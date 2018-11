Highlights Deutschland gegen Russland: Starke erste Hälfte - Alle Tore im Video

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich im Testspiel gegen Russland keine Blöße gegeben. Die DFB-Elf siegte in Leipzig dank einer überzeugenden ersten Halbzeit mit 3:0 (3:0).

Im nächsten Spiel der deutschen Mannschaft geht es am Montag in der Nations League gegen die Niederlande.

Deutschland - Russland: Das Testspiel im Highlight-Video sehen

RTL hat die Partie zwischen Deutschland und Russland exklusiv in voller Länge gezeigt.

Deutschland - Russland: 3:0 (3:0) - Starke erste Hälfte reicht

Gegen ersatzgeschwächte Russen, die auf die verletzten Dzyuba, Fernandes, Cheryshev und Golovin verzichten mussten, übernahm die DFB-Elf sofort das Kommando gegen die auf Konter spielenden Gäste.

Dabei zeigten die Deutschen von Beginn an das so oft geforderte vertikale Spiel, die ausschwärmenden und in die Gassen startenden Offensiven wurden ein ums andere Mal per Steilpass gesucht. So fielen das 1:0 und das 3:0, dazu traf Süle nach einer Ecke

Russland nach dem Seitenwechsel mit etwas mehr Elan, erspielte sich in Gestalt von Ionov die erste Großchance, zudem musste Hector gegen den eigenen Mann auf der Linie retten. Die DFB-Elf mit nun weniger Ballbesitz, man ließ die Gäste kommen, ohne sich jedoch Konterchancen zu erspielen. Ballaktionen am und im russischen Strafraum gab es fast überhaupt nicht mehr, ebenso wurden die Steilpässe eingestellt. Angesichts vieler Wechsel in der zweiten Halbzeit trudelte das Spiel am Ende nur noch aus.

Deutschland - Russland: Die Fakten zum Spiel

Mit Leroy Sane und Niklas Süle erzielten gleich zwei Spieler ihr allererstes Länderspieltor.

Serge Gnabry traf in seinem vierten Länderspiel schon zum vierten Mal.

3 Tore in Halbzeit eins gelangen zuletzt beim 6:0 gegen Norwegen in Stuttgart im September 2017 (4:0 zur Pause).

Thomas Müller kam zu seinem 99. Länderspiel und zog an Michael Ballack vorbei. Der nächste auf der Liste ist Ulf Kirsten auf Rang 14 mit 100 Länderspielen.

Deutschland gegen Russland: Die letzten Aufeinandertreffen