Deutschland (DFB-Team) gegen Niederlande heute im LIVE-TICKER: Die Nations League zum Mitverfolgen

Das DFB-Team trifft am heutigen Montag in der UEFA Nations League auf die Niederlande. Hier könnt ihr die Partie zwischen Deutschland und Holland im Liveticker mitverfolgen.

Deutschland gegen die Niederlande heute im LIVE-Ticker

11.21 Uhr: Die Partie wird hier in unserem Live-Ticker begleitet. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Deutschland vs Niederlande heute live im TV und im Livestream

Die Partie zwischen der Niederlande und dem DFB-Team wird am heutigen Montagabend in Deutschland in der ARD übertragen. Zudem bietet die ARD auch einen eigenen Livestream an.

Anpfiff ist um 20.45 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen, die Vorberichterstattung im Free-TV beginnt bereits 20.15 Uhr. In der ARD wird das Spiel wie folgt begleitet:

Moderator: Matthias Opdenhövel

Experte: Thomas Hitzlsperger

Live-Kommentator: Steffen Simon

In Österreich wird die Partie auf DAZN übertragen. Ein DAZN-Abonnement kostet 9,99 Euro im Monat, zuvor könnt ihr euch einen kostenlosen Probemonat sichern.

DFB-Team gegen Niederlande: Der Schiedsrichter

Ovidiu Hategan aus Rumänien wird das Nations League-Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden leiten. Der 38-jährige ist gelernter Arzt und seit 2008 als FIFA-Schiedsrichter aktiv.

In insgesamt 83 UEFA-Spielen begleitete er acht Partien mit deutscher und vier Partien mit niederländischer Beteiligung. Hategan wird von Octavian Sovre und Sebastian Gheorghe assistiert.

Deutschland vs Niederlande: Das sagte Löw zum Spiel

Vor dem abschließenden Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande standen Trainer Joachim Löw und Joshua Kimmich Rede und Antwort. Während es von Löw warme Worte für Thomas Müller, Leroy Sane und Kai Havertz gab, nahm Kimmich die Schuld für den Zuschauerschwund auf sich und die Mannschaft.

"Klar ist, dass Kai eine sehr gute Zukunft vor sich hat. So wie er gegen Russland aufgetreten ist, war bewundernswert", sagte Löw über Leverkusens Havertz, wollte ihm aber keine Einsatzgarantie für das Spiel am Montag geben. Der 19-Jährige habe "in den letzten Wochen und Monaten viel gespielt" und zudem die Schule absolvieren müssen: "Da muss man die Belastung steuern."

Deutschland gegen Niederlande: Die letzten Aufeinandertreffen

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Nations League 13.10.2018 Niederlande - Deutschland 3:0 Freundschaftsspiel 14.11.2012 Niederlande - Deutschland 0:0 EM Gruppenphase 13.06.2012 Niederlande - Deutschland 1:2 Freundschaftsspiel 15.11.2011 Deutschland - Niederlande 3:0 Freundschaftsspiel 17.08.2005 Niederlande - Deutschland 2:2 EM Gruppenphase 15.06.2004 Deutschland - Niederlande 1:1

UEFA Nations League: Gruppe A1 mit Deutschland, Frankreich und der Niederlande