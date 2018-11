DFB, U21, Spielplan, Datum und Kader: Deutschland gegen Niederlande im TV, Livestream, Liveticker

Die U21-Junioren des DFB bestreiten am kommenden Freitag, 16. November, ein Freundschaftsspiel gegen die Niederlande. Wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt und wen DFB-Trainer Stefan Kuntz nominiert hat, erfahrt ihr bei SPOX.

Die DFB-Elf hat das EM-Ticket ganz souverän als Grupppenerster gelöst. Die Endrunde (16. bis 30. Juni) wird in Italien und San Marino ausgetragen. Dort geht es für Deutschland um mehr als die erfolgreiche Titelverteidigung: Vier Mannschaften können sich die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio sichern.

Deutschland gegen Niederlande: Termin, Spielplan der DFB-U21

Das U21-Freunschaftsspiel der DFB-Elf gegen die Niederlande findet am kommenden Freitag, 16. November, im Sparda-Bank-Hessen-Stadion in Offenbach statt. Anpfiff des Testspiels ist um 20 Uhr.

U21-Testspiel - DFB-Elf gegen Niederlande: Übertragung im TV, Liveticker

Eurosport überträgt das Testspiel zwischen den DFB-Junioren und der Nachwuchsmannschaft der Niederlande ab 20 Uhr live im Free-TV. Der Sender bietet zudem auch noch einen Livestream an. Im Liveticker von SPOX gibt´s die Partie zum Mitlesen.

DFB-U21: Deutschlands Kader für die Testspiele gegen Niederlande und Italien

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat den Kader für die letzten beiden Länderspiele des Jahres in Offenbach gegen die Niederlande (16.11.) und am 19. November in Reggio Emilia gegen Italien bekanntgegeben. Dabei kehren Waldemar Anton (Hannover 96), Mahmoud Dahoud (BVB), Suat Serdar (Schalke 04), Pascal Stenzel (SC Freiburg) und Svend Brodersen (St. Pauli) in das 23-köpfige Aufgebot zurück. Für Törles Knöll vom 1. FC Nürnberg ist es die erste Nominierung in die U21 des DFB. Der Mittelstürmer konnte bereits für die deutsche U20 vier Einsätze verbuchen.