Hoffenheims Leonardo Bittencourt träumt von Nationalmannschaft

TSG Hoffenheims Leonardo Bittencourt will den Traum von mindestens einem Einsatz in der Nationalmannschaft noch nicht aufgeben.

"Das ist mein Ziel, nachdem ich alle Jugendmannschaften des DFB durchlaufen habe", sagte der 25-Jährige dem kicker: Noch sei er in einer "Entwicklungsphase, ich wollte mich weiterentwickeln, international spielen - das hat sich alles erfüllt".

Bittencourt habe "schnell begriffen, was der Trainer möchte" - arbeiten müsse er aber noch an seiner Torausbeute. "Ich habe mir zwar nicht groß einen Kopf drüber gemacht, mit jeder ausgelassenen Chance wird es jedoch etwas schwieriger", sagte Bittencourt, der sich auf einem guten Weg sieht: "Den Kopf von heute hätte ich gerne mit 18 gehabt."

In der laufenden Saison kommt der Mittelfeldspieler auf 13 Einsätze in der Bundesliga, in denen er jedoch nur ein Tor erzielen konnte, sowie auf drei Partien in der Champions League.