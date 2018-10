UEFA Nations League: Frankreich gegen Deutschland im TV, Livestream und Liveticker

Am Dienstag, den 16. Oktober, tritt die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League gegen Weltmeister Frankreich an. SPOX gibt euch alle Informationen, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der 0:3-Pleite der DFB-Elf am Samstagabend steht die Mannschaft um Bundestrainer Joachim Löw unter Druck. Um nicht abzusteigen muss ein Sieg eingefahren werden. Das Hinspiel zwischen Deutschland und Frankreich endete mit einem torlosen Unentschieden.

Wo und wann findet das Spiel Frankreich - Deutschland statt?

Am 4. Spieltag empfängt Frankreich die Gäste aus Deutschland in Paris. Anpfiff ist am Dienstag, den 16. Oktober, um 20.45 Uhr im Stade de France in Saint-Denis.

Frankreich gegen Deutschland im TV, Livestream und Liveticker

Alle Spiele der Nationalmannschaft sind in Deutschland im Free-TV zu sehen. Die ARD beginnt mit der Vorberichterstattung wie gewohnt um 20.15 Uhr. Der Sender bietet zusätzlich die Möglichkeit, die Partie auch im kostenlosen Livestream zu verfolgen.

Experte: Thomas Hitzlsberger

Moderation: Alexander Bommes

Reporter: Gerd Gottlob

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu schauen, kann das Geschehen im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

Deutschland gegen Frankreich: Die letzten sechs Spiele

Jahr Wettbewerb Ergebnis 2018 UEFA Nations League 0:0 2017 Freundschaftsspiel 2:2 2016 EM-Halbfinale 0:2 2015 Freundschaftsspiel 0:2 2014 WM-Viertelfinale 1:0 2013 Freundschaftsspiel 2:1

Der Kader der DFB-Elf gegen Frankreich

Der Kader der Nationalmannschaft bleibt nach dem Spiel gegen die Niederlande fast unverändert. Nur Jerome Boateng musste aufgrund einer Wadenverletzung frühzeitig abreisen und wird nicht gegen den Weltmeister auflaufen.