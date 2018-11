Niklas Süle: Türkischer Fußballverband wollte mich abwerben

Der türkische Fußballverband hat offenbar versucht, Niklas Süle während seiner Zeit in der deutschen U16 abzuwerben. Die Vertreter seien fälschlicherweise davon ausgegangen, dass der Nachname "Süle" türkischer Abstammung sei.

"Damals rief mich ein deutschsprachiger Vertreter des Verbandes an und sprach direkt auf Türkisch mit mir. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn leider nicht verstehe", erzählte Süle der Welt am Sonntag.

Und der Verteidiger des FC Bayern weiter: "Dann fragte er mich auf Deutsch, ob ich türkische Wurzeln habe. Als ich verneinte, hatte sich das Thema direkt erledigt. War schon witzig."

Süle spielte in der Folge für alle deutschen U-Nationalmannschaften und debütierte schließlich am 31. August 2016 für die A-Auswahl. Seitdem bestritt er 15 Länderspiele für den DFB. Am vergangenen Freitag erzielte er gegen Russland sein erstes Tor.