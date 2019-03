Deutschland gegen Serbien: TV, Livestream, Datum des DFB-Spiels

Während der Länderspielpause trifft das DFB-Team auf Serbien. Was ihr alles zu diesem Spiel wissen müsst und wo ihr die Partie der deutschen Nationalmannschaft im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Gegen die serbische Nationalmannschaft spielte die DFB-Elf bislang zwei Mal. Bei einem Freundschaftsspiel im Jahr 2008 gab es einen 2:1-Erfolg. Bei der WM 2010 dagegen verlor das deutsche Team mit 0:1.

Deutschland gegen Serbien: Datum, Ort, Schiedsrichter

Das erste Länderspiel des Jahres findet am Mittwoch, 20. März, um 20.45 Uhr in der Wolfsburger Volkswagen Arena statt. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Bobby Madden

Bobby Madden Assistenten: Francis Connor, Alan Mulvanny

Francis Connor, Alan Mulvanny Vierter Offizieller: Nick Walsh

© getty

Deutschland vs. Serbien im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel wird live von RTL übertragen. Die Übertragungen beginnen um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderator: Florian König

Florian König Experte: Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann Kommentator: Marco Hagemann

Neben der reinen TV-Übertragung könnt ihr das Spiel bei RTL auch via Livestreamverfolgen.

DFB-Team: Der Kader der Nationalmannschaft gegen Serbien und die Niederlande © getty 1/24 Bundestrainer Löw hat drei Neulinge in die Nationalmannschaft berufen: Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niklas Stark (Hertha) und Maximilian Eggestein (Bremen). Das DFB-Aufgebot für die Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande im Überblick. © getty 2/24 TOR: Manuel Neuer (FC Bayern München) © getty 3/24 Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) © getty 4/24 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 5/24 ABWEHR: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © getty 6/24 Marcel Halstenberg (RB Leipzig) © getty 7/24 Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) © getty 8/24 Lukas Klostermann (RB Leipzig) © getty 9/24 Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © getty 10/24 Nico Schulz (TSG 1899 Hoffenheim) © getty 11/24 © getty 12/24 Niklas Süle (FC Bayern München) © getty 13/24 Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) © getty 14/24 MITTELFELD/ANGRIFF: Julian Brandt (Bayer Leverkusen) © getty 15/24 Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen) © getty 16/24 Serge Gnabry (FC Bayern München) © getty 17/24 Leon Goretzka (FC Bayern München) © getty 18/24 Ilkay Gündogan (Manchester City) © getty 19/24 Kai Havertz (Bayer Leverkusen) © getty 20/24 Joshua Kimmich (FC Bayern München) © getty 21/24 Toni Kroos (Real Madrid) © getty 22/24 Marco Reus (Borussia Dortmund) © getty 23/24 Leroy Sane (Manchester City) © getty 24/24 Timo Werner (RB Leipzig)

Deutschland gegen Serbien im LIVE-TICKER

Für dieses Spiel bietet Euch SPOX wieder einen Liveticker an. Außer den Livetickern zu den Länderspielen gibt es bei SPOX auch ein umfassendes Liveticker-Angebot unter anderem zur Bundesliga, Champions League und Premier League.

Hier geht es zum Liveticker für die Partie Deutschland gegen Serbien.

Deutschland gegen Serbien: Voraussichtliche Aufstellungen

Nach der Ausbootung von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng sind nun die jungen Wilden gefordert. Neu mit dabei sind beim DFB-Team Maximilian Eggestein, Niklas Stark und Lukas Klostermann.

Deutschland : Neuer - Kehrer, Tah, Süle, Rüdiger, Schulz - Kimmich, Gorertzka - Werner, Gnabry, Sane

: Neuer - Kehrer, Tah, Süle, Rüdiger, Schulz - Kimmich, Gorertzka - Werner, Gnabry, Sane Serbien: Dmitrovic - Miletic, Milenkovic, Spajic, Kolarov - Matic, Fejsa - Zivkovic, Milinkovic-Savic, Tadic - Jovic

Deutschland: Die nächsten Spiele

In diesem Jahr steht die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 an. In der Gruppe muss das DFB-Team gegen die Niederlande, Weißrussland, Estland und Nordirland ran. Am 1. Dezember 2019 werden die Gruppen für die Endrunde ausgelost.