DFB-Team - Erkenntnisse aus dem Serbien-Spiel: Dieser Weg wird kein leichter sein

Drei Weltmeister sind raus, die jungen Wilden drängen sich auf: Hinsichtlich des Personals hat sich beim DFB-Team im neuen Länderspiel-Jahr einiges geändert. Die Probleme, und das zeigte das 1:1 gegen Serbien in aller Deutlichkeit, sind aber immer noch dieselben.

"Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer", heißt es in einem nicht allzu unbekannten Song. Selbst "Can't Hold Us", der fetzige, mittlerweile aber ziemlich ausgelutschte Hit des US-Amerikaners Macklemore, der nach dem Treffer zum 1:1-Endstand durch Leon Goretzka beim Testspiel zwischen Deutschland und Serbien ertönte, ist gefühlt so alt wie die Hommage von Xavier Naidoo an den deutschen Kuschelpop.

Ende 2005, um ganz genau zu sein, im Hinblick auf die WM im eigenen Land, eroberte "Dieser Weg" die Charts. Viele fanden den Song schon damals nervig. Viele finden ihn auch heute noch nervig. Die Tontechniker in der Wolfsburger Volkswagen Arena hätten am Mittwochabend trotzdem gut daran getan, ihn anstelle von "Can't Hold Us" einzuspielen. Denn das, was sich den 26.101 Schaulustigen da so gegen den 31. der Weltrangliste bot, hatte wenig von Unaufhaltsamkeit. Vielmehr von Unsicherheit. Von Schwermut.

Vor allem in Hälfte eins, in der das frühe Gegentor in der zwölften Minute durch den Frankfurter Überflieger Luka Jovic nicht das einzige hätte bleiben müssen.

"Wir", sagte Marco Reus nach der Partie angefressen, "sind immer noch Deutschland. Unser Anspruch muss sein, besser zu spielen und zu gewinnen. Im Großen und Ganzen war das heute zu wenig".

Dabei kann man ja nicht gerade behaupten, Bundestrainer Joachim Löw hätte sich in der jüngeren Vergangenheit der Verantwortung entzogen, etwas am lethargischen deutschen Spiel der zurückliegenden zwölf Monate zu verändern. Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller waren in Wolfsburg jedenfalls nicht dabei. Man dachte zwar noch einmal kurz vor dem Anpfiff an sie, weil sich ihre eher stiefmütterlich daherkommende Verabschiedung seitens des DFB mit einer schwer lesbaren Agenturchoreographie fortsetzte. Aber was Löw da so aufs Feld schickte, sah schon nach Umbruch aus.

DFB-Team gegen Serbien in der Einzelkritik: Fehlten die Bayern-Stars? © getty 1/17 Joachim Löw experimentierte gegen die Serben, was unter anderem die Lepiziger Halstenberg und Klostermann in die Startelf spülte. Das Team brauchte etwas, um sich zu finden, drehte dann jedoch auf. Die Bewertung der einzelnen Leistungen. © getty 2/17 Manuel Neuer: Erhielt trotz aller Diskussionen den Vorzug vor ter Stegen. Der einzige Weltmeister von 2014 in der Startelf war beim Gegentor von Jovic (12.) machtlos. Wäre zur Stelle gewesen, als Ljajic den Ball über das Tor donnerte (41.). Note: 3,5. © getty 3/17 Lukas Klostermann: Engagiert und mit großen Offensivdrang bei seinem gelungenen Debüt für die Nationalelf. Starke Rettungstat gegen Jovic (25.). Musste am Ende verletzt raus. Note: 3,5. © getty 4/17 Jonathan Tah: Hatte wie sein Innenverteidigerkollege Süle Probleme mit den quirligen Offensivspielern der Serben. Wirkte manchmal etwas hüftsteif. Klärte nach kurzer Orientierungslosigkeit in höchster Not (44.). Note: 4. © getty 5/17 Niklas Süle: Verlor Gegenspieler Jovic beim 0:1 aus dem Auge. Bei Serbiens Kontern anfällig, jedoch mit undankbarer Rolle gemeinsam mit Tah, da die Außenverteidiger zumeist sehr hoch standen. Ansonsten mit starker Spieleröffnung. Note: 4. © getty 6/17 Marcel Halstenberg: Über seine linke Seite ging deutlich weniger als bei Pendant Klostermann. Wählte sehr oft die sichere Variante des Rückpasses. Note: 4,5. © getty 7/17 Joshua Kimmich: Übernahm die Rolle von Kroos und agierte als Ballverteiler vor der Abwehr. Hatte mit Abstand die meisten Ballaktionen und eine sehr gute Passquote. Muss vor dem Gegentor zum 0:1 besser per Kopf klären. Note: 3,5. © getty 8/17 Ilkay Gündogan: Sehr spielfreudig und umsichtig mit vielen starken Balleroberungen. Übernahm nach der Auswechslung von Neuer erstmals die Kapitänsbinde im DFB-Dress. Kleiner Arroganzanfall vor leerem Tor nach super Aktion. (65.). Note: 2,5. © getty 9/17 Kai Havertz: Interpretierte seine Rolle als Achter im Gegensatz zu Gündogan deutlich offensiver. Tauchte immer wieder in der letzten Reihe auf. Gewann aber keinen einzigen Zweikampf und musste folgerichtig zur Pause raus. Note: 5. © getty 10/17 Julian Brandt: Rochierte zusammen mit Werner, Sane und Havertz viel. Ließ sich zumeist in die Zwischenräume fallen und überließ Klostermann die Außenbahn. Insgesamt nicht konzentriert genug. Leistete sich 13 Ballverluste. Note: 4,5. © getty 11/17 Timo Werner: Unglücklicher Auftritt des Stürmers. Hatte den Ausgleich nach starkem Ballgewinn Gündogans auf dem Fuß (22.). Muss das 1:1 alleine vor dem Tor nach abgefälschtem Havertz-Schuss machen (37.). Note: 5. © getty 12/17 Leroy Sane: Rotierte ebenfalls viel in der offensiven Dreierreihe. Drehte nach dem Pausenpfiff auf. Klasse Hacken-Ablage auf Gündogan (65.). Muss jedoch mehr aus seinen Chancen machen. Musste von Pavkov am Ende noch übel einstecken. Note: 2,5. © getty 13/17 Marc-Andre ter Stegen: Kam wie zuvor abgesprochen zur zweiten Hälfte für Neuer. Konnte sich nahezu nicht auszeichnen. Aufmerksam bei dem weiten Ball kurz vor Schluss und gewohnt sicher im Passspiel. Note: 3. © getty 14/17 Marco Reus: Durfte die komplette zweite Halbzeit ran. Belebte das deutsche Offensivspiel mit seinen Laufwegen in die Tiefe und suchte den Weg zum Tor. Dimitrovic parierte seinen Schuss klasse (59.). Bereitete auch den Ausgleich vor. Note: 2. © getty 15/17 Leon Goretzka: Der Pass auf Sane gleich bei seiner ersten Aktion war zu umständlich, muss da den Abschluss suchen. Durchbrach den Bann mit seinem wuchtigen Ausgleichtreffer (69.). Note: 2,5. © getty 16/17 Thilo Kehrer: Ersetzte für die letzten Minuten Klostermann auf der Rechtsverteidigerposition. Keine Bewertung. © getty 17/17 Nico Schulz: Ersetzte in der Nachspielzeit Leroy Sane, den Pavkov völlig übertrieben rausgetreten hatte. Keine Bewertung.

