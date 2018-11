Deutschland gegen Russland heute live im Liveticker verfolgen

Das DFB-Team empfängt am heutigen Donnerstag die russische Nationalmannschaft zu einem Testspiel. Hier könnt ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bereits vor dem Anpfiff wird dieser Artikel fortlaufend mit allen wichtigen Neuigkeiten zum Spiel aktualisiert. Die Berichterstattung zum Spiel beginnt um 20.30 Uhr.

Deutschland gegen Russland heute live im Liveticker

Vor dem Anpfiff: Der Schweizer Sandro Schärer ist der Schiedsrichter des Spiels.

Vor dem Anpfiff: Die Partie beginnt am heutigen Donnerstag um 20.45 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Deutschland gegen Russland: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die endgültigen Aufstellungen gibt es rund eine Stunde vor Spielbeginn. So könnten Deutschland und Russland auflaufen:

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Ginter, Tah, Rüdiger, Hector - Brandt, Kimmich, Goretzka, Sane - Gnabry, Werner

Voraussichtliche Aufstellung Russland: Guilherme - Kudryashov, Dzhikiya, Neustädter, Mario Fernandes - Zobnin, Dzagoev, Kuzyaev - Cheryshev, Zabolotny, Golovin

Deutschland - Russland heute live im TV und im Livestream

RTL hat sich die Übertragungsrechte für die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Russland gesichert. Der Free-TV-Sender beginnt mit der Vorberichterstattung bereits um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Moderation: Laura Wontorra

Laura Wontorra Experte: Roman Weidenfeller

Roman Weidenfeller Kommentator: Marco Hagemann

Alternativ zur Übertragung im klassischen TV bietet RTL via TV-Now auch einen Livestream an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig.

Deutschland gegen Russland: Die letzten Aufeinandertreffen