich aufgrund ihrer Rollen bei ihren Vereinen mittlerweile erlauben können, Stammplatzansprüche in der Nationalelf anzumelden.

DFB-Team gegen Serbien in der Einzelkritik: Fehlten die Bayern-Stars? © getty 1/17 Joachim Löw experimentierte gegen die Serben, was unter anderem die Lepiziger Halstenberg und Klostermann in die Startelf spülte. Das Team brauchte etwas, um sich zu finden, drehte dann jedoch auf. Die Bewertung der einzelnen Leistungen. © getty 2/17 Manuel Neuer: Erhielt trotz aller Diskussionen den Vorzug vor ter Stegen. Der einzige Weltmeister von 2014 in der Startelf war beim Gegentor von Jovic (12.) machtlos. Wäre zur Stelle gewesen, als Ljajic den Ball über das Tor donnerte (41.). Note: 3,5. © getty 3/17 Lukas Klostermann: Engagiert und mit großen Offensivdrang bei seinem gelungenen Debüt für die Nationalelf. Starke Rettungstat gegen Jovic (25.). Musste am Ende verletzt raus. Note: 3,5. © getty 4/17 Jonathan Tah: Hatte wie sein Innenverteidigerkollege Süle Probleme mit den quirligen Offensivspielern der Serben. Wirkte manchmal etwas hüftsteif. Klärte nach kurzer Orientierungslosigkeit in höchster Not (44.). Note: 4. © getty 5/17 Niklas Süle: Verlor Gegenspieler Jovic beim 0:1 aus dem Auge. Bei Serbiens Kontern anfällig, jedoch mit undankbarer Rolle gemeinsam mit Tah, da die Außenverteidiger zumeist sehr hoch standen. Ansonsten mit starker Spieleröffnung. Note: 4. © getty 6/17 Marcel Halstenberg: Über seine linke Seite ging deutlich weniger als bei Pendant Klostermann. Wählte sehr oft die sichere Variante des Rückpasses. Note: 4,5. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Übernahm die Rolle von Kroos und agierte als Ballverteiler vor der Abwehr. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen und eine sehr gute Passquote. Muss vor dem Gegentor zum 0:1 besser per Kopf klären. Note: 3,5. © getty 8/17 Ilkay Gündogan: Sehr spielfreudig und umsichtig mit vielen starken Balleroberungen. Übernahm nach der Auswechslung von Neuer erstmals die Kapitänsbinde im DFB-Dress. Kleiner Arroganzanfall vor leerem Tor nach super Aktion. (65.). Note: 2,5. © getty 9/17 Kai Havertz: Interpretierte seine Rolle als Achter im Gegensatz zu Gündogan deutlich offensiver. Tauchte immer wieder in der letzten Reihe auf. Gewann aber keinen einzigen Zweikampf und musste folgerichtig zur Pause raus. Note: 5. © getty 10/17 Julian Brandt: Rochierte zusammen mit Werner, Sane und Havertz viel. Ließ sich zumeist in die Zwischenräume fallen und überließ Klostermann die Außenbahn. Insgesamt nicht konzentriert genug. Leistete sich 13 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 11/17 Timo Werner: Unglücklicher Auftritt des Stürmers. Hatte den Ausgleich nach starkem Ballgewinn Gündogans auf dem Fuß (22.). Muss das 1:1 alleine vor dem Tor nach abgefälschtem Havertz-Schuss machen (37.). Note: 5. © getty 12/17 Leroy Sane: Rotierte ebenfalls viel in der offensiven Dreierreihe. Drehte nach dem Pausenpfiff auf. Klasse Hacken-Ablage auf Gündogan (65.). Muss jedoch mehr aus seinen Chancen machen. Musste von Pavkov am Ende noch übel einstecken. Note: 2,5. © getty 13/17 Marc-Andre ter Stegen: Kam wie zuvor abgesprochen zur zweiten Hälfte für Neuer. Konnte sich nahezu nicht auszeichnen. Aufmerksam bei dem weiten Ball kurz vor Schluss und gewohnt sicher im Passspiel. Note: 3. © getty 14/17 Marco Reus: Durfte die komplette zweite Halbzeit ran. Belebte das deutsche Offensivspiel mit seinen Laufwegen in die Tiefe und suchte den Weg zum Tor. Dimitrovic parierte seinen Schuss klasse (59.). Bereitete auch den Ausgleich vor. Note: 2. © getty 15/17 Leon Goretzka: Der Pass auf Sane gleich bei seiner ersten Aktion war zu umständlich, muss da den Abschluss suchen. Durchbrach den Bann mit seinem wuchtigen Ausgleichtreffer (69.). Note: 2,5. © getty 16/17 Thilo Kehrer: Ersetzte für die letzten Minuten Klostermann auf der Rechtsverteidigerposition. Keine Bewertung. © getty 17/17 Nico Schulz: Ersetzte in der Nachspielzeit Leroy Sane, den Pavkov völlig übertrieben rausgetreten hatte. Keine Bewertung.

Toni Kroos: "Will 2020 auf absolutem Top-Niveau sein"

Dessen ist sich auch Kroos bewusst. Er gibt sich nach einem Jahr zum Vergessen, begonnen mit dem WM-Fiasko in Russland und auf die Spitze getrieben mit den Pleiten der entzauberten Galaktischen aus Madrid, noch ein bisschen Zeit, um wieder der Alte zu werden.

"2020", zum Start der EM, erklärte der Rechtsfuß am Samstag, wolle er wieder "auf absolutem Top-Niveau" sein. Das Spiel bei den hungrigen Holländern darf er trotzdem als richtungsweisende Standortbestimmung verstanden wissen. Als Feuerprobe. Denn speziell nach den Ausbootungen von Boateng, Hummels und Müller sollte klar sein: Unverzichtbarkeit ist beim DFB schnell vergänglich.