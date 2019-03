Kahn: "Es ist eine Leistung, wie ter Stegen die WM hingenommen hat"

Ex-Nationalkeeper Oliver Kahn hat Marc-Andre ter Stegen für dessen Verhalten als Ersatzkeeper bei der Weltmeisterschaft in Russland gelobt. Obwohl Manuel Neuer wegen einer Verletzungspause keine Spielpraxis hatte, zog ihn Bundestrainer Joachim Löw ter Stegen vor.

"Es ist eine Leistung, wie er die WM hingenommen hat. Da hat er sich nicht groß geäußert, obwohl Neuer ohne Spielpraxis gespielt hat. Das zeigt, dass er gute Nerven hat und mental stabil ist. Das ist genau das, was ein Torhüter braucht", sagte Kahn gegenüber DAZN und SPOX. "Er muss nicht die großen Sprüche nach Außen machen. Das würde auch nicht zu ihm passen."

© getty

Positiv erwähnt Kahn auch ter Stegens Mut zum Wechsel von Borussia Mönchengladbach zum FC Barcelona im Sommer 2014: "Er hatte damals noch nicht den Status, war keine Nummer eins in der Nationalmannschaft und hatte mit Borussia Mönchengladbach wenig Erfahrung im internationalen Geschäft. Deshalb war das für mich ein sehr, sehr mutiger Wechsel, der sehr viel Selbstvertrauen erfordert hat."

In seinen ersten beiden Saisons in Barcelona kam er lediglich in den Pokalwettbewerben zum Einsatz. Seit dem Abschied von seinem Rivalen Claudio Bravo im Sommer 2016 ist ter Stegen die unumstrittene Nummer eins.