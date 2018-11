Fragen und Antworten: So geht es mit dem DFB-Team 2019 weiter

Das schlechteste Länderspieljahr in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft ist vorüber. Wie geht es 2019 weiter? Welche Länderspiele stehen fest, wie läuft die Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 ab? Und welchem Kader wird Bundestrainer Joachim Löw dabei vertrauen? SPOX gibt einen Überblick.

Wie geht es in der Nations League weiter?

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach der verpatzten WM keine Wiedergutmachung in der Nations League leisten können. Im Gegenteil.

In einer Gruppe mit Weltmeister Frankreich und den Niederlanden holte die DFB-Auswahl nur zwei Punkte aus vier Partien.

So sieht die Abschlusstabelle der Gruppe 1 in der Liga A aus:

Team Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Gegentore Punkte Niederlande 4 2 1 1 8 4 7 Frankreich 4 2 1 1 4 4 7 Deutschland 4 0 2 2 3 7 2

Beim Finalturnier der vier Gruppensieger vom 5. bis 9. Juni mit Gastgeber Portugal, den Niederlanden, der Schweiz und England ist Deutschland also nur Zuschauer.

Und bei der nächsten Auflage der Nations League 2020/21 muss das Team in der Liga B antreten. Als weitere Absteiger aus der Liga A stehen bisher Island und Kroatien fest. Deutschland könnte bei der nächsten Austragung zudem auf Tschechien, Österreich oder Wales treffen.

Welche Termine stehen für 2019 fest?

Joachim Löw wird seine Nationalspieler erst Mitte März wiedersehen, wenn zwischen dem 18. und 26. März im Doppelpack die ersten beiden Spiele der Qualifikation für die Europameisterschaft 2020 anstehen.

Gegen wen die DFB-Elf dabei antreten muss, entscheidet sich bei der Gruppenauslosung am 2. Dezember 2018 in Irlands Hauptstadt Dublin. In welchem Lostopf Deutschland landet, hängt davon ab, ob Polen am Dienstag gegen Portugal punktet. Sollten die Polen nicht verlieren, rutschen sie ob des insgesamt besseren Abschneidens in der Nations-League-Abschlusstabelle in Lostopf eins. Deutschland wäre damit nur noch in Lostopf zwei und müsste einen Hammergegner fürchten.

Termine und Gegner für die zweite Jahreshälfte 2019 gibt es noch nicht.

Wie funktioniert die EM-Quali 2020?

Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale werden in knapp zwei Jahren auch in München gespielt werden. Aufgrund der Tatsache, dass die EURO 2020 in zwölf Ländern ausgetragen wird, sind die Gastgeber aber nicht mehr automatisch qualifiziert. Das hat einen neuen, komplizierteren Quali-Modus zur Folge. Hier gibt es alle Infos.

Wie fällt das Fazit von Jogi Löw aus?

Der Bundestrainer war trotz des späten Ausgleichs der Niederländer am Montagabend um einen positiven Ausblick bemüht. "Auch wenn am Ende das Ergebnis enttäuschend ist, habe ich viel mehr Positives als Negatives gesehen. Wir waren diszipliniert und gut organisiert. Wir hatten sehr viel Tempo in unserem Spiel und gute Ideen. 80 Minuten waren wir die bessere Mannschaft", sagte er.

Er gehe "nach den letzten Länderspielen aber mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Wir haben viel Potenzial. Das macht viel Mut für das nächste Jahr."

Wer sind die Gewinner und Verlierer?

"Ich bin auch kein Hellseher", sagte Löw, angesprochen auf die jetzige Mischung im DFB-Kader. "Es gibt immer wieder Änderungen im Kader." Die letzten Spiele haben allerdings einige klare Gewinner und Verlierer hervorgebracht.

Gewinner:

Das Offensiv-Trio Serge Gnabry, Leroy Sane und Timo Werner: Der Begriff der "drei Mopeds", wie Niklas Süle ihn prägte, hat sich in nur wenigen Tagen festgesetzt. Die drei Spieler sind mit ihrer Schnelligkeit wie gemacht für das neue Umschaltspiel des Teams, mit überfallartigen Angriffen und Steilpässen in die Gasse. Der Bundestrainer und die Mitspieler waren voll des Lobes. Dass sie in dieser Besetzung gegen Russland und die Niederlande begannen, ist ein Zeichen dafür, dass Löw ihnen die Chance geben wollte, sich weiter einzuspielen - er plant langfristig. Und: Sie schießen Tore. Alle drei trafen gegen Russland und/oder die Niederlande.

