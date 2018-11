UEFA Nations League: So steigt Deutschland heute aus der Liga A ab

Beim Aufeinandertreffen zwischen den Niederlanden und Frankreich könnte sich am heutigen Freitag bereits der Abstieg des DFB-Teams entscheiden. Hier erfahrt ihr, bei welchem Ergebnis die deutsche Nationalmannschaft den Gang in Liga B antreten muss und wie sie den Abstieg noch vermeiden kann.

Falls ihr das entscheidende Aufeinandertreffen der deutschen Gruppengegner heute live verfolgen wollt, findet ihr hier alle Informationen zur Übertragung.

UEFA Nations League: Die Ausgangslage in Gruppe A1

Mit nur einem Remis aus drei Spielen ist Deutschland in der Gruppe A1 Tabellenletzter hinter den Niederlanden und Frankreich. Zwar ist Oranje bisher nur zwei Punkte vor dem Team von Joachim Löw, die Niederländer sind durch den 3:0-Sieg im Hinspiel im direkten Vergleich vorne.

Team Spiele Tordifferenz Punkte Frankreich 3 4:2 7 Niederlande 2 4:2 3 Deutschland 3 1:5 1

UEFA Nations League: So steigt Deutschland heute ab

Aufgrund der schlechten Ausgangslage in der Gruppe A1 hat die DFB-Elf ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Sie ist darauf angewiesen, dass die heutige Partie zwischen den Niederlanden und Frankreich zu ihren Gunsten ausgeht.

Deutschland steigt heute ab, wenn ...

... die Niederlande das heutige Spiel in Rotterdam gegen Frankreich gewinnt.

UEFA Nations League: So kann Deutschland den Abstieg noch vermeiden

Falls die Niederlande am heutigen Freitag nicht gegen Frankreich gewinnt, gibt es zwei Szenarien, in denen die deutsche Nationalmannschaft den Abstieg noch vermeiden kann.

Deutschland schafft den Klassenerhalt, wenn ...

... die Niederlande gegen Frankreich unentschieden spielt und das DFB-Team am Montag die 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel gegen Oranje revidiert (beispielsweise durch einen 4:0 oder 5:1-Sieg).

... die Niederlande gegen Frankreich verliert und das DFB-Team am Montag gegen die Niederlande drei Punkte einfährt.

© getty

UEFA Nations League: Welche Absteiger aus der Liga A stehen bereits fest?

In den vier Gruppen der Liga A stehen bereits zwei Teams fest, die bei der nächsten Austragung der UEFA Nations League in Gruppe B antreten müssen: Sowohl Island in Gruppe 2 als auch Polen in Gruppe 3 sind bereits sicher abgestiegen.

In Gruppe 4 ist nach dem Sieg von Kroatien gegen Spanien wieder alles offen: Bei einem Sieg im letzten Spiel gegen England wäre der WM-Finalist sogar Gruppenerster - gelingt der Mannschaft allerdings kein Dreier, ist sie sicher abgestiegen.

UEFA Nations League: Auf welche Teams trifft die DFB-Elf bei einem Abstieg?

Endgültig stehen alle Auf- und Absteiger der Nations League erst am kommenden Dienstag fest. Klar ist allerdings, dass das DFB-Team im Herbst 2020 nicht mehr auf solche Hochkaräter wie Frankreich und die Niederlande treffen würde.

Niederlande - Frankreich: Die letzten Aufeinandertreffen