DFB-Spieler klagen über schlechte Stimmung in Wolfsburg

Mit Timo Werner, Marcel Halstenberg und dem Debütanten Lukas Klostermann spielten beispielweise erstmals drei Profis von RB Leipzig von Beginn an in einem Spiel der Nationalmannschaft. Hinzu kamen mit Jonathan Tah, Julian Brandt und Kai Havertz drei verheißungsvolle Kicker von Bayer Leverkusen. Aber auch sie schafften es zunächst nicht, Löws Vorgabe, mit mehr Dynamik und mehr Tempo zu Werke zu gehen, umsetzen. Vielleicht nahmen sie in den ersten 45 Minuten auch einfach noch an, nur ein Trainingsspiel zu absolvieren. Von so etwas wie Stimmung konnte beim Länderspiel-Auftakt 2019 jedenfalls keine Rede sein.

Es herrschte bis auf wenige Phasen in Durchgang eins Totenstille in Wolfsburg. "Ich könnte jetzt meinen, hier kennt man das, aber das wäre wahrscheinlich ein wenig unfair", flachste Goretzka nach der Partie auf Nachfrage von SPOX und Goal über die seltsame, bei DFB-Spielen aber allmählich zur Normalität werdenden Atmosphäre. Seinem Kollegen Tah war eher weniger zum Scherzen zumute. "Nicht sehr gewöhnlich" sei es, wenn man fast jeden Ballkontakt und jedes Kommando höre, "das wünscht man sich als Spieler natürlich anders", meinte der 23 Jahre alte Innenverteidiger.

Mit dem Pausenpfiff wachte das Publikum dann plötzlich auf - allerdings nicht, um die Mannschaft aufzumuntern, sondern sie mit Pfiffen und Buhrufen in die Kabine zu jagen. Unmutsbekundungen, die offensichtlich nicht spurlos an den Spielern in Weiß vorbeigingen. Mit dem Wiederanpfiff begannen sie sich zu steigern und den Serben nicht mehr mit ideenlosem Ballgeschiebe, sondern zielstrebigen Angriffen zu begegnen. Dazu trugen vor allem die Einwechslungen von Reus und Goretzka bei. Doch auch der fast an jedem Angriff beteiligte Leroy Sane wurde minütlich stärker.

DFB-Team hadert mit Chancenverwertung

"Wir haben in der ersten Halbzeit in den Räumen gespielt, die uns wenig Ertrag gebracht haben. Wir haben viel um die gegnerischen Linien herumgespielt anstatt versuchen sie zu überspielen. Das haben wir in der Pause angesprochen und korrigiert", berichtete Goretzka. Auch Löw sprach von "zwei unterschiedlichen Halbzeiten". Er sei froh über die Reaktion der Seinen gewesen, die Moral habe gestimmt. Wichtige Erkenntnisse für den immer mehr unter Beobachtung stehenden Bundestrainer.

Dass am Ende trotzdem nur ein 1:1 heraussprang, lag zum einen an dem serbischen Teufelskerl im Tor, Marko Dmitrovic, der entweder mit den Händen oder den Füßen zur Stelle war, zum anderen an der Abschlussschwäche der DFB-Spieler. Gerade Werner und Sane ließen mehrere Top-Möglichkeiten im Sechzehner ungenutzt. "Das sind Erfahrungen", erklärte Löw, "die unsere jungen Spieler machen müssen. Es geht um Konsequenz in unseren Aktionen, auch beim Verteidigen. Das müssen wir ansprechen".

Am besten bis Sonntag. Dann geht es unter nicht mehr allzu freundschaftlichen Bedingungen in der Johan-Cruyff-Arena von Amsterdam gegen die wieder erstarkte Niederlande weiter. "Uns erwartet dort ein richtig schweres Spiel", warnte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff vor einem ungemütlichen Start in die EM-Qualifikation. Auch ihm scheint spätestens nach Mittwochabend klar zu sein, dass ein schwerer und steiniger Weg vor der deutschen Mannschaft liegt.