Der 19-Jährige durfte gegen Russland als Spielmacher ran und holte sich danach ein Sonderlob von allen Beteiligten ab. Er könnte mittelfristig in die Fußstapfen von Mesut Özil treten. Niklas Süle und Antonio Rüdiger: Die beiden Innenverteidiger spielten gegen Russland und die Niederlande von Anfang an und rechtfertigten das mit ordentlichen Leistungen. Gerade Süle ist schon auf dem besten Weg zum Führungsspieler, er durfte die Dreierkette am Donnerstag aus der Mitte dirigieren. Rüdiger scheint gegenüber Ginter in der Zentrale die Nase vorn zu haben.

Verlierer:

Thomas Müller: Der Veteran machte gegen die Niederlande zwar sein 100. Länderspiel, konnte sich dabei aber kaum für die Startelf empfehlen. Immer noch wichtig für die Mannschaft, muss sich aber erst einmal mit der Rolle als Joker begnügen.

Der Veteran machte gegen die Niederlande zwar sein 100. Länderspiel, konnte sich dabei aber kaum für die Startelf empfehlen. Immer noch wichtig für die Mannschaft, muss sich aber erst einmal mit der Rolle als Joker begnügen. Julian Draxler: Ein Trauerfall in der Familie verhinderte einen Einsatz des PSG-Akteurs, was ihn im Kampf um einen Stammplatz ins Hintertreffen brachte. Die jungen Wilden dürften ihn erst einmal verdrängt haben: In der offensiven Dreierreihe und der Zentrale hat Löw jetzt Alternativen, die besser zum neuen System passen. Wie Müller ist er nur noch Joker.

Ein Trauerfall in der Familie verhinderte einen Einsatz des PSG-Akteurs, was ihn im Kampf um einen Stammplatz ins Hintertreffen brachte. Die jungen Wilden dürften ihn erst einmal verdrängt haben: In der offensiven Dreierreihe und der Zentrale hat Löw jetzt Alternativen, die besser zum neuen System passen. Wie Müller ist er nur noch Joker. Jerome Boateng: Die Tür ist nicht zu für den Innenverteidiger der Bayern - allerdings wurde er in dieser Woche auch nicht wirklich vermisst. Es gibt in der Abwehrzentrale genügend Alternativen für den Bundestrainer. Boateng muss sich über starke Leistungen im Verein empfehlen. Erreicht er seine Topform im kommenden Jahr nicht, dürfte die Tür nach der EM endgültig zu sein.

