U21-EM-Qualifikation: Deutschland gegen Norwegen - Termin, Livestream, Free-TV

Die deutsche U21-Nationalmannschaft trifft am Freitag, den 12. Oktober, im neunten EM-Qualifiaktionsspiel auf Norwegens U21. In diesem Artikel erfahrt ihr, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird.

Deutschlands U21 ist nach dem furiosen 6:0-Sieg gegen Irland im September weiter Tabellenführer der Gruppe 5. Nur der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich sicher für die EM-Endrunde 2019 in Italien und San Marino.

Mit einem Sieg stünde die deutsche Mannschaft bereits als Gruppensieger fest. Aber: Die bisher einzige Niederlage in der Quali setzte es gegen Norwegen (1:3).

EM-Quali: Die Tabelle der Gruppe 5 mit Deutschlands U21

Bei noch zwei ausstehenden Quali-Spielen kann sich Deutschland mit einem Sieg gegen den Zweitplatzierten Norwegen bereits für die EM qualifizieren. Sollte die deutsche Elf verlieren, muss am 16. Oktober ein Sieg her, um aus eigener Kraft alles klar zu machen. Dann trifft Deutschland erneut auf Irland.

Pl. Team Spiele S U N Tore Pkt. 1 Deutschland U21 8 6 1 1 29:6 19 2 Norwegen U21 8 4 2 2 13:10 14 3 Irland U21 8 4 2 2 11:10 14 4 Kosovo U21 9 3 3 3 9:9 12 5 Israel U21 8 2 2 4 11:17 8 6 Aserbaidschan U21 9 0 2 7 5:26 2

Deutschland U21 - Norwegen U21: Termin, Anpfiff, Stadion

Das U21-Spiel zwischen Deutschland und Norwegen findet am Freitag, den 12. Oktober im Audi-Sportpark in Ingolstadt statt. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr.

Deutschland U21 - Norwegen U21 live: Free-TV, Livestream, Liveticker

Das Spiel zwischen Deutschland und Norwegen in der U21-EM-Quali wird im Free-TV gezeigt. Eurosport überträgt ab 19.30 Uhr. Eurosport bietet zudem einen kostenfreien Livestream an, für den man allerdings einen Account erstellen muss. Für alle, die das Spiel nicht live in Bewegtbild verfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker an.

Deutschland U21: Der Kader für das Spiel gegen Norwegen

Trainer Stefan Kuntz gab am 5. Oktober seinen 23-Mann-Kader für das Quali-Spiel gegen Norwegen bekannt. Vier Spieler des ursprünglichen Kaders fallen verletzt aus: Waldemar Anton (Hannover 96), Suat Serdar (Schalke 04), Florian Müller (Mainz 05) und Marco Richter (FC Augsburg) mussten absagen.

Für sie rückten Robin Koch (SC Freiburg), Nils Körber (VfL Osnabrück) und Johannes Eggestein (Werder Bremen) nach. So zählt der Kader der deutschen Mannschaft nur noch 22 Spieler.