Thomas Müller mit 100. Länderspiel - Die meisten Länderspiele für Deutschland © getty 1/21 Thomas Müller knackte gegen die Niederlande die magische Grenze von 100 Länderspielen für Deutschland. SPOX zeigt, wo sich Müller in der ewigen Liste der Rekord-Nationalspieler einreiht. © getty 2/21 Platz 20: Konrad Weise (links) - Konrad Weise machte zwischen 1970 und 1981 für die ehemalige DDR 94 Spiele. Dabei gelangen dem Olympiasieger von 1976 zwei Tore für die Nationalmannschaft. © getty 3/21 Platz 18: Karl-Heinz Rummenigge - Von 1976 bis 1986 absolvierte der heutige Vorstandsvorsitzende vom FC Bayern 95 Länderspiele für die Nationalmannschaft. Der Europameister von 1980 erzielte 45 Tore für Deutschland. © getty 4/21 Platz 18: Sepp Maier - "Die Katze von Anzing" bestritt 95 Länderspiele im Zeitraum von 1966 bis 1979. Damit ist der Weltmeister von 1974 Rekord-Nationaltorhüter. © getty 5/21 Platz 17: Berti Vogts - Zwischen 1967 und 1978 machte Vogts 96 Spiele für Deutschland. Der Abwehrspieler und Weltmeister von 1974 schoss ein Tor für die Nationalmannschaft. © getty 6/21 Platz 16: Michael Ballack - 98 Spiele absolvierte Ballack für die Nationalmannschaft. Zwischen 1999 und 2010 erzielte der "Capitano" 42 Tore für Deutschland. © getty 7/21 Platz 14: Thomas Müller - Nach der Partie gegen die Niederlande steht Müller bei nun 100 Länderspielen. Seit 2010 spielt der Weltmeister von 2014 für Deutschland und erzielte bisher 38 Tore. © getty 8/21 Platz 14: Ulf Kirsten - Genau 100 Spiele bestritt Kirsten für Deutschland, für die DDR machte er zuvor 51 Länderspiele. 34 (20/14) Tore gelangen Kirsten insgesamt im Zeitraum von 1985 bis 2000. © getty 9/21 Platz 13: Thomas Häßler - Von 1985 bis 2000 spielte "Icke" Häßler 101 Mal für die Nationalmannschaft. Der Welt- und Europameister traf elf Mal für das DFB-Team. © imago 10/21 Platz 12: Jürgen Croy - Der Torhüter spielte für die ehemalige DDR 102 Mal. Der Olympiasieger von 1976 war zwischen 1967 und 1981 aktiv. © getty 11/21 Platz 11: Franz Beckenbauer - 103 Länderspiele absolvierte Beckenbauer von 1965 bis 1977 als Spieler für Deutschland. Der zweifache Weltmeister von 1974 als Spieler und 1990 als Trainer erzielte 14 Tore für die Nationalmannschaft. © getty 12/21 Platz 10: Per Mertesacker - Zwischen 2004 und 2014 absolvierte der Abwehrspieler 104 Länderspiele. Dem Weltmeister von 2014 gelang kein Tor für Deutschland. © getty 13/21 Platz 7: Jürgen Kohler - Der Welt- und Europameister machte 105 Spiele für Deutschland. Im Zeitraum von 1986 bis 1998 erziehlte Kohler zwei Tore für die Nationalmannschaft. © getty 14/21 Platz 7: Joachim Streich - Für die ehemalige DDR bestritt Streich 105 Länderspiele. Von 1969 bis 1984 konnte der Olympiasieger von 1976 zwei Tore erzielen. © imago 15/21 Platz 7: Hans-Jürgen Dörner - "Dixie" Dörner machte zwischen 1969 und 1985 für die ehemalige DDR 105 Spiele, in denen der Olympiasieger von 1976 insgesamt 13 Tore erzielte. © getty 16/21 Platz 6: Jürgen Klinsmann - Der ehemalige Nationaltrainer spielte 108 Mal für Deutschland. Der Stürmer und Weltmeister von 1990 schoss 47 Tore im Zeitraum von 1987 und 1998 für die Nationalmannschaft. © getty 17/21 Platz 5: Philipp Lahm - Von 2004 bis 2014 lief Lahm 113 Mal für Deutschland auf. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 erzielte als Außenverteidiger fünf Tore für das DFB-Team. © getty 18/21 Platz 4: Bastian Schweinsteiger - 121 Länderspiele bestritt Schweinsteiger für Deutschland zwischen 2004 und 2014. Dabei traf der Weltmeister von 2014 und ehemalige Kapitän 24 Mal für die Nationalmannschaft. © getty 19/21 Platz 3: Lukas Podolski - 130 Mal lief "Poldi" im Dress der Nationalmannschaft auf. Zwischen 2004 und 2017 erzielte der Weltmeister von 2014 insgesamt 49 Tore für Deutschland. © getty 20/21 Platz 2: Miroslav Klose - Im Zeitraum von 2001 bis 2014 lief der Rekord-Torschütze von Deutschland und aller Weltmeisterschaften 137 Mal für das DFB-Team auf. Dabei erzielte der Weltmeister 71 Tore. © getty 21/21 Platz 1: Lothar Matthäus - Von 1980 - 2000 absolvierte Matthäus 150 Spiele für die Nationalmannschaft. Der bisher einzige deutsche Weltfußballer und Weltmeister von 1990 schoss 23 Tore für Deutschland.

Was sind Löws wichtigste Aufgaben im nächsten Jahr?